蝦皮購物分潤計劃再進化！與YouTube Shopping創造三贏循環

蝦皮購物宣布與YouTube Shopping推出聯盟合作，將YouTube的全球級影音內容與創作者，結合全台最具規模電商生態的蝦皮平台，創造下一個10年的內容電商新局，YouTube提供內容與創作者生態，蝦皮購物則提供海量商品供給的賣家生態，讓內容導購從流量走向可追蹤、可變現、可優化的成交模式。這套致勝方程式先前已於東南亞市場成功驗證，2025年第三季透過YouTube合作驅動的訂單量季度成長達3成。現在蝦皮購物與YouTube將此成功模式完整引進台灣，協助在地中小賣家降低內容行銷門檻，並提高導購轉換率，使賣家抓住成交新商機。

根據蝦皮購物觀察，影音內容已成為消費者決策關鍵，64%用戶上網目的為觀看影音內容、80%用戶依賴影音內容做消費決策，台灣Gen Z購物時更有80%深受KOL影響。對賣家而言，可擺脫傳統單向廣告推銷，將推廣導向升級為以創作者信任為核心的影音內容，有助提升轉換率與銷售額；對買家而言，透過創作者開箱、評測與情境內容降低商品理解門檻，讓下單更有把握並降低退貨風險；對創作者而言，蝦皮購物透過此次合作延伸既有分潤生態系，以雙重分潤架構提升帶單誘因，提供創作者分潤最高可達13.5%，還可再疊加上賣家提供的分潤金，使創作者的收益結構從一次性業配收入進化到長期分潤的持續收益，讓內容逐步累積為可變現的長尾資產。

蝦皮購物總經理李毓晨表示：「蝦皮購物在台灣深耕多年，始終聚焦在降低在地中小賣家的創業與經營門檻，10年來站上的中小型賣家平均年成長率達到35%。因此我們也持續在台灣市場投入技術與資源，提供賣家建立更高的數位競爭力。這次與YouTube Shopping的合作，將內容影響力轉換成賣家收益，為買家帶來更可信的決策體驗，也為賣家與創作者創造可持續的三贏成長循環。」

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示：「YouTube是台灣1,800萬成年觀眾獲取資訊的首選平台，我們啟動『YouTube Shopping聯盟計畫』，不但為創作者實現收入多元化，更幫助台灣觀眾實現『看到就是買到』的無縫體驗；在42天試行期間促成約9,000筆交易，展現創意與商業共榮生態系的無限潛力，我們也期待看到更多創作者以更具意義的方式與粉絲建立連結。」