快訊

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

淫魔富豪新資料曝光 驚見英國前王子安德魯「四肢著地」跪趴女子

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

春日馬兒超療癒！Van Cleef & Arpels聯手法國藝術家 推2026新春臻選

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Lucky Animals Horse胸針，18K玫瑰金、鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，27萬9,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Lucky Animals Horse胸針，18K玫瑰金、鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，27萬9,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供

春日伊始，Van Cleef & Arpels梵克雅寶再度攜手法國藝術家Julie Joseph，以其輕盈細膩筆觸，描繪出一幅春日甦醒的大自然景象；本系列不僅捕捉駿自由奔放的姿態，更延伸至花草樹木的和諧共生，頌揚世家自1906年創立以來，始終珍視並深受啟發的自然靈感泉源。

自1906年由Alfred Van Cleef與Estelle Arpels在巴黎創立以來，高級珠寶品牌梵克雅寶始終以「自然與詩意」為設計靈魂，開創神秘鑲嵌（Mystery Set）等革命性工藝，將寶石無痕嵌入金屬，宛若花朵自然綻放。品牌歷經百年從Alhambra四葉幸運符到Ballerina舞孃系列，皆以精湛手工與浪漫敘事聞名。法國藝術家Julie Joseph則以水彩風格捕捉動物與自然的靈動之美，其作品充滿細膩情感與詩意，曾為多個國際展覽創作，此次與梵克雅寶合作，則是她首次將駿馬主題融入高級珠寶領域。

Lucky Animals系列率先揭幕，以駿馬溫柔而堅定的注視寄寓守護與幸運。作品將藝術家的水彩筆觸轉化為珠寶語言，馬兒的優雅在金屬與寶石間躍動，像是從畫布中活靈活現。世家巧妙捕捉馬匹眼神中的力量與柔情，讓配戴者感受到來自大自然的庇佑，也似一位忠實守護者、陪伴人們迎接新年的好運與轉機；Perlée系列以圓潤金珠為經典，透過鏡面拋光工藝展現細膩光澤，簡約而富節奏感的線條，如春風拂面。每顆金珠都宛若晨露凝結，閃爍間散發低調光芒，適合日常配戴、藏入輕奢小心機。

Two Butterfly系列帶來翩然飛舞的雙蝴蝶造型，結合白K金、玫瑰金並鑲嵌閃耀美鑽，交織出輕盈的光影對話；其中蝴蝶翅膀的細膩雕琢捕捉瞬間美好，象徵愛情與自由的輕快節奏。這系列不僅適合戀人互贈，更能為單身女性增添浪漫濾鏡，讓平凡日子瞬間詩意盎然，除了飄逸的成對耳環，另有開放式指間戒、像是一組小蝴蝶纏繞手指左右、花香自來。

Frivole系列則以鏡面拋光金質勾勒心形花瓣，展現生機盎然的春之氣息，每片花瓣像盛開櫻花，充滿活力層次；Alhambra系列則延續經典「四葉」幸運符碼，象徵祝福、希望與恆久。四葉草圖騰歷經數十年演繹，無論項鍊、耳環或手鐲皆以珍珠母貝或黃金呈現，成為收藏家心中的永恆ICON。

Lady Arpels Heures Florales腕表則是從卡爾林奈（Linnaeus）的「花鐘」得到靈感、將時間轉化為定格與永恆，立體面盤上12枚花冠將隨時針綻放與閉合，如一幕幕精緻的生之悸動，自動上鏈機械機芯（Valfleurier）將配備花開模組，同時在面盤中央顯示小時，分鐘則在表殼側邊顯示，讓心神自常規制式中得以遁逃；經典高級珠寶Flowerlace系列以不對稱構圖展現大自然的靈動。從藝術家畫作到珠寶腕錶，梵克雅寶春日限定系列邀請人們沉浸在自然律動的美好，迎接充滿幸運與光輝的2026新春。

