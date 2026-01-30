聽新聞
0:00 / 0:00
MOA必看！TXT登上台北大巨蛋 盤點5位成員「對舞台的感性話語」
韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT） 世界巡迴演唱會「ACT：TOMORROW 」即將於1月31日、2月1日登上台北大巨蛋開唱， MOA準備好尖叫聲了嗎？
這不只是TXT出道以來在台灣最大規模的演出，也為HYBE家族寫下嶄新里程碑：TXT將成為HYBE旗下第一個站上殿堂級場地「台北大巨蛋」開唱的團體。而他們曾經說過那些關於「舞台」的話，現在看起來都更有重量了。快來看看TXT的5位成員怎麼說吧！
●TXT對舞台的感性話語：
舞台開始之前，我從來不覺得自己準備好了。—秀彬SOOBIN
站在舞台上的時候，我很清楚，那一刻只屬於現在。—然竣YEONJUN
燈一亮，我就知道沒有退路了。—杋圭BEOMGYU
站上舞台不是為了證明什麼，而是確認自己還在這裡。—太顯TAEHYUN
舞台結束的瞬間，反而是最安靜的時候。—休寧凱HUENINGKAI
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言