《黑白大廚2》再掀料理旋風！網友熱議選手名單公開 討論度最高主廚是他？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「黑白大廚2」相關話題的網路聲量，帶您了解網友討論度最高的十位參賽廚師有哪些。

延續第一季的超高人氣，Netflix韓國料理實境節目《黑白大廚》第二季強勢回歸，本次除了加入全新賽制，廚師陣容也同樣豪華，再度於全球掀起話題旋風，並帶動參賽選手的餐廳預約數直線飆升。在這場賭上名譽與階級的料理激戰中，究竟哪幾位廚師最受網友關注與討論呢？

「米其林雙星」孫鍾元優雅風範奪聲量冠軍 「賤兔主廚」金度潤瞇瞇眼形象成亮點

▲ 網友熱議十大黑白大廚2選手 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對《黑白大廚2》參賽選手的相關話題討論，位居聲量榜首的是「白湯匙」陣容中的「孫鍾元」主廚。

孫鍾元是南韓首位同時擁有西式與韓式米其林一星餐廳的主廚，在節目中因帥氣外貌與優雅的紳士氣質，被網友封為「貴公子」，深厚的料理造詣與從容不迫的專業魅力，也讓他圈粉無數，網友直呼「完全被孫鍾元給圈粉了！超級自信又紳士」、「沒看過做菜這麼帥，這麼俐落，脾氣超好，又非常有修養和風度的人，甚至講話都很幽默，還很有領導風範」；雖然孫鍾元遺憾在半決賽前止步，但透過節目也讓知名度再更上一層。

聲量排名第二的則是因招牌「瞇瞇眼」掀起話題的「金度潤」主廚，網友笑稱「很懷疑他真的有睜開眼睛做菜嗎？」，更替他冠上「賤兔主廚」的封號。金度潤主廚在本季中以「隱藏版白湯匙」身分回歸，可惜在首輪就因端出的麵食料理「生熟度」未獲評審青睞而遭淘汰；不過，他近期也與台灣乾拌麵品牌聯名推出新品，帶動節目外的討論熱度。

韓國知名的寺剎飲食大師「善財法師」出演節目同樣受到熱議，由於其料理講求純淨、無過多調味，著重在帶出食材的原味和營養，引來相當兩極的評價，例如有網友直言「我相信是好吃的，很多食物川燙一下原味也好吃，這個節目畢竟是在講究廚藝和創意，這兩者我都不覺得善財法師可以走到7強」，認為法師所端出的料理「過於簡單」，創意與變化性相比其他選手顯得不足；不過也有另一派觀眾提出「能把簡單的食材做到非常好吃是非常需要下功夫的」、「透過原食材的鮮味料理，不添加過多的加工食品或過多的技巧，要贏得『好吃』的稱讚應該比豪華食材更難吧」，相信法師必有深厚的料理功底。

而本季一路過關斬將進入總決賽的分別是本名李河成的黑湯匙廚師「料理怪物」，及同樣繼第一季後再度回歸比賽的白湯匙「崔康祿」。料理怪物在節目中屢屢以精湛的料理技巧與創意驚艷評審，但他對自己的料理極度自信的一面也同樣引起議論，一派網友認為他態度「太狂妄」，但也有人提出「如果他的自信跟他的能力成正比，還叫做自以為是嗎？」，認為他「創意多、反應快，任何食材、任何菜式都難不倒」，是本季「最強的參賽者」。

相較之下，崔康祿則展現了另一種的職人風範，在前幾輪比賽中讓評審和觀眾都見識到他對「燉煮料理」的的極致執著；而在料理之外，他的「冷幽默」也讓他收穫不少粉絲，網友笑稱「崔康祿真的很適合當諧星，槽點都太好笑」、「社交不太行，但講自己的料理可以講一堆東西」。

此外，現年76歲被譽為「韓國中菜界活歷史」的「侯德竹」主廚、在節目中以超快出菜出度讓評審和觀眾留下深刻印象的「林盛根」主廚、綽號「拜冰舞王」的鄭鎬泳主廚，以及以野菜作為料理主題、長相甜美的00後女廚「小猛獸」和有著超過十年釀酒經驗的「尹酒母」也各有支持者；整體而言，《黑白大廚》的熱潮不僅歸功於精采的賽制，更來自每位廚師背後真實且立體的職人故事。





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「黑白大廚2」相關討論則數。

觀測期間：2025/10/01~2026/01/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

