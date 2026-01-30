石油王國有多狂？阿布達比十大人氣景點 黃金宮殿連川普都看傻

一起走進沙漠中的黃金國度

想體驗中東的極致奢華，或是正計畫一趟高CP值的歐洲之旅嗎？阿提哈德航空（Etihad Airways）於2025年9月開啟「台北直飛阿布達比」航線，憑藉省時與優惠引爆搶購潮，首月載客率即飆破81％、狂載逾萬人次！這條黃金航線不僅能輕鬆轉機飛往羅馬、倫敦等歐洲熱點，更是通往奢華的捷徑。但且慢，既然都來到了這座「石油王國」，怎能只把它當作轉機點？你可以在全球唯一的八星級酒店品嚐金箔咖啡、在F1賽道上感受2.8秒破百的貼背感，或是在漂浮海上的羅浮宮淋一場光之雨，甚至還能親眼見證那座連川普都忍不住驚嘆的黃金宮殿！

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近兩年（2024/1/23～2026/1/22）網路討論聲量，為你揭曉「阿布達比十大人氣景點」。這裡的奢華沒有極限。準備好你的心跳，一起解鎖這份含金量爆表的夢幻地圖！

No.10 華納兄弟主題樂園

翻攝FB／Warner Bros. World Yas Island, Abu Dhabi

DC迷們必朝聖！坐落於亞斯島，佔地超過15萬平方公尺的「華納兄弟主題樂園（Warner Bros. World™）」，是全球首座華納兄弟品牌的室內樂園，更是沙漠國度最受歡迎的「避暑首選」。園區由六大沉浸式園區組成，從超人坐鎮的未來都市「大都會」、蝙蝠俠陰暗帥氣的「高譚市」，到湯姆貓與傑利鼠追逐的「卡通小鎮」，共有29項先進遊樂設施。更有消息傳出官方規劃了「哈利波特魔法世界」擴建計畫，讓全球麻瓜們對這座樂園的期待值達到最高點。

「華納兄弟主題樂園」最大的特色就是「全室內空調覆蓋」，天花板打造了極度逼真的「人造天空」，會隨時間變換晨昏景色。香港知名親子YouTuber「Mingsze 明思」在阿聯酋之旅影片中，一進園就被這巨大的穹頂與規模震撼得直喊「WOW」。網友也一面倒給予五星好評：「是全室內的！有超涼的冷氣！不用曬太陽好爽」、「樂園裡面氛圍很好，餐廳的食物也很不錯吃」、「過山車很刺激，室內設施很適合小朋友玩」。

No.9 阿布達比自然歷史博物館

翻攝FB／Natural History Museum Abu Dhabi

位於薩蒂亞特文化特區，於2025年11月22日盛大開幕的阿布達比自然歷史博物館（Natural History Museum Abu Dhabi），是中東最大的自然史地標。由荷蘭Mecanoo事務所設計，佔地超過3.5萬平方公尺，純白幾何建築彷彿海岸岩層，象徵自然力量。館內展覽橫跨138億年歷史，從宇宙起源到生命演化，並獨特融入「阿拉伯視角」，帶領遊客探索地球奧秘。

館內收藏堪稱「富可敵國」，最受矚目的鎮館之寶當屬2020年以天價3180萬美元成交的暴龍化石「斯坦（Stan）」，以及保存極為完整的渡渡鳥全身骨骼。知名臉書粉專「化石先生 Mr. Fossil」於2025年底造訪後驚嘆，現場竟展出「兩隻暴龍爭奪三角龍」的震撼場景，且全數為真品原件，引發網友熱烈討論：「原件也太狂」、「好震撼的動態展示，不愧是財大氣粗的石油大國」、「能展示這些收藏也只有這些王儲能夠辦得到」、「真慶幸還能讓世界繼續欣賞到這件masterpiece」。

