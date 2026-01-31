IKEA春節限定「藥膳羊肉湯」登場！限時召集屬馬、姓名中有「馬」幸運兒免費吃肉丸

農曆春節就是要吃暖心大餐，IKEA瑞典餐廳即日起至2月28日推出充滿台味記憶的春節限定料理「藥膳羊肉湯」，卡友優惠價168元（原價188元），嚴選羊肉，加入米酒、薑、鹽，並以當歸、川芎、枸杞等經典藥材細火慢熬，湯頭濃郁溫潤、羊肉柔嫩多汁，是新年必吃的開運餐點。

除了春節限定湯品，IKEA即日起至2月25日另推出兩款新春超值優惠餐，其中「新春分享餐」的兩份主餐包含象徵圓滿吉利的脆皮豬腳佐德國酸菜、配上綿密鬆軟的雙色地瓜塊，以及能夠一次嘗遍瑞典肉丸、雞肉丸及植物素肉丸3種口味的大三元吉利丸，再加上冷飲兩杯，組合優惠價599元（原價648元），適合兩人共享、輕鬆團圓。如果想要吃得更豐盛，還有「新春開運餐」，一次端上帕瑪森8盎司肋眼牛排、IKEA經典瑞典肉丸8顆、鄉村烤半雞等奢華主餐，搭配冷飲3杯，優惠價799元（原價938元）。

IKEA瑞典食品超市也推出多款冬日必備的應景鍋物料理包，即日起至2月25日享新春優惠88折，包含「酸白菜肉丸鍋」優惠價175元（原價199元），以自然醃製發酵的白菜為基底，湯頭酸香甘甜，搭配鬆軟多汁的肉丸，層次豐富；「羊肉湯」優惠價227元（原價259元），濃郁藥膳湯頭，羊肉軟嫩不膻，省時又方便料理。

延續年節熱鬧氛圍，IKEA也為馬年準備了各店限定的新春驚喜，2月5日至2月15日宜家卡卡友於IKEA新莊店、新店店、內湖店、台北城市店、天母快閃店、宜蘭快閃店購買家具家飾，單筆消費滿888元即可獲得「馬上好運積木年曆」 或 「馬上有福紅包套組（紅包3入＋春聯1張）」，數量有限送完為止。2月17日至2月22日（大年初一至初六）於IKEA新莊店、新店店、內湖店，只要是宜家卡友姓名中含有「馬」字或生肖屬馬者，於IKEA瑞典餐廳消費不限金額，即可免費獲得肉丸主餐一份（8顆，3種口味擇一）。