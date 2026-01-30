快訊

女神董座賈永婕這一手太出色！PIAGET Polo 79超薄表WWG表展輕奢暖身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
賈永婕近日配戴上PIAGET Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表，展現女力的多元可能。圖／PIAGET提供
賈永婕近日配戴上PIAGET Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表，展現女力的多元可能。圖／PIAGET提供

PIAGET伯爵於2026年Pre-Watches and Wonders表展前夕，推出Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表，並邀請101董事長賈永婕配戴上表款現身，象徵力量與優雅也重新定義了高級運動表的奢雅風範。

賈永婕以敢拚、敢夢、又極具執行力的個人特質聞名，多年來活躍於娛樂圈、公益現場與企業管理第一線。她長期在企業主、董事長、名人及母親等多重身分之間游刃有餘，將柔韌與果敢並存的「剛柔並濟」氣質，轉化為具代表性的當代都會女力形象；本次她在PIAGET發表的形象視覺中選擇一套俐落套裝搭配Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表，表款衍繹了「力量與優雅並存」的理念，同時白金與18K黃金交錯的色彩與質材更像是賈永婕遊走於多元身份之間、優雅切換。

瑞士高級製表珠寶品牌PIAGET伯爵一直以極致超薄機芯與精湛金工雕琢聞名於世，品牌擅長運用黃金材質與大膽設計語彙，將高級製表技術、珠寶鑲嵌與生活風格緊密融合，透過包括Polo系列在內的經典腕表作品，持續詮釋當代奢華態度。

全新PIAGET Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表以18K白金材質搭配亮面18K黃金橫飾，直徑為38毫米、厚度則僅約7.45mm，無論性別皆可輕鬆配戴。表款不僅延續了1979年以降跨越40多年時空的歷久彌新，表款並運用PIAGET表廠自製的1200P1自動上鍊機芯，具備44小時動力儲存與50公尺防水性能。表款訂價294萬元，可洽PIAGET台北101或全台專門店詢問。

Polo 79 Two-Tone雙金超薄表款以表廠自製的1200P1自動上鍊機芯為動力。圖／PIAGET提供
Polo 79 Two-Tone雙金超薄表款以表廠自製的1200P1自動上鍊機芯為動力。圖／PIAGET提供
101董座賈永婕。圖／PIAGET提供
101董座賈永婕。圖／PIAGET提供
從表殼到表帶，Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表以黃金、白K金交織出冷暖雙重魅力。圖／PIAGET提供
從表殼到表帶，Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表以黃金、白K金交織出冷暖雙重魅力。圖／PIAGET提供
PIAGET Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表，294萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Polo 79 Two-Tone雙金超薄腕表，294萬元。圖／PIAGET提供

腕表 黃金 珠寶

相關新聞

全球唯一金色薄霧法國處女桶威士忌！詩貝12年金色薄霧桶強版限量抵台

詩貝（SPEY）酒廠2026年推出震撼業界的全新作品——SPEY 12年「金色薄霧」單一麥芽蘇格蘭威士忌原桶強度版。這是...

大數據公布《2025年十大網路熱議商品》洞察報告 AI工具、情緒價值、理財成關鍵

ChatGPT如何以近百萬網路聲量奪冠，Switch 2、外泌體與主動式ETF共同形成三大消費浪潮，消費行為轉向長期使用、陪伴性與情緒價值導向。

女神董座賈永婕這一手太出色！PIAGET Polo 79超薄表WWG表展輕奢暖身

PIAGET伯爵於2026年Pre-Watches and Wonders表展前夕，推出Polo 79 Two-Tone...

寶雅新春擲三大豪禮！百萬旅遊金、黃金元寶、刮刮卡張張有獎

迎接2026開運馬年，寶雅2月5日起至3月10日，全台實體門市、POYA寶雅線上買共同推出「美力奔騰 HORSE臨門」新...

12款「巧克力界愛馬仕」可可風味！「魔幻巧刻」限期供應

有誰能抗拒巧克力的甜蜜誘惑？隨著西洋情人節與白色情人節的到來，台北萬豪酒店一樓大廳酒吧Lobby Lounge限期推出「...

蛋黃酥變身！法朋Ｘ辻利新春推「蜂蜜燒餅」禮盒 抹茶在裡面

抹茶風潮席捲全球，辻利茶舗繼法國巴黎、新加坡分店亮相後，今年也將插旗香港尖沙咀，與更多抹茶迷近距離相遇。此次來台，除了帶...

