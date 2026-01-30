全球唯一金色薄霧法國處女桶威士忌！詩貝12年金色薄霧桶強版限量抵台

詩貝（SPEY）酒廠2026年推出震撼業界的全新作品——SPEY 12年「金色薄霧」單一麥芽蘇格蘭威士忌原桶強度版。這是全球唯一、也是首創採用「Brume Dorée金色薄霧法國處女桶」，完成最終熟成的單一麥芽威士忌，以57.6%原桶強度與大膽原創風味問世；上市前在英國頂尖酒專「The Whisky Shop」開放預購時，即刻秒殺完售。這股讓歐洲藏家為之瘋狂的「金色風暴」，已限量抵台，珍稀3,000瓶獨獻台灣威士忌愛好者，建議售價1,880元。

SPEY 12年「金色薄霧」單一麥芽蘇格蘭威士忌原桶強度版的誕生，源自一場歷時數百個日夜的藝術實驗。SPEY首席蒸餾師親赴法國波爾多，成功說服專為Château Canon、Château Talbot等頂級酒莊御用的傳奇桶廠Tonnellerie Quintessence，為其客製化極其珍稀、全球首次被應用於威士忌熟成的「Brume Dorée 金色薄霧」橡木桶。

該橡木桶採用法國頂級桶廠Tonnellerie Quintessence的專利工藝「霧化烘烤」，透過精密的噴霧技術，在烘烤過程中讓水氣如同霧氣般灑落，創造濕潤環境，溫柔駕馭火焰，讓水氣打開木材的毛孔，使熱能緩慢且均勻地滲透，大幅降低強烈火烤帶來的焦苦與雜質。最終帶出橡木桶最深層、最純粹的甜美，凝鍊出如法式烤布蕾、香草與焦糖般純淨無瑕的風味。

在風味表現上，SPEY 12年「金色薄霧」單一麥芽蘇格蘭威士忌原桶強度版皆經歷120小時長時間發酵與緩慢蒸餾，先於波本桶熟成12年，再轉入Brume Dorée法國處女桶完成最終熟成，並以57.6%原桶強度限量裝瓶。

酒液呈現深邃青銅色澤，香氣帶出香草、焦糖奶油與太妃糖的甜美層次，交織肉桂、荳蔻與薑餅的溫潤辛香，後段浮現細緻莓果與淡淡花香。入口是蜂蜜與燉蘋果的圓潤果甜，搭配烘焙麥芽與新橡木結構，層次豐富卻保持滑順質地；尾韻則以甘草、烏龍茶與微果香收束，清晰悠長、耐飲且極具平衡感。

SPEY 12年「金色薄霧」單一麥芽蘇格蘭威士忌原桶強度版，獲得許多國際專業酒瓶的肯定。「Whisky Wire」創辦人Steve Rush指出：「法國橡木桶賦予酒液更深的厚度、豐富度與芳香層次，酒體奢華而細膩，毫無疑問，這是我今年2025年心目中前五名的佳釀之一。」「Inside the Cask」創辦人Andre de Almeida，則驚嘆於其厚實風味：「酒體展現極佳的平衡度與流暢度，質地細緻圓潤，帶有優雅的油脂感。燉煮蘋果的果香自然鋪展，與新橡木所帶來的深層結構完美融合。」

