

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年節伴手禮盒」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的九大年節伴手禮盒有哪些。

農曆新年將至，走親訪友時少不了拎上一份精緻的伴手禮表達心意。然而，市面上禮盒五花八門，面對滿目琳瑯的選擇，究竟該如何挑選才能送進對方心坎裡？

年節送禮學問大！盤點九類「年節伴手禮盒」 第一名大小朋友都愛

▲ 網友熱議TOP9年節伴手禮盒 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「年節伴手禮盒」的相關話題討論，可以發現「糖果餅乾禮盒」討論度位居首位。不少網友表示「鐵盒餅乾送禮超氣派」、「一口糖禮盒，吃甜甜過好年」，認為餅乾糖果禮盒通常包裝精美且口味多元，非常適合過年期間招待客人或是全家團圓時享用。

網上也常見許多人分享超市與便利商店的糖果餅乾禮盒優惠，引起留言區熱議，紛紛表示這類禮品老少咸宜，是過年送禮的好選擇。

聲量第二名的「咖啡茶葉禮盒」同樣是年節送禮的熱門選擇。有網友發文請益「想送的對象不太能吃甜」並詢問該如何挑選伴手禮，吸引大批熱心網友推薦「咖啡禮盒」，也有人推薦「花果茶」、「抹茶」，認為茶類與咖啡相當解膩，是許多不嗜甜的送禮對象首選。

此外，「水果禮盒」也是許多人心中「絕不出錯」的經典選擇。有網友直言「過年家裡絕對少不了的就是水果」、「昨天把收到的櫻桃禮盒帶回家廣受好評」，且不少水果具有吉祥的寓意，如蘋果象徵平安、橘子寓意大吉大利、鳳梨代表旺來等，符合年節送禮講求好兆頭的文化習俗。

而「水產海鮮禮盒」也深受長輩們喜愛，有網友提到「過年送禮一定少不了烏魚子」、「近期幫長輩準備過年送禮，蒲燒鰻禮盒真的直接被我列入清單」，認為送上高品質水產食材也十分體面。

而在養生與健康消費趨勢帶動下，「補品禮盒」與「堅果禮盒」也相當熱門，特別被視為傳達對長輩關懷的貼心選擇，如有網友便分享「過年回婆家都會準備燕窩或雞精給婆婆」。值得一提的是，「沐浴保養禮盒」也擠進榜單，網友認為無論送給女性長輩或朋友都能傳達溫馨慰問，讓收禮者在忙碌的春節期間，也能透過沐浴與保養放鬆身心、享受一番儀式感。

如果你還在煩惱今年該送什麼，不妨從網友熱議的年節伴手禮清單中汲取靈感，搭配對方喜好與生活習慣進行挑選，加上誠摯的賀年祝福，相信定能讓這份禮物傳遞最溫暖的情誼。





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年節伴手禮盒」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/12~2026/01/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

