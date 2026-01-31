快訊

錯過再等12年！人頭馬、軒尼詩、坦杜 火馬年藝術禮盒限量登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「人頭馬 VSOP（左起）、XO 、1738 邑馬當先馬年禮盒」建議售價分別為1,720、6,350、1,825元。圖／人頭馬君度提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎接2026 火馬年，新春禮盒掀起藝術聯名風潮。各品牌紛紛跨界攜手國際視覺大師，將「萬馬奔騰」的生命力化為限量包裝。從鄒駿昇（Page Tsou）筆下的經典名作《八駿圖》，到薛松（Xue Song）普普風格的創作新作《邑馬當先》，讓年節贈禮展現出「錯過再等12年」的不凡氣勢。

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌坦杜（Tamdhu）邀請曾經與 Gucci、Dior、Audemars Piguet 等國際精品合作的視覺藝術家鄒駿昇，以經典名作《八駿圖》為核心意象，巧妙結合斯佩賽的山水風景、雪莉桶、及坦杜酒廠內的 Dalbeallie 火車站，成為為台灣市場量身打造的「坦杜生肖系列．火馬年限量版」。

「坦杜生肖系列．火馬年限量版」禮盒四面皆為獨立創作，環繞展開彷彿一幅完整長卷：駿馬、火車、酒廠與雪莉桶交織成一個關於旅程、風味與時間的故事。一次收藏四瓶，便能將鄒駿昇的完整畫作收入家中，無論陳列或送禮，都展現出強烈而不言自明的氣勢。

法國干邑人頭馬（RÉMY MARTIN）攜手當代普普藝術家薛松，特別創作新作《邑馬當先》，融合品牌標誌「半人馬」意象，推出「人頭馬VSOP、1738、XO 邑馬當先馬年禮盒」，獻上兼具藝術與節慶寓意的賀歲獻禮。

薛松本次與品牌合作創作的1.8 米 × 1.2米畫作，以「人頭馬引領前行，奔向新年新希望」為主題，畫中「六」匹駿馬寓意中國文化中的幸運數字「六六大順」，代表順利與成功。每匹馬皆結合中國傳統文化與新年象徵—書法、剪紙、瓷器、花卉、節氣圖騰與祥雲等，體現藝術融合與文化祝願。

法國干邑品牌軒尼詩（Hennessy）今年以東方哲學中蘊含自由、蓬勃生命力以及包容多元觀點為理念，透過動態奔馳的駿馬意象與具雕塑感的線條及優雅留白，推出三款限量佳釀，包含軒尼詩V.S.O.P、軒尼詩X.O 2026馬年春節限量禮盒及軒尼詩百樂廷2026馬年春節限量珍藏瓶。

軒尼詩全球首席行銷長Vincent Montalescot表示:「馬年象徵著覺醒與自由，帶來嶄新的視野與前行的力量，也是軒尼詩品牌精神中深具共鳴的價值。我們以這款新春系列向160多年的文化連結致敬，並讚頌持續啟發我們的蓬勃能量。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「坦杜生肖系列．火馬年限量版」酒精濃度53.8%，容量700毫升，全台限量1750組，建議售價2,980元。圖／麥立得洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
視覺藝術家鄒駿昇將八駿圖巧妙結合坦杜酒廠與斯佩賽風光，展現雪莉桶王者氣魄。圖／麥立得洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩百樂廷2026馬年春節限量珍藏瓶，建議售價52,000元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩V.S.O.P 2026馬年春節限量版禮盒，建議售價1,595元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩X.O 2026馬年春節限量版禮盒，建議售價6,666元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
