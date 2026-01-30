打造史上最華麗春天！日本規模最大「miffy 慶典」限時登場

日本最大規模、滿滿miffy元素的「miffy 慶典」，將於2月27日到6月28日在日本長崎主題樂園度假區「豪斯登堡」登場，旅人將可在歐洲街景、春日花海盛開中，與可愛miffy相遇。此次也將首度公開

以miffy為主題、期間限定的超卡哇伊美食與周邊商品，讓旅程中有滿滿miffy相伴。

「miffy 慶典」中新登場的「miffy 花卉庭園」，位於園區阿姆斯特丹城內的花之廣場，場內設置以miffy及其繪本世界為主題的拍照背板，可在花海與miffy包圍下拍出絕無僅有的美照。區內的教堂「市政廳」前，排列著色彩繽紛的花卉高塔，營造出歐風春日街景，悄悄探出頭來的miffy，為遊客帶來驚喜。

此外，「Miffy 夢幻小鎮」的miffy拱門，也增添了可愛的區域標誌牌、花卉與綠雕裝飾，打造出彷彿就站在繪本世界入口的氛圍。

位於「Miffy 夢幻小鎮」內的餐廳與外帶專門店，則將推出充滿春天氣息的可愛限定美食。像是「miffy與melanie的慶典漢堡排」，是以鮮花蛋糕為意象的漢堡排，裝飾著起司製成的miffy與小熊、搭配鮮花點綴的沙拉。「miffy花田野餐盒」是以春日花圃為主題的三明治餐盒，開盒瞬間，miffy造型的三明治映入眼簾，讓人不不覺莞爾。

「miffy 花卉庭園」旁阿姆斯特丹飯店的「敞開心門咖啡館」，也有特製的甜點，玻璃杯中是層層堆疊、色彩對比吸睛的特殊料理。另有每日慶典廚房推出的「miffy 慶典優格」、假日野餐咖啡館限期販售的「miffy 草莓花束可麗餅」等，造型超可愛，都值得拍照打卡。