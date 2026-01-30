快訊

89萬家選36！The Tabelog Award 2026揭曉 茶禪華、長野新秀同獲金賞

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「The Tabelog Award 2026」共有733家餐廳獲得金、銀、銅賞。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
日本最具權威的餐廳評比之一「The Tabelog Award 2026」揭曉！「The Tabelog Award」由日本最大美食評價平台「食べログ（Tabelog）」主辦，2026年自89萬家餐廳中，篩選出733家進入第一階段初選，再由用戶根據實際造訪經驗投票，選出「金賞（Gold）」36家、「銀賞（Silver）」160家、「銅賞（Bronze）」537家餐廳。

其中「金賞」意味「無論距離遠近，一生至少該造訪一次的餐廳」；「銀賞」是指「唯有親身體驗，才能真正理解其料理技藝巔峰的餐廳」；「銅賞」指的是「熱愛美食的饕客，不可錯過的必訪店家」。

除了金、銀、銅賞，還有「最佳新進餐廳（Best New Entry）」、「最佳地區性餐廳（Best Regional Restaurants）」、「主廚金賞（Chef's Gold）」，以及今年新增加的「Club10-4」獎項；其中「Club10-4」，僅限累計得獎次數達10次以上的餐廳，才能獲得此殊榮。

今年得獎名單當中的亮點餐廳，有來自長野市（Nagano）首度入選即雙料得獎的「黑馬」——日料餐廳「鮨一幸（レストラン ナズ）」（Restaurant Naz），同時榮獲「金賞」 與「最佳新進餐廳」肯定。

國人熟悉的米其林三星中菜餐廳「茶禪華（Sazenka）」，也獲得「金賞」殊榮。位於日本紀伊半島東部的三重縣，首度誕生「金賞」餐廳「Komada（こま田）」。此外，今年也出現師徒同台獲獎的溫馨場面，獲得「銀賞」的「飯田商店」，與其出身名店「Ramen FeeL」（獲得「銅賞」），雙雙上榜。

「The Tabelog Award 2026」最佳地區性餐廳名單之一。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
「The Tabelog Award 2026」最佳新進餐廳名單之二。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
「The Tabelog Award 2026」金賞名單之二。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
「The Tabelog Award 2026」最佳地區性餐廳名單之二。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
「The Tabelog Award 2026」最佳主廚金賞名單之一。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
「The Tabelog Award 2026」最佳主廚金賞名單之二。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
「The Tabelog Award 2026」金賞名單之一。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
「The Tabelog Award 2026」最佳新進餐廳名單之一。圖／摘自IG（@the_tabelog_award）
