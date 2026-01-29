豐原太平洋百貨金馬迎春 福袋穩賺中獎率飆50%

農曆春節的腳步逼近，進入消費者購買意願升溫的的黃金期，豐原太平洋百貨鎖定這波節慶商機，29日起祭出滿額回饋、會員加碼，和穩賺不賠中獎率超高50%的福袋等策略搶攻買氣，堆疊利多毫不手軟，「馬上回饋」高達36%的好康。

為迎接金馬年，豐原太平洋百貨推出全館滿仟送佰，即日起至2月16日持APP／吉利卡，於1-7樓+9樓指定櫃位，當日累計滿3,500送200可累送；吉利卡友再加碼，指定櫃位消費累計滿1萬6,800元加贈大同美食鍋，滿3萬元加贈「DIAMOND CHEF」石墨烯不沾湯鍋28cm，滿5萬元加贈「G-PLUS」直立式手持無線吸塵器。

另外，即日起至2月22日活動期間，更攜手國泰世華信用卡推出豐原太百貨獨家三重回饋，當日刷國泰世華信用卡滿2萬元起即贈百貨禮券，最高加贈1,500元，刷CUBE卡滿2萬元再加贈300元、選擇樂饗購Level2再享3%回饋，層層堆疊創造出36%的超優購物回饋，

而重頭戲的新春福袋，限量100份，2月5日起開搶。今年最大獎祭出價值7萬4,980元的宏佳騰電動機車（Ai-3 Lite），卡友只要當日消費滿1,000元，加價1,000元就可獲得福袋購買憑證加1,000元禮券，直接把花出去的錢賺回來。

初一下午憑購買憑證到一樓廣場抽福袋，熱騰騰的獎項包括：iRobot掃托機器、SONY HDR智慧電視以及太平洋百貨禮券等50份大獎，等於兩個人就有一個可以再抽中福袋獎項，中獎機率飆新高達50%。

還有大家最期待的新春卡友滿額禮，全館單筆消費滿2,000元，即日起至2月1日贈「耕沅」94細高鈣黑芝麻粉400g，2月7日至2月8日贈「一滴淨」蘆薈多酚食品用洗潔精。

2月9日至2月16日「啵啵香」川味麻辣鴨血鍋800g/川味麻辣臭豆腐鍋800g（乙份），2月5日起當日全館單筆滿2,000送「獨家訂製金馬吉紅包袋（5入）」。

初一至初六也有新春開運好手氣天天抽活動，最高有機會抽中會員點數5萬點（原價1萬2,500元），多項精選豪禮，通通有獎。