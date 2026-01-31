懂穿更懂聽！FENDI x DEVIALET Mania便攜音響 10小時續航好聽不斷電

延續2024-2025秋冬男士系列合作的成功，FENDI再次與法國高級音響品牌DEVIALET合作，發表全新FENDI x DEVIALET Mania黑灰款便攜式音響。這項跨界之作展現兩大品牌對創新與品質的共同高標準，同時融合FENDI的義式工藝與DEVIALET的聲學技術，將奢華時尚延伸到感官體驗，帶來兼具風格與性能的全新選擇。

這款音響以DEVIALET於2022年發表、廣受好評的Mania為基礎，透過其高級工程師團隊的改造與技術升級，重新詮釋經典聲學結構。外觀上，FENDI將象徵品牌識別的雙色FF圖案優雅織入音響表面，並搭配深灰色提手與鍍鉻飾邊黑色金屬環，呈現低調卻極具辨識度的精品氣質。

性能方面，FENDI x DEVIALET Mania黑灰款延續原作的高傳真360°立體聲效，加上獨特聲學映射技術，可即時感知周遭環境並自動調整聲場，無論置放在客廳、書房或戶外空間，皆能呈現純淨平衡的臨場音效；此外，其主動立體聲校準技術（ASC）透過四組校準麥克風智慧感應環境變化，確保每次播放都能帶來細膩且真實的聽覺感受。