Frivole心形花瓣系列透過生機盎然映襯了春日喜悅，鏡面金質閃耀更顯低調的日常奢華之美。圖／Van Cleef & Arpels提供
Frivole心形花瓣系列透過生機盎然映襯了春日喜悅，鏡面金質閃耀更顯低調的日常奢華之美。圖／Van Cleef & Arpels提供
Two Butterfly系列珠寶以雙蝴蝶輕盈飛舞，象徵愛與自由的詩意配飾首選。圖／Van Cleef & Arpels提供
Two Butterfly系列珠寶以雙蝴蝶輕盈飛舞，象徵愛與自由的詩意配飾首選。圖／Van Cleef & Arpels提供
Frivole戒指，8朵花設計，18K玫瑰金、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Van Cleef & Arpels提供
Frivole戒指，8朵花設計，18K玫瑰金、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Van Cleef & Arpels提供
Two Butterfly Between the Finger指間戒，18K白金、玫瑰金，鑲嵌粉紅藍寶石及鑽石，94萬5,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Two Butterfly Between the Finger指間戒，18K白金、玫瑰金，鑲嵌粉紅藍寶石及鑽石，94萬5,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Frivole吊墜小型款，18K玫瑰金、鑲嵌鑽石，34萬9,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Frivole吊墜小型款，18K玫瑰金、鑲嵌鑽石，34萬9,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Lady Arpels Heures Florales腕表，18K白金、鑲嵌珍珠母貝及鑽石，905萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Lady Arpels Heures Florales腕表，18K白金、鑲嵌珍珠母貝及鑽石，905萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Perlée Signature手鐲，18K玫瑰金，24萬6,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Perlée Signature手鐲，18K玫瑰金，24萬6,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Flowerlace系列不對稱耳環展現自然靈動，細膩花瓣如春風拂面，完美詮釋梵克雅寶工藝詩意。圖／Van Cleef & Arpels提供
Flowerlace系列不對稱耳環展現自然靈動，細膩花瓣如春風拂面，完美詮釋梵克雅寶工藝詩意。圖／Van Cleef & Arpels提供
Vintage Alhambra吊墜，18K白金、鑲嵌鑽石，30萬4,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供
Vintage Alhambra吊墜，18K白金、鑲嵌鑽石，30萬4,000元。圖／Van Cleef & Arpels提供

珠寶 藝術家

延伸閱讀

令人咋舌！一中國國會議員巴黎家中被竊走價值2億六千多萬珠寶

文藝復興式的神聖與高彩 Buccellati Ghirlanda Color珠寶 芬芳傳情

方寸間再現大師巧手！PIAGET發表全新Métiers d’Art馬年琺瑯限量表

捕捉揚起的羽翼與各種層次豐富的藍！Chaumet絕美Envol珠寶可變化配戴

相關新聞

春日馬兒超療癒！Van Cleef & Arpels聯手法國藝術家 推2026新春臻選

春日伊始，Van Cleef & Arpels梵克雅寶再度攜手法國藝術家Julie Joseph，以其輕盈細膩筆觸，描繪...

7-ELEVEN超萌聯名「貓福珊迪」！「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」限定門市開喝

貓迷們集合！今年2月「貓之日」7-ELEVEN全新企劃新春最萌聯名主題，自2月4日起與日本超人氣插畫軟萌系變裝貓咪「mo...

懂穿更懂聽！FENDI x DEVIALET Mania便攜音響 10小時續航好聽不斷電

延續2024-2025秋冬男士系列合作的成功，FENDI再次與法國高級音響品牌DEVIALET合作，發表全新FENDI ...

星巴克首間農舍概念Drive-Thru門市插旗竹南！開幕優惠一次看

星巴克首間農舍概念Drive-Thru門市落腳竹南大埔，室內設計取材自農舍意象，透過斜屋頂天花形塑空間視覺亮點，搭配細緻...

FENDI新包太仙氣！「FENDI Way」登場 從伸展台走進時髦日常

FENDI以其一貫對工藝與風格的精緻詮釋，於2026春夏系列推出全新FENDI Way包款。品牌以極致的皮革工藝與輕盈質...

情人節3大推薦！花蓮潔西艾美全包式、北高兩飯店送夢幻草莓蛋糕

今年的情人節恰逢農曆春節假期首日，剛好可在返鄉團聚前夕，規劃與另一半的浪漫時光。為搶攻西洋情人節商機，花蓮潔西艾美渡假酒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。