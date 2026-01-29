快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣

《末路雙嬌》「漂亮卻危險」的走投無路 絕境中接住彼此的非典型拍檔

聯合新聞網／ 若鯨
取自 采昌國際多媒體
取自 采昌國際多媒體

《末路雙嬌》帶著強烈類型感的女性黑色電影，故事不複雜，包裹在華麗又冰冷的都市裡。

電影從一開始就將觀眾直接拉進兩名主角，被現實逼到牆角的狀態...讓「走投無路」成為推動劇情的核心動力。

韓韶禧飾演的美善，外表看似游刃有餘，內在卻始終緊繃，她對「平凡生活」的執念，讓角色多了一層現實感；

取自 采昌國際多媒體
取自 采昌國際多媒體

全鐘瑞的道敬則更像行動派，在沉默與果斷之間，撐起整部片的節奏...

取自 采昌國際多媒體
取自 采昌國際多媒體

兩人之間不像典型犯罪片的拍檔，更像是在互相拉住彼此不墜落的同盟。

取自 采昌國際多媒體
取自 采昌國際多媒體

夜景、聲色場所、賭場空間的調度，都成功營造出一種「漂亮卻危險」的感受，也讓電影在觀感上相當流暢；即使故事走向不算新鮮，但氣氛本身足以支撐觀影體驗。

即便劇情推進偏向直線，但人物命運的轉折又略顯急促，若期待複雜布局或高度反轉，恐會感到保守；算是部重在情緒與風格的電影。

取自 采昌國際多媒體
取自 采昌國際多媒體

《末路雙嬌》在演員表現與氣氛塑造上交出穩定成績，是一段關於選擇與代價的夜行紀錄，冷冽、殘酷，也卻也帶著讓人無法忽視情感重量。

◎本文獲 若鯨 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

若鯨

追蹤

相關新聞

豐原太平洋百貨金馬迎春 福袋穩賺中獎率飆50%

農曆春節的腳步逼近，進入消費者購買意願升溫的的黃金期，豐原太平洋百貨鎖定這波節慶商機，29日起祭出滿額回饋、會員加碼，和...

《末路雙嬌》「漂亮卻危險」的走投無路 絕境中接住彼此的非典型拍檔

《末路雙嬌》帶著強烈類型感的女性黑色電影，故事不複雜，包裹在華麗又冰冷的都市裡。 電影從一開始就將觀眾直接拉進兩名主角，被現實逼到牆角的狀態...讓「走投無路」成為推動劇情的核心動力。 韓韶禧飾演

穿新鞋過好年 New Balance兩大復古指標鞋履：2010、204L質感新色報到

大家從小到大都有穿新衣、買新鞋準備過年的習慣，New Balance在代表千禧潮流的2010與被封為Miu Miu x ...

《匿殺》「惡有惡報」超過癮…殺很大但不用怕！節奏快、不悶、有爽度

《匿殺》是柯汶利導演繼《誤殺》、《默殺》之後的第三部同類型作品，也延續他一貫以社會事件為靈感、結合懸疑與犯罪題材的風格。 本片同樣由張鈞甯主演，這也是兩人繼《默殺》後的第二次合作，因此在話題性與

一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」

深耕高端牛肉麵市場的「滿漢御品」，2026年持續以文化為核心，攜手國立故宮博物院推出限量聯名典藏禮盒，即日起至2026年...

香奈兒文化基金揭曉 2026年度CHANEL Next Prize十位獲獎者

香奈兒文化基金近日公布2026年度；也就是第三屆的CHANEL Next Prize得獎名單。本屆共有來自十個國家的十位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。