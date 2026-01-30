快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

築間海外開燒肉店！「燒肉Smile」插旗馬來西亞 上半年連開2店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間「燒肉Smile」首間門店已進駐吉隆坡 Sunway Square Mall，目前為試營運階段。築間/提供
築間「燒肉Smile」首間門店已進駐吉隆坡 Sunway Square Mall，目前為試營運階段。築間/提供

築間（7723）旗下燒肉品牌「燒肉Smile」推進海外市場拓展，馬來西亞市場採區域代理合約方式合作，並以「進駐吉隆坡核心商圈的指標型百貨商場」作為展店策略主軸，目標在三年內拓展三家分店，逐步建立在地營運基礎與品牌能見度。

「燒肉Smile」首間門店已進駐吉隆坡 Sunway Square Mall，目前為試營運階段，預計於2月28日正式開幕；第二家分店亦已與吉隆坡指標商場谷中城美佳廣場（Mid Valley Megamall）完成簽約，預計於6月中旬營運。透過核心商圈據點串聯，將進一步擴大品牌觸及並提升來客穩定度。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，海外市場以代理模式推進，能在維持品牌標準與消費體驗一致性的前提下，提升拓點效率與資源配置彈性；並以指標型商場作為起點，借助穩定人流與商圈聚客效益，強化品牌市場滲透速度與長期經營的可複製性。

同時，集團亦將以首店營運表現作為重要觀察指標，透過試營運階段的消費者回饋，持續檢視產品接受度、營運模型與商圈適配性，審慎評估後續拓點節奏；並將以首店營運數據驗證商業模型，逐店優化人力配置、出餐效率與產品組合後，再推進後續據點複製擴張，確保海外布局在可控風險下穩健成長。

燒肉Smile以「一人也能輕鬆享用的日常燒肉」為核心定位，結合更友善的用餐節奏與多元選擇，瞄準都會商圈消費者的日常聚餐與個人用餐需求。在馬來西亞市場的消費結構方面，燒肉Smile目前平均客單價約85–90馬幣（約新台幣650–700元），展現品牌在當地日常用餐價位帶的接受度。後續將持續依據商圈特性與消費需求調整營運節奏，並在觀察市場反應、審慎評估的原則下，穩健發展、推進展店規劃，擴大海外版圖的長期成長動能。

「燒肉Smile」推進海外市場拓展，以區域代理合約方式，並以「進駐吉隆坡核心商圈的指標型百貨商場」作為展店策略主軸。築間/提供
「燒肉Smile」推進海外市場拓展，以區域代理合約方式，並以「進駐吉隆坡核心商圈的指標型百貨商場」作為展店策略主軸。築間/提供

馬來西亞 市場 消費

延伸閱讀

吃燒肉兼賞美景！ 日本「東京晴空塔敘敘苑」30樓高空美景盡收眼前，午餐燒肉價格超實惠

性侵殺害女大生梁育誌更二審逃死 馬國留台聯總：強烈不滿

馬來西亞女大生命案改判 洪孟楷批可教化不該是免死金牌

陸釋出與美磋商構想

相關新聞

全球唯一金色薄霧法國處女桶威士忌！詩貝12年金色薄霧桶強版限量抵台

詩貝（SPEY）酒廠2026年推出震撼業界的全新作品——SPEY 12年「金色薄霧」單一麥芽蘇格蘭威士忌原桶強度版。這是...

大數據公布《2025年十大網路熱議商品》洞察報告 AI工具、情緒價值、理財成關鍵

ChatGPT如何以近百萬網路聲量奪冠，Switch 2、外泌體與主動式ETF共同形成三大消費浪潮，消費行為轉向長期使用、陪伴性與情緒價值導向。

女神董座賈永婕這一手太出色！PIAGET Polo 79超薄表WWG表展輕奢暖身

PIAGET伯爵於2026年Pre-Watches and Wonders表展前夕，推出Polo 79 Two-Tone...

寶雅新春擲三大豪禮！百萬旅遊金、黃金元寶、刮刮卡張張有獎

迎接2026開運馬年，寶雅2月5日起至3月10日，全台實體門市、POYA寶雅線上買共同推出「美力奔騰 HORSE臨門」新...

12款「巧克力界愛馬仕」可可風味！「魔幻巧刻」限期供應

有誰能抗拒巧克力的甜蜜誘惑？隨著西洋情人節與白色情人節的到來，台北萬豪酒店一樓大廳酒吧Lobby Lounge限期推出「...

蛋黃酥變身！法朋Ｘ辻利新春推「蜂蜜燒餅」禮盒 抹茶在裡面

抹茶風潮席捲全球，辻利茶舗繼法國巴黎、新加坡分店亮相後，今年也將插旗香港尖沙咀，與更多抹茶迷近距離相遇。此次來台，除了帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。