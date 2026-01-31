250間名廚最愛私房餐廳首度公開！「香港好味」美食指南免費下載

新春香港又捎來新訊息，除了新春喜慶活動、新景入列，還有國際大展如香港歷來最大規模埃及文物展、人氣IP MOLLY首站落戶香港等，旅遊業也推出超優惠行程，4天3夜1,1000元有找。

●香港好味 250間名廚最愛餐廳首度公開

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，台灣赴港旅遊人數大幅成長，2025較2024年成長約27%，其中過夜旅客也有約20%的成長。

今年香港旅遊發展局攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，匯集超過50位畢業自中華廚藝學院本地名廚的專業視角，聯合推薦全港250間私房餐廳，推出首本涵蓋全港的《香港好味》名廚精選美食指南，入選餐廳類型橫跨道地的粉麵小店、港式糖水舖、老字號菜館、特色咖啡室，以及多家星級酒店與米其林推薦餐廳，完整呈現香港餐飲版圖的多元樣貌，並提供電子版美食指南以供下載。

●香港新年 日夜都精彩

香港在農曆新年期間熱鬧非凡，「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一（2月17日）為一系列慶祝活動揭開序幕，今年以「開年 開運 開心」為主題，近60隊花車及表演隊伍巡遊將於晚上8時於尖沙咀文化中心廣場隆重登場，途經尖沙咀廣東道、海防道及彌敦道，與旅客一同歡度馬年。此外，旅客也可到年宵市場欣賞絢爛年花、前往寺廟上香祈福、或親身體驗馬年賽馬日的熾熱氣氛，歡度一個與眾不同的農曆新年。

全球最大型彈跳體驗The Big Bounce也再次來到香港，從今年農曆新年期間2月6日至22日，在西九文化區藝術公園大草坪開放，佔地逾10萬平方呎的場地設有4大超巨型充氣遊樂區，其中包括16,000平方呎的「全球最大充氣城堡」，以及全港最長、超過150米的充氣障礙賽道。

此外，全長約2.2公里的東岸板道，串連炮台山至鰂魚涌海濱，分階段已於2025年全面開放，港島由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，設有步行、跑步及單車共享徑，特色設施包括體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。

●香港藝文 從沉浸式藝術到國際級大展

香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其他展品還包括超過60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、8具動物木乃伊、7套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美璀璨的珠寶首飾及日用品等。

MOLLY 20周年巡展由POP MART泡泡瑪特與藝術家 Kenny Wong 聯合策劃。首站展覽在西九文化區舉行，展期到2月10日。展覽完整回顧MOLLY自2006年誕生至2026年的成長軌跡，首次全面呈現藝術家關於MOLLY的人設草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔以及創作背後的故事等珍貴資料。同時，山頂纜車及山頂凌霄閣與POP MART及山頂廣場攜手呈獻「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」活動，至2026年3月31日。

FESTILUMI香港首展也盛大登場，超過20,000件獨一無二的發光雕塑，將灣仔海濱長廊構築成一個融合光影、聲效與多媒體藝術的沉浸式宇宙。這不僅是光的展覽，更是一場可漫步、可觸摸、可對話的多維感官盛宴。全長1.2公里、帶領遊歷全球奇幻景致，穿梭於9個既魔幻奇妙，又震撼奪目的光影世界，展開一段如夢似幻的探索之旅。

●香港超值玩 機加酒最新優惠方案出爐

雄獅旅遊：4天3夜香港自由行新春專案，機票加恆豐酒店含每日早餐，2月15日或16日出發，加贈大年初一新春國泰匯演之夜貴賓席門票（每席價值港幣600元），二人一室，含稅價每人17,900元起，機位有限。

易遊網：4天3夜香港自由行，搭乘中華航空加啟德帝盛酒店，二人一室，含稅價每人10,999元起，適合想以輕鬆步調探索香港城市魅力的旅客。

易飛網：3天2夜香港自由行，搭乘國泰航空加帝盛系列酒店，每人含香港故宮文化博物館標準門票及璟瓏軒電子現金券港幣200元，四人一室，含稅價每人12,000元起。另有3天2夜自由行，同樣搭乘國泰航空，配合三人一室合和酒店，含米其林推薦生記飯店粵菜料理，含稅價每人14,500元起。