No.8 扎耶德國家博物館

翻攝FB／Zayed National Museum

五座巨大的鋼製羽翼劃破薩蒂亞特島的天際線，這座為了紀念阿聯酋開國元勳而建的「扎耶德國家博物館（Zayed National Museum）」，終於在2025年12月3日揭開神秘面紗。由普立茲克獎得主Norman Foster操刀，建築靈感源自國父鍾愛的獵鷹，五座最高達123公尺的流線型塔樓，不僅是視覺焦點，更具備傳統「風塔」功能，能引導熱氣排出並引入冷風，完美結合沙漠美學與永續科技。館內展出超過1,500件文物，包括世界最古老的天然珍珠與《藍色古蘭經》，完整敘述這片土地30萬年的歷史。

知名建築設計雜誌《Dezeen》多次在社群分享了這座建築的設計細節，形容其通風塔如同獵鷹翅膀般優雅，這篇報導迅速引發國際設計圈與網友的熱烈迴響，紛紛留言讚嘆：「Incredible（不可思議）」、「Stunning（美得令人震驚）」、「Great design（偉大的設計）」。這座博物館被譽為薩蒂亞特文化區的核心拼圖，不僅是歷史的載體，更被視為當代建築藝術的巔峰之作。

No.7 teamLab Phenomena

翻攝官網／teamLab Phenomena

猶如一朵巨大的白色雲朵棲息在薩迪亞特島沿岸，這座於2025年4月18日正式揭幕的「teamLab Phenomena」，不僅是目前全球規模最大的沉浸式數位美術館，更是一場關於光影與生命的實驗。建築由teamLab與MZ Architects聯手設計，呈現有機、無定形的流線輪廓，旨在模糊人工與自然的邊界。這裡的核心理念是「環境現象」，藝術不再是靜態的物件，而是由空氣、水、光線與人的互動交織而成的動態過程。館內獨特地分為「乾區」與「濕區」，遊客需脫下鞋襪，赤腳步入及膝的水中，體驗光影在水面與肌膚間流動的奇幻觸感。

館內最震撼的亮點當屬「Levitation Void」，這顆超越質量概念的球體能違反重力懸浮，落地後更能自我修復，被視為能量秩序構成的「高階雕塑」。而不可錯過的 「Lamp Tea House」讓遊客在漂浮燈籠間品茗，茶湯色彩隨時間變幻並與環境共鳴，讓你彷彿「喝下光影秩序的一部分」。這座突破傳統感官的前衛空間，獲得網友高度評價：「與其嘗試理解作品背後的意義，不如親自走一趟teamLab Phenomena，用自己的感官去體驗」、「五感的魔幻體驗」、「可以挑人少的時段入場，體驗會更好」、「這裡絕對是家庭、藝術愛好者以及所有喜歡互動體驗和拍照的人的理想去處，強烈推薦！」

No.6 亞斯碼頭賽道

翻攝FB／Yas Marina Circuit

位於亞斯島的「亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）」不只是全球技術最先進的賽道之一，更是F1一級方程式賽車每年唯一的「黃昏賽」舉辦地。這條由大師Hermann Tilke設計的賽道擁有兩大獨創特色：賽道直接穿過「W Abu Dhabi」飯店的跨海連廊下方，讓住客能在陽台近距離感受引擎轟鳴；以及獨步全球的「地下維修區出口」，賽車需通過隧道才能重返賽道。2025年12月，麥拉倫車手Lando Norris在此擊敗強敵Max Verstappen，奪下生涯首座世界冠軍，帶動討論聲量衝高。

來到這裡，千萬別只當個觀眾！亞斯碼頭賽道是全球少數能讓遊客「真正坐進駕駛艙」的F1賽道。最受熱血車迷推崇的「Formula Yas 3000」體驗，讓你駕駛搭載V6引擎的單座賽車，感受2.8秒破百的貼背感；若想與家人同樂，「Yas Kartzone」提供專業級卡丁車賽道，安全又刺激。此外，深入禁區的「Venue Tour（賽道導覽）」更是車迷圓夢首選，你能親自站上冠軍頒獎台、參觀高科技賽事控制中心與維修站車庫。網友體驗後紛紛大讚：「雖然比一般卡丁車貴，但那種在F1賽道上奔馳的臨場感無可取代」、「安全配備非常專業，絕對值得！」

