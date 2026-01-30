快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

Valentino 2026高訂春夏大秀 蔡依林、泰星FREEN同框演繹浪漫執念

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
蔡依林。圖／Valentino提供
蔡依林。圖／Valentino提供

Valentino近日於巴黎發表2026春夏高級訂製系列，由新任創意總監Alessandro Michele操刀，發表逾60套華麗造型，融合品牌悠久遺產與當代美學，致敬創辦人Valentino Garavani先生，大秀包含蔡依林、泰星Freen莎露彩查金哈、好萊塢女星Kirsten Dunst街成為看秀來賓。

大秀前夕，Valentino Garavani安然離世，Michele發表長文感慨肩負守護使命，同時本次大秀也可視為品牌創意總監Alessandro Michele對前任總監Maria Grazia Chiuri、Pierpaolo Piccioli以及Giancarlo Giammetti的多重致敬，透過彰顯幕後工匠如首席裁縫、刺繡師的細膩技藝，讓品牌遺產生生不息。Alessandro Michele並表示：「Valentino先生的離去留下一片空白，但我們將守護這片空白，讓美視為對世界的崇高責任。」此系列正值此哀榮時刻，象徵傳承延續。

大秀來賓中的蔡依林以筆直剪裁銀白條紋短洋裝現身，其綴以羽毛的肩部在行走間散發著不羈的自由，並搭配同色花卉蕾絲絲襪，性感呼應大秀主題；美國甜美女演員Dakota Johnson則身穿閃鑠的斗篷外套，融合華麗搖滾風情，更凸顯出刺繡與誇張配件的Valentino高訂手藝。

系列以「Specula Mundi」為主題，合計發表約60多套高訂服裝。深紅色開襟禮服揭開序幕，流露Valentino Garavani經典設計手法，並透過戲劇化剪裁展現華麗輪廓；靈感源自歌舞女郎的羽毛冠飾與頭飾搭配上了閃耀珠鏈面紗與垂墜金屬細節，此種設計手法正是Alessandro Michele愛用的極繁風格，同時也令人沈浸在宛如美國好萊塢的幻夢情境，其創意緣起於1930年代紐約市百老匯的「齊格菲富麗秀」（Ziegfeld Follies）。

於此同時，伊麗莎白時代的領飾與金屬鏈甲禮服，運用寶石、誇張比例的蝴蝶結散見於服裝細節，也象徵品牌對形式與身體的永恆關心，全數造型以像是一次好萊塢舊片的造型仿古，但將神話、經典轉為當代敘事，更透過60套高訂服裝的極致手工，守護Valentino的品牌美學，並彰顯Alessandro Michele的浪漫執念。

透過60套高訂服裝的極致手工、刺繡，彰顯了品牌創意總監Alessandro Michele的浪漫執念。圖／Valentino提供
透過60套高訂服裝的極致手工、刺繡，彰顯了品牌創意總監Alessandro Michele的浪漫執念。圖／Valentino提供
位於巴黎巴黎網球俱樂部的秀場改為造19世紀的「凱撒全景劇院」（Kaiserpanorama）形式，為高訂大秀賦予了窺探與儀式感。圖／Valentino提供
位於巴黎巴黎網球俱樂部的秀場改為造19世紀的「凱撒全景劇院」（Kaiserpanorama）形式，為高訂大秀賦予了窺探與儀式感。圖／Valentino提供
泰星Freen莎露彩查金哈。圖／Valentino提供
泰星Freen莎露彩查金哈。圖／Valentino提供
靈感源自歌舞女郎的羽毛冠飾與頭飾搭配上了閃耀珠鏈面紗與垂墜金屬細節，此種設計手法正是Alessandro Michele愛用的極繁手法。圖／Valentino提供
靈感源自歌舞女郎的羽毛冠飾與頭飾搭配上了閃耀珠鏈面紗與垂墜金屬細節，此種設計手法正是Alessandro Michele愛用的極繁手法。圖／Valentino提供
靈感源自歌舞女郎的羽毛冠飾與頭飾搭配上閃耀珠鏈面紗與垂墜金屬細節，也是Alessandro Michele愛用的極繁手法，圖／Valentino提供
靈感源自歌舞女郎的羽毛冠飾與頭飾搭配上閃耀珠鏈面紗與垂墜金屬細節，也是Alessandro Michele愛用的極繁手法，圖／Valentino提供
Valentino近日於巴黎發表2026春夏高級訂製系列，由新任創意總監Alessandro Michele操刀，發表逾60套華麗造型。圖／Valentino提供
Valentino近日於巴黎發表2026春夏高級訂製系列，由新任創意總監Alessandro Michele操刀，發表逾60套華麗造型。圖／Valentino提供

品牌 服裝

延伸閱讀

蔡依林巴黎秀逆齡時尚　私下試裝神情網讚：美的像鄰家女孩！

年度單曲冠軍出爐！蔡依林太猛 榮登唯一華語女歌手

蔡依林演唱會搶票慘案重現！韓女團i-dle大巨蛋今開賣 粉絲怒：又是KKTIX

蔡依林金唱片「休息室門口寫這樣」韓翻中後笑了！　對比作息時間正確無誤

相關新聞

搖滾惡女椎名林檎Boucheron高級珠寶上身 常春藤項鍊詩意致敬創辦人

Boucheron推出2026「Histoire de Style」系列新作，名為「Nom：Boucheron Prén...

Valentino 2026高訂春夏大秀 蔡依林、泰星FREEN同框演繹浪漫執念

Valentino近日於巴黎發表2026春夏高級訂製系列，由新任創意總監Alessandro Michele操刀，發表逾...

MOA必看！TXT登上台北大巨蛋　盤點5位成員「對舞台的感性話語」

韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT） 世界巡迴演唱會「ACT：TOMORROW 」即將於1月...

大吉大利！日本和歌山蜜柑調酒陪你過好年 限時「買2送1」超划算

農曆新年親友歡聚，除了大魚大肉，清爽的果香微醺更為圍爐增添層次。深受大眾喜愛的日本果汁系酒飲品牌NIJIYA，選在春節之...

全球唯一金色薄霧法國處女桶威士忌！詩貝12年金色薄霧桶強版限量抵台

詩貝（SPEY）酒廠2026年推出震撼業界的全新作品——SPEY 12年「金色薄霧」單一麥芽蘇格蘭威士忌原桶強度版。這是...

大數據公布《2025年十大網路熱議商品》洞察報告 AI工具、情緒價值、理財成關鍵

ChatGPT如何以近百萬網路聲量奪冠，Switch 2、外泌體與主動式ETF共同形成三大消費浪潮，消費行為轉向長期使用、陪伴性與情緒價值導向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。