菜單印「簡體字」遭網刷負評！必比登名店「阿城鵝肉」新店惹議致歉

又有店家因不小心誤用簡體字被炎上？曾蟬聯多年米其林必比登推薦的台北美食名店「阿城鵝肉」，近日在三峽北大商圈開出新門市，卻被爆料店內菜單用了對岸習慣的「簡體字」，照片被po網後，立刻引發討論關注，有人留言回道「我真的不懂，在台灣用繁體字到底有多難？」、「看到簡體字就不想去消費！」，店家也第一時間回覆並致歉，強調菜單已經立即修正完成，後續會加強內部審稿流程。

開業超過30年的「阿城鵝肉」，靠著招牌煙燻與白切鵝肉及各式滷味，一路打響名號，從土城的小店面，做到在雙北市區開出多家分店，甚至蟬聯多年的必比登美食推薦，是不少老饕心目中的好味道。日前，業者在三峽北大開新店，結果被「抓包」菜單封面上印著「帶著愛心的菜，味道才會好！」幾行大字，但卻是中國慣用的簡體字，隨即引發網友熱議，甚至因此有網友到Google評論留言給負評。

對此，業者也透過官方帳號致歉，表示「因為菜單上出現簡體字，造成部分客人的觀感不佳，這一點我們已經立即修正完成」，同時補充說明，「菜單確實是在淘寶訂購，當初在製作與對稿時也有特別校稿與說明相關細節，但實際成品寄到台灣後，仍有部分地方未能如預期呈現....相關細節我們已注意到，並會進行調整與修正。」最後也強調，「該簡體字為製作菜單時的疏忽，並無任何立場或其他含義」，後續將會避免類似情況再次發生。

店家發文後，有些氣憤網友仍不領情，表示「是怎麼個疏忽法？真的是寧可好好道歉也不要編理由ㄟ」、「連印菜單的錢都要省，能相信食材來源嗎？」；不過也有網友幫忙緩頰，「謝謝店家願意正視這問題並且更正」，甚至力挺店家，「我也真的不懂，在一個民主國家，只要對方沒有違法，尊重別人到底有多難？」