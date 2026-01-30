築間海外開燒肉店！「燒肉Smile」插旗馬來西亞 上半年連開2店

築間（7723）旗下燒肉品牌「燒肉Smile」推進海外市場拓展，馬來西亞市場採區域代理合約方式合作，並以「進駐吉隆坡核心商圈的指標型百貨商場」作為展店策略主軸，目標在三年內拓展三家分店，逐步建立在地營運基礎與品牌能見度。

「燒肉Smile」首間門店已進駐吉隆坡 Sunway Square Mall，目前為試營運階段，預計於2月28日正式開幕；第二家分店亦已與吉隆坡指標商場谷中城美佳廣場（Mid Valley Megamall）完成簽約，預計於6月中旬營運。透過核心商圈據點串聯，將進一步擴大品牌觸及並提升來客穩定度。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，海外市場以代理模式推進，能在維持品牌標準與消費體驗一致性的前提下，提升拓點效率與資源配置彈性；並以指標型商場作為起點，借助穩定人流與商圈聚客效益，強化品牌市場滲透速度與長期經營的可複製性。

同時，集團亦將以首店營運表現作為重要觀察指標，透過試營運階段的消費者回饋，持續檢視產品接受度、營運模型與商圈適配性，審慎評估後續拓點節奏；並將以首店營運數據驗證商業模型，逐店優化人力配置、出餐效率與產品組合後，再推進後續據點複製擴張，確保海外布局在可控風險下穩健成長。