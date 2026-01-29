穿新鞋過好年 New Balance兩大復古指標鞋履：2010、204L質感新色報到

大家從小到大都有穿新衣、買新鞋準備過年的習慣，New Balance在代表千禧潮流的2010與被封為Miu Miu x New Balance聯名系列平替款的204L的人氣系列鞋款，帶來新年限定全新配色。

復古美學代表2010，延續美製傳承的設計線條搭載ABZORB中底，詮釋千禧年代的設計精髓。鞋面運用短麂皮、合成皮革與網布相互堆疊，交織出立體感的層次細節。隨著新年登場，推出曜石黑、野境綠與曠原棕等配色，呈現柔和優雅的質感氣息。

New Balance為2010、204L人氣系列鞋款，帶來新年限定全新配色。圖／New Balance提供

2026年一開始，New Balance一口氣再為204L換上6款全新配色，包含質感黑、雪霧灰、可可棕、甜美粉、溫潤白、大地棕等多款新色。204L鞋身設計靈感來自於70年代跑鞋的修長輪廓，融入俐落的競速風格，將經典比例與現代薄底鞋流線設計巧妙平衡，兼具復古與當代氣息，全麂皮材質帶來細膩質感。

New Balance 204L推出全新配色。圖／New Balance提供

New Balance特別打造「NB好事轉運站」迎接新年，並特別邀來柯震東、李多慧穿上全新配色。「NB好事轉運站」特別設計充滿趣味的抽籤、扭蛋機、拉霸機等年節情境，即起至2月1日在台北信義區香堤廣場展開，並於二月開啟中部、南部巡迴。

U204L3K9，3,680元。圖／New Balance提供 U201020Q，4,880元。圖／New Balance提供

adidas Originals x CLOT聯名新春系列

另外，adidas Originals x CLOT聯名迎接農曆新年，特別推出新春系列。其中一大亮點是CLOT Superstar正裝鞋，將經典鞋型進行奢華升級，牛皮和馬毛馬紋印花鞋面呼應馬年主題，搭配皮質貝殼頭、金色鞋帶頭的棉質鞋帶、縫製三條線以及皮質流蘇裝飾。

adidas Originals x CLOT聯名推出新春系列鞋履與服飾。圖／adidas Originals提供

adidas Originals x CLOT系列也從東方文化的「功夫」汲取靈感。CLOT Qi Flow鞋款即是呼應「功夫」語彙的代表，尼龍鞋面、緞面鞋領、珍珠與盤扣設計，以及汲取自帆布草編鞋靈感的外底，是一款充滿中式韻味的鞋履。

adidas Originals CLOT SUPERSTAR正裝鞋，16,800元。圖／adidas Originals提供