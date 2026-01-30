快訊

大吉大利！日本和歌山蜜柑調酒陪你過好年 限時「買2送1」超划算

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
日本果汁系酒飲品牌NIJIYA全新推出期間限定的「和歌山蜜柑」風味水果調酒，即日起首波於全台7-ELEVEN全新上市。圖／德記洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
農曆新年親友歡聚，除了大魚大肉，清爽的果香微醺更為圍爐增添層次。深受大眾喜愛的日本果汁系酒飲品牌NIJIYA，選在春節之際推出期間限定新品「和歌山蜜柑水果調酒」。這款新品選用100%日本和歌山縣國產蜜柑汁，以高達12%的果汁含量搭配3%的低酒精度，呈現出如新鮮果汁般的香甜多汁與微氣泡質感。金橙色的酒液搭配粉紅瓶身，不僅視覺討喜、更有「大吉大利」的節慶意涵。

NIJIYA水果調酒系列強調日本原裝進口，堅持以日本在地特產水果為主角。除了新上市的蜜柑風味，旗下的「青森蘋果蜂蜜」調酒融合了清甜蘋果與芬芳蜂蜜，口感圓潤；「山梨水蜜桃」則散發完熟桃果的甜美氣息；至於「和歌山梅子」調酒則以微酸的成熟果韻著稱，是解膩搭餐的絕佳夥伴。全系列產品酒精濃度皆為3%，讓不擅酒力的消費者也能在春節假期中輕鬆享受微醺時光。

為了回饋台灣粉絲，NIJIYA 於全台 7-ELEVEN 推出多波段新春優惠。即日起至2月3日，全系列任選3件85折、6件更享77折；緊接著在2月中旬更祭出限時「買二送一」超強折扣，隨後家樂福也將於2月中旬接力上架（詳細優惠內容以各大通路公布為主）。無論是春節拜年送禮，或是居家追劇小酌，這抹來自日本產地的果香微醺，都將成為今年新春最療癒的開胃之選。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本NIJIYA水果調酒人氣系列與期間限定款同步販售，為年節歡聚添上清新的果香微醺。圖／德記洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
青森蘋果蜂蜜調酒特選日本青森縣100%國產蘋果汁調製，果汁含量達12%，搭配蜂蜜增添圓潤香氣，酸甜平衡、清爽順口。圖／德記洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
山梨水蜜桃調酒嚴選日本山梨縣100％國產水蜜桃汁調製，果汁含量達12%，輕鬆享受完熟桃果的濃郁果香與甜美口感。圖／德記洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
和歌山梅子調酒優選有著日本梅製品代名詞的日本和歌山縣100%國產梅子汁調製，果汁含量達10%，梅香馥郁、口感清新爽口，是搭餐與消暑首選。圖／德記洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
