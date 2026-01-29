「今治毛巾」系列必買！「全家」Convenience Wear攜手東京馬拉松推4款限定單品

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店Convenience Wear攜手東京馬拉松推出4款限定周邊，1月30日起正式開賣，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Convenience Wear攜手東京馬拉松推出4款限定周邊，1月30日起正式開賣，售完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店旗下時尚品牌「Convenience Wear」，由日本知名設計師落合宏理操刀，堅持「好素材、好技術、好設計」理念，今宣布與世界七大馬拉松之一「東京馬拉松」合作推出4款聯名商品，更打破地域限制，讓台灣消費者也能零時差入手賽事限定周邊。

「東京馬拉松」於每年春季在東京都心舉行，是日本最大規模、吸引國內外眾多跑者參與的市民馬拉松賽事。Convenience Wear✕東京馬拉松聯名系列，採用象徵本屆賽事的「橘紅色」為主調，囊括中筒線襪、今治手帕巾與聯名運動巾等4款單品，打造兼具舒適感與設計感的風格。

其中，最具收藏價值的「今治毛巾」系列，在日本僅限東京地區販售，此次特別開放台灣同步引進，讓來自東京街頭的熱血紀念，不只留存於賽道，更能化為兼具機能與質感的日常穿搭，讓無法親臨賽道的跑者也能擁有這份專屬紀念，共有東京馬拉松今治手帕巾（售價169元）、東京馬拉松今治聯名運動巾（售價379元）兩款。

全系列商品將於1月30日正式開賣，消費者可透過「全家」APP地圖趣「Convenience Wear 地圖」，查詢鄰近販售店舖，輕鬆入手兼具潮流美學與實用機能的限定單品。此外，「全家」旗下電商平台「全家行動購」亦同步開立Convenience Wear專館，一同販售「東京馬拉松」聯名商品。

全家便利商店Convenience Wear攜手東京馬拉松推出聯名周邊，最具收藏價值的「今治毛巾」系列，在日本僅限東京地區販售，此次特別開放台灣同步引進零時差開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Convenience Wear攜手東京馬拉松推出聯名周邊，最具收藏價值的「今治毛巾」系列，在日本僅限東京地區販售，此次特別開放台灣同步引進零時差開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店旗下時尚品牌「Convenience Wear」宣布與東京馬拉松合作推出4款限定周邊，其中經典「中筒線襪」採用象徵本屆賽事的「橘紅色」為主調，共有黑、白2款，每款售價149元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店旗下時尚品牌「Convenience Wear」宣布與東京馬拉松合作推出4款限定周邊，其中經典「中筒線襪」採用象徵本屆賽事的「橘紅色」為主調，共有黑、白2款，每款售價149元。圖／全家便利商店提供

