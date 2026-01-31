快訊

名校減招／成功高中大減2班 會考填志願當心高分落榜

MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA ！休賽季第4度

iPhone 18 Pro有12大亮點！傳聞懶人包一次看 1按鍵更直覺、還有新配色

聽新聞
0:00 / 0:00

北市點名消費爭議黑名單 滿場娛樂、Klook上榜是因「老菸槍雙人組」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
美國知名電音組合老菸槍雙人組原定去年3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日在臉書粉專公告延期。圖／取自臉書「滿場娛樂」
美國知名電音組合老菸槍雙人組原定去年3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日在臉書粉專公告延期。圖／取自臉書「滿場娛樂」

北市法務局今天公布去年第4季消費爭議申訴案件拒不出席協商的不友善業者，共142家次業者缺席消費爭議協商會議，前3名為蝦皮賣家、滿場娛樂及Klook客路，後兩者則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票的爭議。

北市消費者保護自治條例第25條第1款規定，無正當理由未派員出席協商會議的業者，北市府得在網路或媒體公告。

去年第1季前3名為伊瑪格科技有限公司（米客邦miclub）13件、蝦皮賣家7件、愛妮雅化妝品6件；第2季是米客邦6件、愛妮雅化妝品與蝦皮賣家各5件、品沐川國際股份有限公司4件；第3季則為滿場娛樂有限公司17件、地球村5件、米客邦與愛妮雅化妝品各4件

法務局今公告第4季經通知卻無故不到場協商的「不友善企業經營者」名單前3名，分別是蝦皮賣家12次、滿場娛樂10次、Klook客路5次。

法務局分析蝦皮賣家遭訴的爭議主因，消費者收受商品有瑕疵或收到與訂單不符的商品；就蝦皮賣家消極出席協商會議的情形，法務局將促請蝦皮電商研議採取對其平台使用者的其他不利措施，透過公私協力共同消弭個人賣家漠視消費者權益的行為。

至滿場娛樂、Klook客路則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票的爭議；該案法務局已將主辦單位「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求Klook平台積極協助退票。

此外，法務局函請金融監督管理委員會轉請「銀行商業同業公會全國聯合會」，在民眾申請信用卡爭議帳款程序時給予正確及必要協助；北市文化局則針對主辦單位滿場娛樂規避調查的行為，已依法裁處新臺幣10 萬元在案。

法務局強調，針對故缺席、未積極妥適處理爭議的業者，將依規定公告，必要時將發動聯合稽查，或邀請業者到「市政府喝咖啡」命業者提出精進說明及改善方案，敦促業者積極出席市府召開的協商會議提高消費爭議妥處機會，維護消費者權益。

蝦皮 賣家 北市府 演唱會

延伸閱讀

國防部外槍響？北市男持空氣槍射擊 警到場查扣23顆BB彈...他下場曝了

替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

年菜圍爐注意...北市公布「黑名單」 這幾家名店違規最凶

高雄世運主場館辦演唱會不再免場租 高市府收費新制今年內上路

相關新聞

北市點名消費爭議黑名單 滿場娛樂、Klook上榜是因「老菸槍雙人組」

北市法務局今天公布去年第4季消費爭議申訴案件拒不出席協商的不友善業者，共142家次業者缺席消費爭議協商會議，前3名為蝦皮...

《黑白大廚2》再掀料理旋風！網友熱議選手名單公開 討論度最高主廚是他？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「黑白大廚2」相關話題的網路聲量，帶您了解網友討論度最高的十位參賽廚師有哪些。

年節送禮學問大！盤點九類「年節伴手禮盒」 第一名大小朋友都愛

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年節伴手禮盒」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的九大年節伴手禮盒有哪些。

菜單印「簡體字」遭網刷負評！必比登名店「阿城鵝肉」新店惹議致歉

又有店家因不小心誤用簡體字被炎上？曾蟬聯多年米其林必比登推薦的台北美食名店「阿城鵝肉」，

89萬家選36！The Tabelog Award 2026揭曉 茶禪華、長野新秀同獲金賞

日本最具權威的餐廳評比之一「The Tabelog Award 2026」揭曉！「The Tabelog Award」由...

搖滾惡女椎名林檎Boucheron高級珠寶上身 常春藤項鍊詩意致敬創辦人

Boucheron推出2026「Histoire de Style」系列新作，名為「Nom：Boucheron Prén...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。