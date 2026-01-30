12款「巧克力界愛馬仕」可可風味！「魔幻巧刻」限期供應

有誰能抗拒巧克力的甜蜜誘惑？隨著西洋情人節與白色情人節的到來，台北萬豪酒店一樓大廳酒吧Lobby Lounge限期推出「魔幻巧刻」雙人下午茶，選用素有「巧克力界愛馬仕」美譽的法國頂級品牌法芙娜，主廚以12款不同產地與風味的頂級巧克力為基底，大膽玩轉味蕾。

「魔幻巧刻」雙人下午茶1,880元+10%，含兩人份精緻甜鹹點、咖啡或茶，亦可升級為含有酒精的摩卡咖啡或熱可可套餐2,080元+10%。「魔幻巧刻」雙人下午茶自2月1日起至4月30日每日下午2時至5時限期供應。

台北萬豪酒店點心房主廚曾仕斌自幼著迷於巧克力的多樣可塑性，此次精選12款來自不同產地、可可濃度橫跨33%至85%的巧克力，將對巧克力的熱愛轉化為創作巧思。其中，「西西里咖啡巧克力慕斯杯」是主廚對西西里咖啡的致敬之作，華麗的「榛果阿澤莉亞巧克力塔」宛如閃耀著古銅光澤的精緻珠寶。「孟加里巧克力冰淇淋」則是巧妙地加入了微量朝天椒辣粉，甜中帶有辛香氣息。

「阿庇諾巧克力布里歐」則取代英式下午茶常見的司康，以鬆軟溫熱的布里歐，搭配85%高純度阿庇諾巧克力製成的濃烈甘納許，頂級黑巧克力的純粹苦甜與濃烈口感瞬間迸發，讓人難忘。

鹹點設計亦融入巧克力元素，為味蕾帶來平衡與驚喜。像是將舒肥雞胸搭配紅酒漬西洋梨，並以白巧克力球點綴的「紅酒西洋梨雞肉鹹塔」。還有將日式咖哩與苦甜黑巧克力融合，搭配炙燒美國牛肉捲與香濃起司的「巧克力咖哩牛肉酥」。以及將細膩鴨肝慕斯裹上黑巧克力與杏仁碎，口感奢華的「黃金巧克力鴨肝醬球」。