影／義大世界全新沉浸式設施《魔幻空間》啟用 打造新旅遊體驗

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
義大遊樂世界打造全新沉浸式設施《魔幻空間》，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，讓遊客實際走入故事場景之中。記者劉學聖／攝影
義大遊樂世界打造全新沉浸式設施《魔幻空間》，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，讓遊客實際走入故事場景之中。記者劉學聖／攝影

義大遊樂世界今天舉行全新沉浸式設施《魔幻空間》啟用儀式，義大表示該設施斥資7,000萬元打造，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，導入即時運算的虛擬引擎技術，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，打造270至360度的包覆式場域體驗，讓遊客不只是觀看，而是實際走入故事場景之中。

義大開發總經理王香完指出，根據官方最新統計，2025年1至11月義大遊樂世界入園逾453萬人次，勇奪全台最受歡迎遊樂園之冠，在新設施《魔幻空間》嚐鮮效應帶動下，再整合周邊購物與飯店資源，打造完整旅遊體驗，隨著新設施正式啟用，並銜接農曆春節與寒假旅遊旺季，預估將吸引逾 62萬人次遊客。

王香完表示，疫情後旅遊市場快速回溫，希望透過數位內容與空間設計，將傳統遊樂園「搭乘遊具」的體驗，轉化為「參與故事」的沉浸式旅程。此類型的沉浸式互動體驗，目前於國內遊樂園中仍屬少見，也成為義大遊樂世界在內容創新上的重要布局。

義大遊樂世界打造全新沉浸式設施《魔幻空間》，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，讓遊客實際走入故事場景之中。記者劉學聖／攝影
義大遊樂世界打造全新沉浸式設施《魔幻空間》，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，讓遊客實際走入故事場景之中。記者劉學聖／攝影
義大遊樂世界打造全新沉浸式設施《魔幻空間》，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，讓遊客實際走入故事場景之中。記者劉學聖／攝影
義大遊樂世界打造全新沉浸式設施《魔幻空間》，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，讓遊客實際走入故事場景之中。記者劉學聖／攝影
義大遊樂世界打造全新沉浸式設施《魔幻空間》，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，讓遊客實際走入故事場景之中。記者劉學聖／攝影
義大遊樂世界打造全新沉浸式設施《魔幻空間》，以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，讓遊客實際走入故事場景之中。記者劉學聖／攝影