No.5 法拉利世界

翻攝FB／Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi

如果想感受腎上腺素狂飆的瞬間，那絕對不要錯過亞斯島上的「法拉利世界（Ferrari World）」。這裡是全球首座以法拉利為主題的室內樂園，擁有標誌性的巨大紅色流線屋頂，是速度與激情的代名詞。這裡坐擁兩大世界紀錄設施：全球最快的雲霄飛車「Formula Rossa（羅薩方程式）」，能在4.9秒內從0加速至240公里，讓你體驗靈魂出竅的快感；以及擁有全球最高環形軌道的「Flying Aces（飛行王牌）」，模擬一戰王牌飛行員的特技飛行。除了極限刺激，2025年最新升級的「法拉利電競競技場」引進了三台專業級F1模擬器，讓遊客能在虛擬賽道上感受最逼真的駕駛手感。

別以為這裡只有驚險刺激，法拉利世界其實非常適合家庭同遊。園內的「Bell’Italia」讓遊客駕駛迷你法拉利漫遊義大利微縮景觀，而「Family Zone」則有專為兒童設計的縮小版賽車設施。此外，「法拉利藝廊」與「馬拉內羅工廠體驗」則像是一座活的博物館，展示了品牌歷史與造車工藝。這種動靜皆宜的規劃獲得網友高度評價：「適合親子同遊，除了雲霄飛車太刺激，其他都很大眾」、「孩子玩得很開心，拍照點很多」、「真的覺得這個景點超好玩，每一項都值得玩一次」。

No.4 阿布達比總統府

翻攝FB／Qasr Al Watan Tour

這座「阿布達比總統府（Qasr Al Watan）」，絕對是阿聯酋權力與財富的極致展現。原本是為阿聯酋總統辦公居住所建，但傳聞因內部裝潢「太過奢華」，連總統本人都選擇搬去別處辦公，最終轉型為接待外國元首的國家宮殿，2019年起也開放參觀。走進大廳，直徑37公尺的黃金穹頂與巨型水晶吊燈，視覺衝擊力極強，網友形容這裡簡直是「用金錢堆砌出來的藝術品」。

這裡不只是拍美照，更是一趟深度文化旅程。宮殿分為東西兩翼：西翼展示了國家的治理體系，遊客能進入舉辦官方峰會的大廳，感受國際決策現場的肅穆；東翼則是「知識大廳」，珍藏了阿拉伯世界在科學、天文、文學上的珍貴手稿與文物。此外，館內還藏有一座絕美的「總統府圖書館」，收藏超過5萬冊書籍，讓遊客能探索阿聯酋的歷史軌跡。

這座宮殿在2025年5月因美國總統川普造訪而聲量大增，他參觀後當場直呼「我喜歡這裡」引發熱議。除了追隨元首腳步，網友最強烈建議「傍晚入場」，先在熱門打卡點 「光之書法」拍照，接著欣賞夜間的光影秀，看著雷射光束在宮殿外牆投射出阿聯酋的過去與未來。網友一致好評：「內部富麗堂皇到無法形容」、「建議日落前來，待到晚上看秀，是阿布達比最完美的行程」。

No.3 阿布達比羅浮宮

翻攝FB／Louvre Abu Dhabi

阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）不僅是法國羅浮宮在海外的唯一分館，更被譽為「海上羅浮宮」。由普立茲克獎得主尚·努維爾（Jean Nouvel）設計，這座博物館宛如一座漂浮在波斯灣上的白色群島。最令人屏息的是那直徑180公尺的銀色穹頂，由7,850顆幾何星形交織而成。當陽光穿透穹頂灑落，館內會出現如電影場景般的「光之雨」，靈感來自沙漠綠洲中棗椰樹葉的搖曳光影，每一秒的畫面都唯美得不可思議。

