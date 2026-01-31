7-ELEVEN超萌聯名「貓福珊迪」！「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」限定門市開喝

貓迷們集合！今年2月「貓之日」7-ELEVEN全新企劃新春最萌聯名主題，自2月4日起與日本超人氣插畫軟萌系變裝貓咪「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，品項涵蓋烘焙甜點到寵物用品，並打造期間限定的貓貓新年賀歲主題門市、最萌手搖茶飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，2月20日至2月22日購買指定茶飲、甜點、寵物食品結帳時收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，帶來萌萌的開運祝福。

「mofusand貓福珊迪」由插畫家「ぢゅの（Juno）」創作，以有著水汪汪大眼睛的毛茸茸貓咪變裝成各種可愛造型為特色，7-ELEVEN自2023年起與貓福珊迪創新多元合作、打造聯名主題店吸引消費者駐足。今年2月22日「貓之日」前夕，7-ELEVEN推出春節期間限定的大型貓福珊迪主題店，以貓貓「舞龍舞獅」及「賀歲春聯」兩大主題，1月30日於台北光忠門市登場，入口處的大型貓福舞龍舞獅象徵新年喜氣洋洋，櫃檯區螢幕上方還藏有貓咪玩偶讓消費者來尋寶。

7-ELEVEN共推出8款「mofusand貓福珊迪」聯名烘焙及甜點商品，以粉嫩色系的包裝搭配超萌貓咪角色，貓貓們變裝成甜點小廚師躍上貓咪形狀的「糖片土司」、捲捲彷彿貓咪尾巴造型的「虎皮蛋糕捲」、有著萌萌貓耳造型的「舒芙蕾布丁」；還有草莓貓、愛心貓、甜甜圈貓等迷人貓貓們跳上「草莓果泥麵包」、「草莓派」、「巧克力蛋糕土司」、「杯子蛋糕」、「日式厚切年輪」，增添開箱品嘗趣味。另外，自2月18日起全台限定販售思樂冰、雪淋霜、酷聖霜的門市，也推出萌度爆表的貓咪耳朵「貓杯蓋」。

7-ELEVEN「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE +TEA不可思議茶BAR」2月4日起首度與貓福珊迪聯「萌」換新衣，推出5款限定版貓福珊迪聯名喵開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結合貓福珊迪新年限定造型插畫，包含舞龍舞獅「馬上攏賀」款、小雞造型「馬上大吉」款、捧著肚子「馬上爆富」款、鳳梨造型「馬上旺來」款、吃湯圓「馬上如意」款，搭配3款貓福珊迪聯名喵招財杯套。

不僅換上新衣，7-ELEVEN雙茶金首度共同研發，全台限定3,500家7-ELEVEN門市開賣共限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，創新融合打造全新味蕾饗宴的甜點系飲品，每杯售價88元，前7萬杯嘗鮮者可免費獲得1個貓福珊迪聯名喵開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字可收集。

貓食、貓用品方面，7-ELEVEN全台限定門市整合主題販售獨家限定的「貓福珊迪怪獸部落搖搖鮮肉酥串串包」、限定3,300家寵物專區門市推出「貓福珊迪汪喵星球原肉凍乾零食」等獨家包裝商品，寵食換上虎鯨貓、鯊魚貓等超萌包裝；還有全新獨家推出7-ELEVEN縮小門市的「汪喵星球毛小孩便利店福箱」，內含點心罐與人氣零食，還加贈應景春聯貼紙、紅包袋，讓福箱變身萌寵最佳藏身處，毛小孩當小小店長。獨家預購販售「汪喵星球馬上大吉純肉泥」，貓咪最愛的純肉泥搭配應景新年包裝，和喵喵馬上開運迎新年。

7-ELEVEN也在貓之日推出線上線下的愛心公益活動，像是全台門市「統一×ARTT愛心寵糧捐」首次新增7公斤的貓糧選項，2月18日至3月3日於門市愛心認購即贈送CITY CAFE中杯熱美式一杯（數量有限送完為止）；OPENPOINT APP線上捐款則攜手4個流浪動物關懷公益團體於2月1日到2月28日推出促捐活動，包含臺灣動物緊急救援推廣協會、中華民國保護動物協會、台灣流浪貓關懷協會、好好善待動物協會等，民眾可透過OPENPOINT APP捐款助浪貓，一起關注流浪貓節育、醫療照護與認養等行動（捐款案型以7-ELEVEN把愛找回來社群公布為準）。

●7-ELEVEN光忠門市店址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄1號 ●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。