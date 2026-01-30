快訊

寶雅新春擲三大豪禮！百萬旅遊金、黃金元寶、刮刮卡張張有獎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
寶雅新春擲三大豪禮！百萬旅遊金、黃金元寶、刮刮卡張張有獎。寶雅／提供
寶雅新春擲三大豪禮！百萬旅遊金、黃金元寶、刮刮卡張張有獎。寶雅／提供

迎接2026開運馬年，寶雅2月5日起至3月10日，全台實體門市、POYA寶雅線上買共同推出「美力奔騰 HORSE臨門」新春盛事，三大豪禮一次大方送，消費滿額就送「新春好運刮刮卡」及「百萬豪禮抽獎機會」，累積消費越多，中獎機率越高。

今年寶雅霸氣獻上百萬豪禮，其中包含100萬旅遊金、市值約20萬黃金及中獎機率100%的新春好運刮刮，並首度將結合56大醫美品牌，從日常補給到美肌管理全面到位，就是要帶來滿滿重磅驚喜，打造橫跨購物、生活與美力的新春儀式感，為新的一年揭開最有感的好運序章。

三大豪禮分別為「百萬旅遊金、金元寶大方送」推出百萬級抽獎，獎項內容包含百萬旅遊金，以及象徵富貴好兆頭，市值約20萬黃金元寶；新春好運刮刮卡「張張有獎」單筆消費滿額即可獲得，獎項包含「1元免運券」、「168,888點數券」、「$388現金折價券」等豐富獎項；開運醫美節56大醫美品牌 滿2,500元最高折800元 。

寶雅「開運美肌大賞」同步華麗開跑，全台門市集結56大知名醫美品牌，祭出「滿2,500元最高送800元」的震撼回饋，助攻消費者在馬年養出招財發光肌！本次盛典亮點滿滿，除了有醫美控必囤的獨家商品「BB 2%玻尿酸保濕精華」與「PSK 深海源萃保濕舒妍精華」，更強勢引進《單身即地獄》裴智妍愛用的「Angel’s Liquid穀胱甘肽肌光系列」，主打7天急速亮白，讓您在享受超狂折扣的同時，也能輕鬆跟風韓系美學，從開春就美出新高度。

為放大新春參與感，寶雅同步於全台門市推出期間限定加碼回饋，活動期間內，於門市消費滿NT$1,000，即可獲得 10% 回饋金。不論是年節必備補給、日常生活所需，或美妝保養清單一次補齊。

醫美 寶雅 消費

相關新聞

12款「巧克力界愛馬仕」可可風味！「魔幻巧刻」限期供應

有誰能抗拒巧克力的甜蜜誘惑？隨著西洋情人節與白色情人節的到來，台北萬豪酒店一樓大廳酒吧Lobby Lounge限期推出「...

蛋黃酥變身！法朋Ｘ辻利新春推「蜂蜜燒餅」禮盒 抹茶在裡面

抹茶風潮席捲全球，辻利茶舗繼法國巴黎、新加坡分店亮相後，今年也將插旗香港尖沙咀，與更多抹茶迷近距離相遇。此次來台，除了帶...

全家開賣蛋黃酥界愛馬仕「陳耀訓蛋黃酥禮盒」 限時13天限量供應

鎖定春節返鄉人潮，全家（5903）搶攻「返鄉商機」，再度引進市場話題夢幻逸品，30日宣布自2月2日起至2月14日限時13...

打造史上最華麗春天！日本規模最大「miffy 慶典」限時登場

日本最大規模、滿滿miffy元素的「miffy 慶典」，將於2月27日到6月28日在日本長崎主題樂園度假區「豪斯登堡」登...

杜拜巧克力也能有詐騙？品牌如何防詐、哪些人不能吃一次看懂

社群平台最近被「杜拜巧克力」洗版，但是詐騙賣場與假貨資訊也跟著混進來。杜拜巧克力到底紅什麼，有哪些飲食禁忌，本文一次整理。

