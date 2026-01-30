搖滾惡女椎名林檎Boucheron高級珠寶上身 常春藤項鍊詩意致敬創辦人

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron日前邀請日本女歌手椎名林檎前往巴黎拍攝，重現出法式、性感的當代奢華。圖／翻攝自IG
Boucheron日前邀請日本女歌手椎名林檎前往巴黎拍攝，重現出法式、性感的當代奢華。圖／翻攝自IG

Boucheron推出2026「Histoire de Style」系列新作，名為「Nom：Boucheron Prénom：Frédéric」，以創辦人Frédéric Boucheron為靈感核心。該系列由創意總監Claire Choisne主導，追溯1858年Frédéric在巴黎rue de la Paix開設首家精品店的歷史時刻。透過四款高級珠寶項鍊，展現Boucheron家族傳承與巴黎地標的連結，融合歷史敘事與現代工藝精髓，日前並邀請日本女歌手椎名林檎前往巴黎拍攝，重現出法式、性感的當代奢華。

Boucheron的「Histoire de Style」系列特殊之處在於，每年以品牌歷史關鍵人物或事件為主題，透過限量高級珠寶重現時代風華，強調故事性與獨特性，而非純粹商業發行。今年2026為該系列第9回，以Frédéric Boucheron為主角。相較下半年傳統高級珠寶發表（聚焦當季創新與大膽設計），Histoire de Style更偏向檔案式敘事，規模較小、產量有限工藝注重歷史再現與細膩象徵，宛如品牌私人博物館的珠寶章節，吸引收藏家與歷史愛好者。

本次「Histoire de Style, Nom: Boucheron Prénom: Frédéric」系列的創作源起，源自Frédéric Boucheron於1858年在rue de la Paix 26號開設首家店舖的傳奇開端。Claire Choisne從創辦人早年足跡汲取靈感，包括他在Jardin des Tuileries的閒逛、1893年Noc Boucheron的浪漫時刻，以及rue de la Paix地標象徵。

四款高級珠寶中，The Address項鍊致敬rue de la Paix 26號店址，以精緻建築輪廓為設計核心，工藝亮點包括微雕金屬結構與鑲嵌藍寶石象徵巴黎街道，配戴為經典短鍊，貼合頸部展現低調優雅；The Spark問號項鍊靈感來自1879年Frédéric的火花時刻及1889年問號項鍊傳統，項鍊共使用包含橄欖形、橢圓形、六邊形、梨形、祖母綠、圓形、風箏形，以及特別的阿斯切（Asscher）切工鑽石，每一顆約自0.81至5.01克拉不等總重超過32克拉，形同一次滿足了鑽石切工的多樣性之美。

The Silhouette項鍊捕捉Frédéric Boucheron的側臉輪廓，長達1,652小時的工序，讓配戴上呈現肖像般的古典細膩，尤其結合頸鏈與左右兩側的自然動態垂墜，顛覆珠寶成套對稱的既定印象，也柔美也剛強；The Untamed問號項鍊以狂野不羈姿態重現了創辦人Frédéric當時將自然風格化、馴化與理想化的年代，透過2,600小時重現了Boucheron的經典問號，也還原了常春藤攀附纏繞的自由與生命力，從檔案庫中的1878年穿越130多年的時光來到2026，栩栩如生。

Boucheron Histoire de Style系列The Untamed項鍊，價格店洽。圖／BOUCHERON提供
Boucheron Histoire de Style系列The Untamed項鍊，價格店洽。圖／BOUCHERON提供
Boucheron Histoire de Style系列The Address項鍊，價格店洽。圖／BOUCHERON提供
Boucheron Histoire de Style系列The Address項鍊，價格店洽。圖／BOUCHERON提供
Boucheron Histoire de Style系列The Spark問號項鍊，價格店洽。圖／BOUCHERON提供
Boucheron Histoire de Style系列The Spark問號項鍊，價格店洽。圖／BOUCHERON提供
Boucheron檔案庫中1884年的問號項鍊，啟迪了今日的Histoire de Style系列The Spark問號項鍊。圖／BOUCHERON提供
Boucheron檔案庫中1884年的問號項鍊，啟迪了今日的Histoire de Style系列The Spark問號項鍊。圖／BOUCHERON提供
Histoire de Style系列The Silhouette項鍊結合頸鏈與左右兩側的自然動態垂墜，顛覆珠寶成套對稱的既定印象，也柔美也剛強。圖／BOUCHERON提供
Histoire de Style系列The Silhouette項鍊結合頸鏈與左右兩側的自然動態垂墜，顛覆珠寶成套對稱的既定印象，也柔美也剛強。圖／BOUCHERON提供
Boucheron檔案庫中1880年代具有花環裝飾與珍珠鑲嵌的肩式珠寶圖／BOUCHERON提供
Boucheron檔案庫中1880年代具有花環裝飾與珍珠鑲嵌的肩式珠寶圖／BOUCHERON提供
Boucheron Histoire de Style系列The Silhouette項鍊，價格店洽。圖／BOUCHERON提供
Boucheron Histoire de Style系列The Silhouette項鍊，價格店洽。圖／BOUCHERON提供

珠寶 巴黎 工藝

