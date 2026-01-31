想摸Q彈肉掌？ 4米高招財貓現身九族櫻花祭祈好運

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
4米高超大招財貓，吸引遊客體驗擬真的矽膠肉掌。圖／九族文化村提供
南投九族文化村「2026九族櫻花祭」今天揭幕，迎接開園40周年。園區6千株櫻花分六大品種接力綻放，巨型招財貓「九萬兩」及互動矽膠肉墊吸睛，遊客可邊賞櫻邊祈福。

今年花季自1月31日持續至3月8日，開場由姿態優雅的枝垂櫻率先報春，二月上、中旬由紅豔八重櫻染紅山林；吉野櫻、富士櫻、山櫻及罕見「台灣雪櫻」將依序登場。園方預估二月中旬起進入最佳觀賞期，並透過官網提供即時花況轉播，方便遊客掌握最佳入園時機。

為慶祝40周年，園區特別強化感官體驗，推出「太鼓迎春」與「YOSAKOI舞蹈快閃」，以渾厚鼓聲喚醒春櫻，增添熱鬧氣氛。最吸睛的亮點是4米高巨型招財貓「九萬兩」，互動看板搭配擬真矽膠肉墊，遊客可親手「摸肉掌」祈求好運，成為熱門拍照打卡點。

廣受期待的「台灣第一夜櫻」將於2月14日西洋情人節登場，延續至3月8日，園區營業延長至晚間7時30分，並點亮浪漫燈光，由「夜舞祭」火舞秀壓軸演出，將夜櫻氛圍推至高潮。

針對頻繁賞櫻客，園方推出季票優惠，成人2500元、博幼1500元，自1月31日起至4月6日可無限次入園。民眾可透過Klook、南投好好玩平台或現場購票，捕捉每一波櫻花盛放瞬間。

九族文化村櫻花祭今天起跑，滿園繽紛櫻花綻放，美不勝收。圖／九族文化村提供
九族文化村獨有的夜櫻，為西洋情人節增添浪漫氣氛。圖／九族文化村提供
