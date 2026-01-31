FENDI新包太仙氣！「FENDI Way」登場 從伸展台走進時髦日常
FENDI以其一貫對工藝與風格的精緻詮釋，於2026春夏系列推出全新FENDI Way包款。品牌以極致的皮革工藝與輕盈質感，塑造出從容而自在的當代優雅，讓日常配件也能成為風格宣言。新款FENDI WAY包款承襲品牌對細節的堅持與創意思維，在柔和與俐落間展現出「FENDI 式」的灑脫氣韻。
FENDI Way於2026春夏時裝秀上首度亮相，立刻成為矚目焦點。包款以俐落梯形輪廓為設計核心，在結構與線條中融入女性氣質的柔韌。兼具大容量實用性的設計語彙，因此在日常生活與時尚間找到完美平衡，傳遞出輕鬆愜意的高級感。
無論是晨間瑜伽、午後會議或周末私人行程，FENDI Way都能自然融入各種生活場景。包款推出大號與中號兩種尺寸，滿足不同穿搭需求。雙色款以經典皮革搭配鮮明麂皮內裡，呈現如棕色與丁香紫、鴿灰與電光藍等別具層次的對比；單色亮眼款則翻轉材質，以麂皮外層襯托皮革內襯，並以亮粉色與土耳其藍展現春夏的清亮明快。
FENDI Way的誕生不僅延續品牌在功能與美學間的平衡，更體現現代女性對自由的追求。系列包款即日起已可在FENDI官方網站預購，並將於2026年2月5日起在全球FENDI精品店正式上市。
