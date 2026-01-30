快訊

MOA必看！TXT登上台北大巨蛋　盤點5位成員「對舞台的感性話語」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit

圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit

韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT） 世界巡迴演唱會「ACT：TOMORROW 」即將於1月31日、2月1日登上台北大巨蛋開唱， MOA準備好尖叫聲了嗎？

這不只是TXT出道以來在台灣最大規模的演出，也為HYBE家族寫下嶄新里程碑：TXT將成為HYBE旗下第一個站上殿堂級場地「台北大巨蛋」開唱的團體。而他們曾經說過那些關於「舞台」的話，現在看起來都更有重量了。快來看看TXT的5位成員怎麼說吧！

●TXT對舞台的感性話語：

舞台開始之前，我從來不覺得自己準備好了。—秀彬SOOBIN

圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit

站在舞台上的時候，我很清楚，那一刻只屬於現在。—然竣YEONJUN

圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit

燈一亮，我就知道沒有退路了。—杋圭BEOMGYU

圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit

站上舞台不是為了證明什麼，而是確認自己還在這裡。—太顯TAEHYUN

圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit

舞台結束的瞬間，反而是最安靜的時候。—休寧凱HUENINGKAI

圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit

圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit
圖／翻攝自IG @txt_bighit

舞台 X 大巨蛋

