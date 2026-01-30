快訊

蛋黃酥變身！法朋Ｘ辻利新春推「蜂蜜燒餅」禮盒 抹茶在裡面

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
法朋Ｘ辻利推出「匠心辻光風呂敷禮盒」。圖/辻利茶舗提供
法朋Ｘ辻利推出「匠心辻光風呂敷禮盒」。圖/辻利茶舗提供

抹茶風潮席捲全球，辻利茶舗繼法國巴黎、新加坡分店亮相後，今年也將插旗香港尖沙咀，與更多抹茶迷近距離相遇。此次來台，除了帶來經典抹茶茶飲與人氣甜點，因應農曆新年到來，也特別推出兩款與台灣甜點名店「法朋烘焙坊」聯名的限定新年禮盒「匠心辻光風呂敷」與「綜合蜂蜜燒餅」，為節慶送禮增添茶香與儀式感。

全新推出升級版「匠心辻光風呂敷禮盒」，售價1,680元。內含兩款精選日本茶茶包，分別為色澄清香的「辻利特製煎茶茶包」，以及焙火厚實、氣韻沉穩的「炒立焙茶茶包」，兩款茶湯風味一清爽、一醇厚，與法式甜點巧搭，引人回味。 

禮盒中，另搭配全新6款抹茶法甜點。「抹茶玄米卡雷多」玄米香氣在口中綻放，交織溫厚的抹茶綠意；「抹茶蝴蝶酥」多層次的酥脆口感，辻利抹茶灑落酥皮之間，清香中帶出熟成奶油氣息；「抹茶柚香夾心餅乾」內餡以溫柔柚香與清新抹茶，搭配香酥脆口的抹茶餅乾，是一款明亮又柔和的絕妙組合。

「抹茶沙布列」餅乾脆爽，奶香細緻，丸台抹茶的明亮茶韻直入舌尖，是整體中最清透乾淨的一筆；「抹茶柚子夏威夷豆塔」則將夏威夷豆裹上恰到好處的抹茶糖衣，點綴酸甜柚子丁，豐厚中帶有清爽；「抹茶米香餅」則是台灣傳統的味覺印記，花生芝麻香氣搭配高雅抹茶，是節慶的味道，也是豐收好兆頭。甜點與茶品一併收束在極具手感的溫潤木盒與雙色風呂敷布巾之中，送禮自用皆美好。 

此外，另一款以人氣蛋黃酥為靈感而開發的「綜合蜂蜜燒餅禮盒」，售價750元。其中的「經典蜂蜜燒餅」，以日本麵粉、歐洲天然奶油與南海鹽為基底，揉入蜂蜜與九鬼芝麻，外層酥香、內裡濕潤柔韌，蜂蜜氣息淡雅，芝麻香氣緩緩浮現，尾韻收以微鹹，溫潤不膩。「辻利抹茶蜂蜜燒餅」則融合抹茶濃郁風味，自表層焦香至內餡綿滑，層次逐步遞進，堆疊出茶韻深度，鹹甜交織，節奏穩定。

「綜合蜂蜜燒餅禮盒」選用原木色硬盒包裝，綁以綠白雙色棉繩，盒蓋為結合茶器與烘焙細節的日式插畫設計，簡約不失特色。

TSUJIRI K11 MUSEA

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號B2F

時間：預計2026年2月中旬開幕

綜合蜂蜜燒餅禮盒中的「辻利抹茶蜂蜜燒餅」。圖/辻利茶舗提供
綜合蜂蜜燒餅禮盒中的「辻利抹茶蜂蜜燒餅」。圖/辻利茶舗提供
禮盒內含茶包，圖為小倉煎茶。圖/辻利茶舗提供
禮盒內含茶包，圖為小倉煎茶。圖/辻利茶舗提供
以蛋黃酥為靈感，創意推出的「綜合蜂蜜燒餅禮盒」。圖/辻利茶舗提供
以蛋黃酥為靈感，創意推出的「綜合蜂蜜燒餅禮盒」。圖/辻利茶舗提供

