搖滾惡女椎名林檎Boucheron高級珠寶上身 常春藤項鍊詩意致敬創辦人

Boucheron推出2026「Histoire de Style」系列新作，名為「Nom：Boucheron Prénom：Frédéric」，以創辦人Frédéric Boucheron為靈感核心。該系列由創意總監Claire Choisne主導，追溯1858年Frédéric在巴黎rue de la Paix開設首家精品店的歷史時刻。透過四款高級珠寶項鍊，展現Boucheron家族傳承與巴黎地標的連結，融合歷史敘事與現代工藝精髓，日前並邀請日本女歌手椎名林檎前往巴黎拍攝，重現出法式、性感的當代奢華。

Boucheron的「Histoire de Style」系列特殊之處在於，每年以品牌歷史關鍵人物或事件為主題，透過限量高級珠寶重現時代風華，強調故事性與獨特性，而非純粹商業發行。今年2026為該系列第9回，以Frédéric Boucheron為主角。相較下半年傳統高級珠寶發表（聚焦當季創新與大膽設計），Histoire de Style更偏向檔案式敘事，規模較小、產量有限工藝注重歷史再現與細膩象徵，宛如品牌私人博物館的珠寶章節，吸引收藏家與歷史愛好者。

本次「Histoire de Style, Nom: Boucheron Prénom: Frédéric」系列的創作源起，源自Frédéric Boucheron於1858年在rue de la Paix 26號開設首家店舖的傳奇開端。Claire Choisne從創辦人早年足跡汲取靈感，包括他在Jardin des Tuileries的閒逛、1893年Noc Boucheron的浪漫時刻，以及rue de la Paix地標象徵。

四款高級珠寶中，The Address項鍊致敬rue de la Paix 26號店址，以精緻建築輪廓為設計核心，工藝亮點包括微雕金屬結構與鑲嵌藍寶石象徵巴黎街道，配戴為經典短鍊，貼合頸部展現低調優雅；The Spark問號項鍊靈感來自1879年Frédéric的火花時刻及1889年問號項鍊傳統，項鍊共使用包含橄欖形、橢圓形、六邊形、梨形、祖母綠、圓形、風箏形，以及特別的阿斯切（Asscher）切工鑽石，每一顆約自0.81至5.01克拉不等總重超過32克拉，形同一次滿足了鑽石切工的多樣性之美。

The Silhouette項鍊捕捉Frédéric Boucheron的側臉輪廓，長達1,652小時的工序，讓配戴上呈現肖像般的古典細膩，尤其結合頸鏈與左右兩側的自然動態垂墜，顛覆珠寶成套對稱的既定印象，也柔美也剛強；The Untamed問號項鍊以狂野不羈姿態重現了創辦人Frédéric當時將自然風格化、馴化與理想化的年代，透過2,600小時重現了Boucheron的經典問號，也還原了常春藤攀附纏繞的自由與生命力，從檔案庫中的1878年穿越130多年的時光來到2026，栩栩如生。