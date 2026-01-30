大數據公布《2025年十大網路熱議商品》洞察報告 AI工具、情緒價值、理財成關鍵

數據科技領導品牌大數據股份有限公司於今（30）日公布《2025年10大網路熱議商品》洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察2025年全年網路討論脈動發現，今年最受關注的商品，生成式AI的ChatGPT以近94萬筆聲量穩居年度冠軍，與Google Gemini成為日常工具，手機3C、演唱會、IP玩偶、甜品療癒型消費滲透生活每個縫隙，金融產品也同步走向更高的自主性，都不再只是短暫爆紅的話題王，而是能長時間被使用、被依賴，甚至陪伴消費者生活的存在。大數據(股)公司指出，2025年入榜的商品幾乎都具備「能陪消費者走一段時間」的特性，不論是每天會用到的AI工具、紓壓療癒的娛樂體驗，或是需要長期關注的投資選擇。當外部環境不確定性升高，消費者更傾向選擇能帶來掌控感、安全感與情緒安放的產品，而網路聲量，正是這些心理需求最即時、最真實的反映。日前，大數據(股)公司也與全通路AI對話式商務平台Omnichat合作舉辦「2025年10大網路熱議商品講座」，由大數據(股)公司數據方案部經理朱映潔及Omnichat行銷經理劉宇軒，分別從真實網路數據出發，拆解熱議商品背後的趨勢邏輯，協助品牌與企業提前為2026年行銷戰場做好準備。

話題重心從短期爆紅走向長期陪伴

ChatGPT、Gemini及iPhone 17讓AI從炫技工具成為生活日常

大數據(股)公司發布《2025年10大網路熱議商品》洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》回顧發現，2024年的十大熱議商品多由IP型商品與話題收藏主導。以Labubu、吉伊卡哇等潮流IP為例，雖曾憑藉限量發售與社群擴散迅速引爆討論聲量，但隨著熱度退燒，相關話題也快速淡出討論場域，而2025年網路聲量成長幅度較前一年分別下滑52%與28%，顯示單靠話題操作的商品，已難以支撐長時間的關注與討論。相較之下，2025年榜單出現明顯轉向。純粹依賴短期話題的商品幾乎消失，取而代之的是能被持續使用、反覆討論，並真正融入生活情境的產品與服務。這也反映出消費者對「一次性新奇感」的耐心正在降低，討論焦點開始轉向能長期陪伴、具實際使用價值的選擇。

在今年榜單中，AI科技相關商品占據關鍵位置。ChatGPT以年聲量突破94萬筆奪冠，象徵生成式AI已從嘗鮮工具，進一步進化為全民日常平台。從吉卜力風格圖片生成，到指令式互動、算命與公仔製作，各式應用在社群持續洗版，帶動大量教學與實測內容擴散，也讓AI成為日常對話的一部分。Google Gemini則在下半年憑藉快速生圖與AI簡報功能迅速竄升，成為創作者與上班族提升效率的重要工具。同樣備受矚目的還包括每年固定掀起討論熱潮的iPhone新機，iPhone 17系列不再只聚焦硬體升級，而是全面導入AppleIntelligence，從書寫校對、摘要與改寫，到照片清除干擾物、生成個人化表情符號Genmoji，以及FaceTime、訊息與電話的即時翻譯功能，進一步強化AI在日常溝通與工作情境中的角色。這些科技商品已經被納入生活與工作流程，成為民眾每天都會接觸的存在。

電玩、演唱會、醫美保養及甜點美食滿足身心靈的情緒價值

如果說AI回應的是效率焦慮，那麼療癒型商品回應的，正是情緒與身心壓力。2025年榜單中，Switch 2、TWICE演唱會、外泌體、Jellycat、統一翻轉布丁與生甜甜圈，看似橫跨娛樂、醫美與食品等不同產業，卻共享一個核心關鍵字「滿足感」。這類商品透過陪伴、情緒釋放與感官體驗，成為消費者日常生活中的情緒出口。Nintendo Switch 2延續前一代成功公式，憑藉瑪利歐、薩爾達、蕉力全開等強勢IP、掌機與家用的混合式體驗、社群互動強化與軟硬體生態圈，再加上「世代情感」與懷舊吸引力，引爆全球搶購，創造現象級銷售表現。年度網路聲量成長幅度高達3,270%，成為2025年十大網路熱議商品聲量成長王。

TWICE世界巡迴演唱會不僅帶動高雄觀光產值逾5億元，隨著2026年加場消息曝光，相關討論聲量再度破萬，全年網路聲量成長幅度高達2,607%，僅次於Switch 2。尤其台灣籍成員周子瑜睽違十年首度與團員回台演出，更讓粉絲情感高度集中，相關話題持續延燒。外泌體於2025年躍升為生技與消費市場的關鍵熱詞。隨著全球臨床試驗加速、腫瘤與神經等治療應用持續突破，外泌體也同步跨足醫美、保健與再生醫學領域。兼具修復與煥膚訴求的外泌體產品，透過品牌與電商推廣，滿足現代人對身體修復與狀態維持的焦慮。至於Jellycat與創意甜點，則以「看似無用卻極度療癒」的形式，在社群中創造高度分享與共鳴。

投資討論走出專業圈 主動式ETF成為全民話題

主動式ETF是唯一入榜的金融商品。過去高度集中於專業投資人與財經媒體的ETF議題，2025年開始大量出現在臉書社團、理財型KOL與一般投資人日常對話中。從新商品募集、掛牌消息，到績效是否能勝過0050、高股息ETF的比較，相關討論呈現高度生活化，讓投資行為從買了放著，轉變為一種需要理解、參與與持續關注的日常選擇。

當熱議不再等於轉換 品牌需要更長線的互動設計

除了從聲量數據中看見趨勢輪廓，大數據(股)公司也進一步攜手全通路AI對話式商務平台Omnichat，從真實網路數據出發，帶你拆解熱議商品背後的趨勢邏輯，協助品牌與企業提前為2026年行銷戰場做好準備。以iPhone 17、Switch 2等高單價商品為例，消費者往往歷經長時間比較與反覆詢問，若缺乏即時引導，極容易在決策過程中流失；而在TWICE演唱會、外泌體或Jellycat等體驗與情緒導向商品中，品牌能否持續互動、建立信任，往往比一次性的曝光更為關鍵。Omnichat表示透過整合社群互動、私域對話與行為標籤，協助品牌將短期流量轉化為可持續經營的顧客關係，讓討論不只停留在熱度，而能延伸為留存與回購。大數據(股)公司則表示，當消費行為從追逐話題轉向尋求陪伴，數據不只是回顧市場，更成為品牌預測下一步的關鍵工具。

