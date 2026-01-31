快訊

星巴克首間農舍概念Drive-Thru門市插旗竹南！開幕優惠一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
建築外觀以富有動感的造型吸引目光，透過傾斜屋頂設計拉高建築高度，與周邊建物形成鮮明對比，屋頂與立面角度的錯落配置，為整體注入現代設計語彙。圖/星巴克提供
建築外觀以富有動感的造型吸引目光，透過傾斜屋頂設計拉高建築高度，與周邊建物形成鮮明對比，屋頂與立面角度的錯落配置，為整體注入現代設計語彙。圖/星巴克提供

星巴克首間農舍概念Drive-Thru門市落腳竹南大埔，室內設計取材自農舍意象，透過斜屋頂天花形塑空間視覺亮點，搭配細緻的層次安排，營造親密而溫馨的氛圍。

門市座落於台13線道旁，交通便利，建築外觀以富有動感的造型吸引目光，透過傾斜屋頂設計拉高建築高度，與周邊建物形成鮮明對比；屋頂與立面角度的錯落配置，為整體注入現代設計語彙。淺灰色的屋頂結構與正立面結合溫潤木質色調，低調而有層次地展現品牌獨有的設計質感。

室內設計取材自農舍意象，以斜屋頂天花作為空間亮點，結合層次細膩的燈光設計，突顯吧台區域；空間後段則透過降板天花，營造親密溫馨的氛圍。整體以大地色系與溫潤木質為基調，形塑自然純樸的室內空間。正面大片落地窗引入戶外自然光線，吧檯天花以斜屋頂面狀搭配木質線條延伸視覺尺度，中央長型沙發順勢向後延展，強化視覺穿透性。

新開店也同步推出充滿設計巧思的Drive-Thru門市特色商品，其中，「DT咖啡驛站馬克杯」以鮮明而富趣味的插畫風格，細膩描繪車道型服務門市（Drive-Thru）中夥伴與顧客交流互動的溫馨片刻。「黑DT女神隨行杯袋」則將車道型服務門市（Drive-Thru）的經典符號巧妙轉化為滿版印花設計，結合經典女神LOGO印刷，展現俐落又具辨識度的品牌風格。

歡慶「竹南大埔門市」開幕，即日起至2月3日，憑當日單筆消費滿1000元發票，即可獲得星巴克餐具組乙組；當日單筆消費滿2,200元發票，即可獲得星巴克隨身保暖毯乙個。2月5日至2月9日，活動期間星禮程會員單筆消費滿350元以上，即可獲得好友分享券乙張。

竹南大埔門市：

地址：苗栗縣竹南鎮公義路1038號

電話：037-585465

營業時間：周一至周日07:00~21:00

室內設計取材自農舍意象，以斜屋頂天花作為空間亮點，結合層次細膩的燈光設計，突顯吧台區域的視覺焦點。圖/星巴克提供
室內設計取材自農舍意象，以斜屋頂天花作為空間亮點，結合層次細膩的燈光設計，突顯吧台區域的視覺焦點。圖/星巴克提供
星巴克竹南大埔門市營造親密溫馨的氛圍，邀請顧客在城市日常中放慢腳步，享受片刻自在的咖啡時光。圖/星巴克提供
星巴克竹南大埔門市營造親密溫馨的氛圍，邀請顧客在城市日常中放慢腳步，享受片刻自在的咖啡時光。圖/星巴克提供
吧檯天花以斜屋頂面狀搭配木質線條延伸視覺尺度，中央長型沙發順勢向後延展，強化視覺穿透性。圖/星巴克提供
吧檯天花以斜屋頂面狀搭配木質線條延伸視覺尺度，中央長型沙發順勢向後延展，強化視覺穿透性。圖/星巴克提供

