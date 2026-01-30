女神董座賈永婕這一手太出色！PIAGET Polo 79超薄表WWG表展輕奢暖身

PIAGET伯爵於2026年Pre-Watches and Wonders表展前夕，推出Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表，並邀請101董事長賈永婕配戴上表款現身，象徵力量與優雅也重新定義了高級運動表的奢雅風範。

賈永婕以敢拚、敢夢、又極具執行力的個人特質聞名，多年來活躍於娛樂圈、公益現場與企業管理第一線。她長期在企業主、董事長、名人及母親等多重身分之間游刃有餘，將柔韌與果敢並存的「剛柔並濟」氣質，轉化為具代表性的當代都會女力形象；本次她在PIAGET發表的形象視覺中選擇一套俐落套裝搭配Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表，表款衍繹了「力量與優雅並存」的理念，同時白金與18K黃金交錯的色彩與質材更像是賈永婕遊走於多元身份之間、優雅切換。

瑞士高級製表珠寶品牌PIAGET伯爵一直以極致超薄機芯與精湛金工雕琢聞名於世，品牌擅長運用黃金材質與大膽設計語彙，將高級製表技術、珠寶鑲嵌與生活風格緊密融合，透過包括Polo系列在內的經典腕表作品，持續詮釋當代奢華態度。