過年就要大口吃肉！美式牛排套餐搶攻團圓商機 外帶年菜組合三千有找

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
TGI FRIDAYS以熱鬧繽紛的美式派對精神，推出新春雙人與四人分享套餐。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS以熱鬧繽紛的美式派對精神，推出新春雙人與四人分享套餐。圖／開展餐飲集團提供

農曆新年腳步將近，年節聚餐需求升溫，美式餐飲品牌也搶攻團圓商機。開展餐飲集團旗下 TGI FRIDAYS 與 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排，同步推出 2026 年新春限定分享套餐，分別以「馬到運來」與「馬上吉利」為主題，結合經典美式料理與節慶象徵，鎖定親友圍爐、好友聚會等年節用餐場景，為新年餐桌注入不同於傳統中式年菜的美式選擇。

以派對氛圍見長的 TGI FRIDAYS，今年春節主打「分享」概念，推出雙人與四人套餐，從開胃菜、主餐到甜點一次到位。雙人套餐（2,199元）主打多元組合，涵蓋湯品、沙拉或開胃菜、義大利麵或風味飯類主餐，並搭配半份雙醬碳烤肋排或沙朗牛排，份量設計鎖定小家庭與情侶聚餐；四人套餐（4,099元）則升級整份碳烤豬肋排或肋眼牛排，滿足多人共享的熱鬧需求。

品牌也觀察到春節聚餐中「微醺氛圍」的需求，套餐飲品可加價升級為酒品，讓消費者在團圓時刻舉杯同慶。活動期間，凡點購套餐還可獲得限量「馬到運來」品牌春聯，延伸年節儀式感。

除了內用市場，TGI FRIDAYS 今年也同步布局外帶年菜，推出美式年菜四件組，將人氣料理如雙醬炭烤豬肋排、加勒比海海鮮飯等一次打包，並以禮盒包裝呈現，早鳥預購期間享優惠價2,588元，鎖定小家庭圍爐與走春送禮需求，提供年節餐桌更彈性的選擇。

主打手工現切牛排與德州熱情款待的Texas Roadhouse，今年春節同樣端出誠意滿滿的分享餐。雙人分享餐售價2,400元，包含多款暖胃湯品、人氣開胃菜、經典沙拉，以及可選12盎司肋眼牛排或8盎司火烤德州牛排搭配冠軍豬肋排等豪邁主餐，搭配經典瑪格麗特或啤酒等飲品，完整呈現道地美式過節風格。

四人歡樂餐更是肉食控首選，從開胃菜德州辣雞翅、酥炸魷魚圈到厚切無骨豬排、整份冠軍豬肋排與12oz.肋眼牛排，多款炭烤主菜一次滿足，份量澎湃、適合家族團聚或好友熱鬧圍桌。外帶方面也推出全品項一次購買3項以上即9折優惠，讓消費者依照聚餐人數與食量彈性搭配，吃得盡興又超值。

開展餐飲集團指出，今年春節檔期以「高豐盛度」與「分享型餐飲」為核心策略，回應消費者對聚餐彈性與多元風味的期待。無論選擇內用熱鬧圍桌，或外帶回家團圓，美式餐飲正逐步成為年節聚餐的另一種主流選項，為2026年農曆新年增添不同以往的節慶風景。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

TGI FRIDAYS特別推出「馬上好運」美式外帶年菜四件組，將人氣招牌料理一次打包，讓消費者在家也能輕鬆享受美式年菜。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS特別推出「馬上好運」美式外帶年菜四件組，將人氣招牌料理一次打包，讓消費者在家也能輕鬆享受美式年菜。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse今年春節同樣端出誠意滿滿的分享餐，完整呈現道地美式過節風格。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse今年春節同樣端出誠意滿滿的分享餐，完整呈現道地美式過節風格。圖／開展餐飲集團提供

