全家開賣蛋黃酥界愛馬仕「陳耀訓蛋黃酥禮盒」 限時13天限量供應

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。全家／提供
鎖定春節返鄉人潮，全家（5903）搶攻「返鄉商機」，再度引進市場話題夢幻逸品，30日宣布自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。本次快閃據點特別選定交通樞紐型店舖，並採每日限量供應模式，打破過往預購秒殺的購買門檻，讓消費者在南來北往的返鄉途中，即可就近於「全家」入手世界冠軍美味。

「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」嚴選丹麥LURPAK奶油、日本熊本麵粉，搭配醃漬22天的紅土鹹蛋黃與減醣豆沙，外皮酥脆、豆沙綿密不膩，蛋黃濕潤無腥，開盒即散發濃郁奶油香氣，完整展現職人級烘焙工藝。

禮盒包裝由三金設計師方序中操刀，以「春」為意象，透過紅色漸層設計象徵日出曙光與新年祝福，兼具送禮與收藏價值。本次快閃販售據點鎖定交通樞紐與指標商圈，包括「台鐵南店」、「台鐵北店」、「高鐵一店」、「北車捷運店」及「台北101店」共5家店舖於活動期間每日販售；此外，「台中新高鐵店」、「板橋車站店」與「工業三店」3間店舖則採限定日期快閃供應，實際販售資訊以店舖現場公告為準。

春節拜年免煩惱，全家今年集結逾200款特色禮盒，囊括Let’s Café嚴選、超人氣IP肖像及日本金賞伴手禮。首推Let’s Café綜合夾心薄餅禮盒（499元），法式貓舌餅口感細緻，隨盒加贈以回收材質打造的質感「品牌提袋」，送禮心意再升級。此外，話題IP吉伊卡哇、迪士尼TsumTsum及日本名店「藏王樹冰」、SAKImoto等伴手禮亦同步登場。即日起至3月3日，禮盒任選2件9折、4件85折，使用指定支付工具享任2件88折優惠，新春送禮體面又超值。

