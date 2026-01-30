杜拜巧克力也能有詐騙？品牌如何防詐、哪些人不能吃一次看懂

以開心果與卡達伊夫為特色的「杜拜巧克力」，近期在台灣社群掀起討論熱潮。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近三個月「杜拜巧克力」的相關討論聲量達11,562筆。

由於口味特殊、取得不易，加上市面流通數量有限，不少人還沒真正吃到，就已在社群平台上看到大量相關貼文與販售資訊。話題快速升溫的同時，卻成為詐騙集團的新犯案手法，真假資訊也開始混在一起，讓消費者一時間難以分辨。

杜拜巧克力社群熱度過高 詐騙手法也跟著升級

隨著杜拜巧克力在社群平台爆紅，相關販售內容大量出現，也讓詐騙手法變得更加擬真。常見操作包括盜用他人開箱畫面或短影音，搭配「限量」、「話題商品」、「即將完售」等字眼製造緊迫感，再冒用百貨、通路或知名帳號名稱提高可信度。部分貼文會引導私訊或加入LINE私訊下單，實際到貨後卻發現商品品質與宣稱內容落差極大，甚至與原本畫面無關。

這類手法多半利用話題商品「難以查證來源」的特性，讓消費者在資訊不足的情況下做出購買決定，也成為近期社群詐騙常見的樣態之一。

杜拜巧克力詐騙自保解方｜看到這些狀況先停一下

面對話題商品鋪天蓋地的販售資訊，民眾可先留意幾個關鍵細節作為自保方式：

・若販售貼文大量使用轉載畫面卻未清楚說明來源，或帳號名稱、頁面資訊與實際通路不一致，就要提高警覺。

・價格明顯低於市面行情，卻搭配「限時」「只剩最後幾盒」等話術，也常是誘導下單的方式之一。

・交易過程要求改用私下匯款、跳過公開平台流程，應謹慎評估。

面對社群偽冒與釣魚資訊層出不窮，大數據股份有限公司推出企業防偽冒偵測服務《KEYTECTOR》，以社群平台的全域掃描為核心，結合AI Agent打造「全天候不間斷監測的風險雷達」。該服務整合《KEYPO大數據關鍵引擎》的輿情資料基礎，並將偵測範圍從單一貼文擴大至粉專與帳號本身，透過多項特徵交叉評估可疑程度。例如，觀察帳號是否在短時間內建立、是否出現導流、釣魚等高風險行為特徵，藉此提高偽冒辨識的精準度。同時，《KEYTECTOR》會進行白名單比對，並將品牌關鍵字的錯字、諧音等混淆變形納入偵測範圍，協助品牌更快找到「看似官方、實則偽冒」的各種偽冒形式，降低商譽受損的風險，同時也幫助消費者免於受騙，守護品牌與消費者之間的信任。此外，若後續出現新的偽冒型態，也可以依新特徵滾動式調整偵測邏輯。

為什麼杜拜巧克力特別容易被誤認？

杜拜巧克力在台灣市場相對少見，並非大量通路商品，且幾乎沒有直接原裝進口，市面上多為店家自行製作。加上核心原料開心果價格不低、製作成本高，消費者往往只能透過社群資訊判斷來源，在供需不對等的情況下，更容易出現認知落差，也讓真假商品混雜的風險提高。

杜拜巧克力紅什麼？熱潮甜點的核心是「開心果」

撇開話題與爭議，杜拜巧克力之所以受到關注，關鍵仍在於高比例使用的開心果，近來延伸出的杜拜巧克力Q餅，也同樣主打濃厚堅果風味。李婉萍營養師指出，開心果屬於堅果類，富含膳食纖維、植物性蛋白質與不飽和脂肪酸，適量攝取對心血管與腸道健康有助益；但她也提醒，當開心果被製成巧克力或甜點，糖分與油脂往往同步提高，與單純吃堅果的營養型態已不相同。

開心果飲食禁忌？甜點型態讓熱量容易被低估

李婉萍進一步說明，開心果本身營養密度高，但問題常出在攝取方式。當它被大量製成巧克力、抹醬或內餡甜點時，實際吃進去的，除了堅果，還包含不少糖分與加工油脂。加上開心果本身熱量就不低，每100公克約600大卡，若未留意份量，容易在不知不覺中攝取過多。

她也提醒，以下4種人應避免食用開心果：

1.對堅果過敏的人，應避免食用開心果，以免誘發皮膚搔癢、紅腫，嚴重時甚至可能出現呼吸不適等過敏反應。

2.腸胃較敏感者一次吃下大量堅果甜點，可能出現腹脹或消化不適。

3.腎臟病患者需留意鉀含量。

4.本身容易上火或熱量攝取偏高的人，若頻繁食用這類高油高糖甜點，也可能增加身體負擔。

李婉萍強調，杜拜巧克力屬於流行型甜點，適合偶爾嘗鮮，而非補充營養的主要來源。與其糾結單一食材是否健康，更重要的仍是整體飲食頻率與份量的拿捏。