這裡不只是看畫，更是一種「心靈療癒」。作為阿拉伯世界首座「全球性博物館」，策展打破了地域限制，將同時期的東西方藝術並列，講述人類共通的故事。除了靜態觀展，這裡最酷的體驗莫過於「海上皮划艇」以及「電動雙體船」！你可以預約行程，乘著船繞行這座海上宮殿，從水面視角欣賞建築與光影的流動。曾造訪的網友皆給予高度評價，帶動聲量穩定上升：「經典白與海藍綠一色搭配起潮流時尚的整體感，很適合旅客前來朝聖打卡拍照留念」、「不管看不看展，只看建築也完全值得來參觀」、「建築設計相當漂亮的博物館，值得一逛。來UAE旅遊的必訪景點之一」。

No.2 謝赫扎耶德大清真寺

翻攝官網／Sheikh Zayed Grand Mosque

位於阿布達比的「謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）」，不僅是阿聯酋的精神象徵，更是為了紀念開國總統謝赫·扎耶德而建的伊斯蘭建築奇蹟。這座被譽為「世界最豪華」的清真寺，總耗資超過5億美金，動用了來自希臘與義大利的純白大理石，並融入46噸黃金與寶石裝飾，讓整座建築在陽光下閃耀著莊嚴而純淨的光輝。走進寺內，視覺震撼更是接踵而來：抬頭是7盞巨型施華洛世奇水晶吊燈，腳下踩的則是1,200名工匠耗時兩年編織的「全球最大手工地毯」。這裡將宗教的虔誠與藝術的極致完美結合，是每一位造訪阿布達比的旅人絕對不可錯過的震撼景點。

這裡的美連NBA球星都無法抗拒！波士頓塞爾提克隊（Celtics）造訪阿布達比時，NBA官方帳號特別分享了球員參觀清真寺的影片，吸引全球球迷關注。網友強烈建議安排「下午4:30抵達」，這樣能同時拍到夕陽下的金光閃耀與夜幕低垂後的藍色燈光。不過，這裡也有嚴格的服裝規定：女性必須包頭巾、穿著長至手腕腳踝的寬鬆衣物，男性亦不可穿短褲無袖。網友評價：「實際走進來比照片還震撼」、「很壯觀的建築、融合歷史解說介紹，可以多認識當地的文化」、「建議避開中午時段，真的會熱死」。

No.1 酋長皇宮酒店

翻攝FB／Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi

如果說有哪間酒店能代表阿布達比的極致奢華，那絕對是「酋長皇宮酒店（Emirates Palace）」。這座造價高達30億美元、動用40噸黃金與無數施華洛世奇水晶打造的宮殿，被譽為全球唯一的「八星級酒店」。這裡原是為了迎接海灣合作理事會首腦會議而建，至今仍是各國元首的指定下榻處。2020年起，由文華東方酒店集團（Mandarin Oriental）接手管理並完成翻新，更將其服務推向極致。其極致的奢華氣派更使其成為全球焦點，不僅電影《玩命關頭7》曾在此取景，瑞士頂級珠寶世家PIAGET 伯爵亦於2024年在此舉辦150週年慶典，當時品牌大使泰國男星Apo Nattawin親臨揭幕，更讓酋長皇宮酒店的討論熱度衝上高點。

酒店擁有長達1.3公里的私人白沙灘與兩座豪華泳池，若預算充足，入住這裡絕對是體驗「一千零一夜」童話的最佳方式。即使不入住一晚要價不菲的套房，遊客也能透過預約餐廳進入大廳參觀。最經典的體驗莫過於在「Le Café」享用著名的下午茶，必點那一杯撒滿24K金箔的「黃金卡布奇諾」，搭配精緻甜點，是網美與饕客的終極打卡清單。旅客們紛紛推薦：「奢華大氣，即使來這吃飯下午茶都很推薦」、「此生有史以來見過最豪華的酒店，被譽為8星級是有道理的」、「飯店本身金碧輝煌的程度還是讓人感到震撼，金箔的使用完全是沒在客氣」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月23日至2026年1月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

