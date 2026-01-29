快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

豐原太平洋百貨金馬迎春 福袋穩賺中獎率飆50%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
豐原太平洋百貨堆疊利多毫不手軟，「馬上回饋」高達36%的好康。記者宋健生／攝影
豐原太平洋百貨堆疊利多毫不手軟，「馬上回饋」高達36%的好康。記者宋健生／攝影

農曆春節的腳步逼近，進入消費者購買意願升溫的的黃金期，豐原太平洋百貨鎖定這波節慶商機，29日起祭出滿額回饋、會員加碼，和穩賺不賠中獎率超高50%的福袋等策略搶攻買氣，堆疊利多毫不手軟，「馬上回饋」高達36%的好康。

為迎接金馬年，豐原太平洋百貨推出全館滿仟送佰，即日起至2月16日持APP／吉利卡，於1-7樓+9樓指定櫃位，當日累計滿3,500送200可累送；吉利卡友再加碼，指定櫃位消費累計滿1萬6,800元加贈大同美食鍋，滿3萬元加贈「DIAMOND CHEF」石墨烯不沾湯鍋28cm，滿5萬元加贈「G-PLUS」直立式手持無線吸塵器。

另外，即日起至2月22日活動期間，更攜手國泰世華信用卡推出豐原太百貨獨家三重回饋，當日刷國泰世華信用卡滿2萬元起即贈百貨禮券，最高加贈1,500元，刷CUBE卡滿2萬元再加贈300元、選擇樂饗購Level2再享3%回饋，層層堆疊創造出36%的超優購物回饋，

而重頭戲的新春福袋，限量100份，2月5日起開搶。今年最大獎祭出價值7萬4,980元的宏佳騰電動機車（Ai-3 Lite），卡友只要當日消費滿1,000元，加價1,000元就可獲得福袋購買憑證加1,000元禮券，直接把花出去的錢賺回來。

初一下午憑購買憑證到一樓廣場抽福袋，熱騰騰的獎項包括：iRobot掃托機器、SONY HDR智慧電視以及太平洋百貨禮券等50份大獎，等於兩個人就有一個可以再抽中福袋獎項，中獎機率飆新高達50%。

還有大家最期待的新春卡友滿額禮，全館單筆消費滿2,000元，即日起至2月1日贈「耕沅」94細高鈣黑芝麻粉400g，2月7日至2月8日贈「一滴淨」蘆薈多酚食品用洗潔精。

2月9日至2月16日「啵啵香」川味麻辣鴨血鍋800g/川味麻辣臭豆腐鍋800g（乙份），2月5日起當日全館單筆滿2,000送「獨家訂製金馬吉紅包袋（5入）」。

初一至初六也有新春開運好手氣天天抽活動，最高有機會抽中會員點數5萬點（原價1萬2,500元），多項精選豪禮，通通有獎。

此外，初一早上還有限量100份百貨百元禮券紅包，9點50分發放號碼牌讓早鳥民眾走春免費拿紅包，還有精采的舞獅表演讓事事如意新年好彩頭。初二到初六，一樓廣場天天有趣味活動，不僅搏手氣，還有一元復始發財金可以拿。

豐原太平洋百貨祭出滿額回饋、會員加碼，和穩賺不賠中獎率超高50%的福袋。記者宋健生／攝影
豐原太平洋百貨祭出滿額回饋、會員加碼，和穩賺不賠中獎率超高50%的福袋。記者宋健生／攝影

福袋 禮券 消費

延伸閱讀

豐原禽流感雞場雞蛋最大宗流向苗栗 苗栗衛生局：業者25日就全數賣光

豐原養雞場爆禽流感…隱匿疫情、亂埋死雞 市府重罰115萬元

豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出 最大宗在苗栗

豐原上千病死雞運至苗縣後龍掩埋 當地大排235雞屍來源仍待調查

相關新聞

「今治毛巾」系列必買！「全家」Convenience Wear攜手東京馬拉松推4款限定單品

全家便利商店旗下時尚品牌「Convenience Wear」，由日本知名設計師落合宏理操刀，堅持「好素材、好技術、好設計...

豐原太平洋百貨金馬迎春 福袋穩賺中獎率飆50%

農曆春節的腳步逼近，進入消費者購買意願升溫的的黃金期，豐原太平洋百貨鎖定這波節慶商機，29日起祭出滿額回饋、會員加碼，和...

《末路雙嬌》「漂亮卻危險」的走投無路 絕境中接住彼此的非典型拍檔

《末路雙嬌》帶著強烈類型感的女性黑色電影，故事不複雜，包裹在華麗又冰冷的都市裡。 電影從一開始就將觀眾直接拉進兩名主角，被現實逼到牆角的狀態...讓「走投無路」成為推動劇情的核心動力。 韓韶禧飾演

穿新鞋過好年 New Balance兩大復古指標鞋履：2010、204L質感新色報到

大家從小到大都有穿新衣、買新鞋準備過年的習慣，New Balance在代表千禧潮流的2010與被封為Miu Miu x ...

《匿殺》「惡有惡報」超過癮…殺很大但不用怕！節奏快、不悶、有爽度

《匿殺》是柯汶利導演繼《誤殺》、《默殺》之後的第三部同類型作品，也延續他一貫以社會事件為靈感、結合懸疑與犯罪題材的風格。 本片同樣由張鈞甯主演，這也是兩人繼《默殺》後的第二次合作，因此在話題性與

一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」

深耕高端牛肉麵市場的「滿漢御品」，2026年持續以文化為核心，攜手國立故宮博物院推出限量聯名典藏禮盒，即日起至2026年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。