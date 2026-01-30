Valentino 2026高訂春夏大秀 蔡依林、泰星FREEN同框演繹浪漫執念

Valentino近日於巴黎發表2026春夏高級訂製系列，由新任創意總監Alessandro Michele操刀，發表逾60套華麗造型，融合品牌悠久遺產與當代美學，致敬創辦人Valentino Garavani先生，大秀包含蔡依林、泰星Freen莎露彩查金哈、好萊塢女星Kirsten Dunst街成為看秀來賓。

大秀前夕，Valentino Garavani安然離世，Michele發表長文感慨肩負守護使命，同時本次大秀也可視為品牌創意總監Alessandro Michele對前任總監Maria Grazia Chiuri、Pierpaolo Piccioli以及Giancarlo Giammetti的多重致敬，透過彰顯幕後工匠如首席裁縫、刺繡師的細膩技藝，讓品牌遺產生生不息。Alessandro Michele並表示：「Valentino先生的離去留下一片空白，但我們將守護這片空白，讓美視為對世界的崇高責任。」此系列正值此哀榮時刻，象徵傳承延續。

大秀來賓中的蔡依林以筆直剪裁銀白條紋短洋裝現身，其綴以羽毛的肩部在行走間散發著不羈的自由，並搭配同色花卉蕾絲絲襪，性感呼應大秀主題；美國甜美女演員Dakota Johnson則身穿閃鑠的斗篷外套，融合華麗搖滾風情，更凸顯出刺繡與誇張配件的Valentino高訂手藝。

系列以「Specula Mundi」為主題，合計發表約60多套高訂服裝。深紅色開襟禮服揭開序幕，流露Valentino Garavani經典設計手法，並透過戲劇化剪裁展現華麗輪廓；靈感源自歌舞女郎的羽毛冠飾與頭飾搭配上了閃耀珠鏈面紗與垂墜金屬細節，此種設計手法正是Alessandro Michele愛用的極繁風格，同時也令人沈浸在宛如美國好萊塢的幻夢情境，其創意緣起於1930年代紐約市百老匯的「齊格菲富麗秀」（Ziegfeld Follies）。