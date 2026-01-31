北市點名消費爭議黑名單 滿場娛樂、Klook上榜是因「老菸槍雙人組」

北市法務局今天公布去年第4季消費爭議申訴案件拒不出席協商的不友善業者，共142家次業者缺席消費爭議協商會議，前3名為蝦皮賣家、滿場娛樂及Klook客路，後兩者則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票的爭議。

北市消費者保護自治條例第25條第1款規定，無正當理由未派員出席協商會議的業者，北市府得在網路或媒體公告。

去年第1季前3名為伊瑪格科技有限公司（米客邦miclub）13件、蝦皮賣家7件、愛妮雅化妝品6件；第2季是米客邦6件、愛妮雅化妝品與蝦皮賣家各5件、品沐川國際股份有限公司4件；第3季則為滿場娛樂有限公司17件、地球村5件、米客邦與愛妮雅化妝品各4件

法務局今公告第4季經通知卻無故不到場協商的「不友善企業經營者」名單前3名，分別是蝦皮賣家12次、滿場娛樂10次、Klook客路5次。

法務局分析蝦皮賣家遭訴的爭議主因，消費者收受商品有瑕疵或收到與訂單不符的商品；就蝦皮賣家消極出席協商會議的情形，法務局將促請蝦皮電商研議採取對其平台使用者的其他不利措施，透過公私協力共同消弭個人賣家漠視消費者權益的行為。

至滿場娛樂、Klook客路則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票的爭議；該案法務局已將主辦單位「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求Klook平台積極協助退票。

此外，法務局函請金融監督管理委員會轉請「銀行商業同業公會全國聯合會」，在民眾申請信用卡爭議帳款程序時給予正確及必要協助；北市文化局則針對主辦單位滿場娛樂規避調查的行為，已依法裁處新臺幣10 萬元在案。

法務局強調，針對故缺席、未積極妥適處理爭議的業者，將依規定公告，必要時將發動聯合稽查，或邀請業者到「市政府喝咖啡」命業者提出精進說明及改善方案，敦促業者積極出席市府召開的協商會議提高消費爭議妥處機會，維護消費者權益。