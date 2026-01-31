情人節3大推薦！花蓮潔西艾美全包式、北高兩飯店送夢幻草莓蛋糕

今年的情人節恰逢農曆春節假期首日，剛好可在返鄉團聚前夕，規劃與另一半的浪漫時光。為搶攻西洋情人節商機，花蓮潔西艾美渡假酒店以全包式甜寵另一半，台北美福與高雄日航酒店則以草莓為主題，增添浪漫與夢幻。

花蓮潔西艾美2月1日至4月30日推出「寵艾情人Avec Amour」季節住房專案，入住指定溫泉房型、每房8,500元＋15.5%起，再送艾美招牌生巧克力與氣泡酒飲品，還能尊享HAPPY HOUR歡樂時光、翌日探索廚房早餐。

此外，「甜心坊」同步試營運，全新推出單人英式下午茶菜單，每人550元＋10%，即日起至4月16日前慶開幕，凡點購下午茶，即贈每組乙顆馬卡龍。【禁止酒駕。未滿18歲者禁止飲酒】

台北美福大飯店2月13日至2月15日，GMT義大利餐廳獻上「燭光絮語」情人節套餐，每套3,280元+10%，嚴選澳洲M9和牛肋眼與龍蝦演繹義式海陸盛宴。Moment café & bakery則自1月30日起推出「莓好心動」草莓蛋糕，選用新鮮台灣草莓搭配日本北海道頂級鮮奶油，為戀人們勾勒出動人的甜蜜時光。

高雄日航酒店一樓咖啡廳與頂樓Rooftop Bar22天空酒吧聯手出擊，西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）以精湛的巧克力擬真工藝，獻上「農夫的草莓籃」與「花語情書」兩款限定蛋糕，攻佔草莓控與戀人的心；位於酒店頂樓的Rooftop Bar22則看準港都夜景的浪漫商機，於2月14日推出每套5,920元+10%的「海陸雙人饗宴」，隨餐附贈專屬花束與紀念照，更首度針對準新人推出「求婚派對專案」。

其中，「農夫的草莓籃」設計靈感源自於豐收的喜悅，蛋糕外層以自製白巧克力，巧手打造成草莓籃造型，完美復刻產地直送的鮮甜與視覺驚喜。另一款專為情人節打造的「花語情書」，將巧克力手工捏製成片片花瓣，溫柔地包裹住蛋糕體，有如一封深情且甜蜜的情書。 入住方案的旅人，除了可享用精心準備的艾美招牌生巧克力與氣泡酒飲品外，還能尊享HAPPY HOUR歡樂時光，圖為艾美招牌生巧克力。圖/花蓮潔西艾美渡假酒店提供