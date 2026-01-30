大吉大利！日本和歌山蜜柑調酒陪你過好年 限時「買2送1」超划算

農曆新年親友歡聚，除了大魚大肉，清爽的果香微醺更為圍爐增添層次。深受大眾喜愛的日本果汁系酒飲品牌NIJIYA，選在春節之際推出期間限定新品「和歌山蜜柑水果調酒」。這款新品選用100%日本和歌山縣國產蜜柑汁，以高達12%的果汁含量搭配3%的低酒精度，呈現出如新鮮果汁般的香甜多汁與微氣泡質感。金橙色的酒液搭配粉紅瓶身，不僅視覺討喜、更有「大吉大利」的節慶意涵。

NIJIYA水果調酒系列強調日本原裝進口，堅持以日本在地特產水果為主角。除了新上市的蜜柑風味，旗下的「青森蘋果蜂蜜」調酒融合了清甜蘋果與芬芳蜂蜜，口感圓潤；「山梨水蜜桃」則散發完熟桃果的甜美氣息；至於「和歌山梅子」調酒則以微酸的成熟果韻著稱，是解膩搭餐的絕佳夥伴。全系列產品酒精濃度皆為3%，讓不擅酒力的消費者也能在春節假期中輕鬆享受微醺時光。

為了回饋台灣粉絲，NIJIYA 於全台 7-ELEVEN 推出多波段新春優惠。即日起至2月3日，全系列任選3件85折、6件更享77折；緊接著在2月中旬更祭出限時「買二送一」超強折扣，隨後家樂福也將於2月中旬接力上架（詳細優惠內容以各大通路公布為主）。無論是春節拜年送禮，或是居家追劇小酌，這抹來自日本產地的果香微醺，都將成為今年新春最療癒的開胃之選。