《匿殺》「惡有惡報」超過癮…殺很大但不用怕！節奏快、不悶、有爽度

《匿殺》是柯汶利導演繼《誤殺》、《默殺》之後的第三部同類型作品，也延續他一貫以社會事件為靈感、結合懸疑與犯罪題材的風格。

本片同樣由張鈞甯主演，這也是兩人繼《默殺》後的第二次合作，因此在話題性與風格延續上都相當明確。

故事圍繞一起被掩蓋多年的性侵命案展開，當年涉案的權貴在多年後接連遭到匿名殺害。

圖／取自 車庫娛樂

隨著警方追查真相，逐步發現這不只是單純的復仇，而是一場替受害者發聲的遲來控訴，也讓整座城市曾被壓下的黑暗重新浮上檯面。

《匿殺》最出色之處，在於對節奏感的精準掌握...一般懸疑類型電影容易陷入過度鋪陳、刻意隱藏關鍵角色，導致觀眾的注意力全放在「辦案多困難、線索多難找」上，反而拖慢敘事節奏。

但這部作品選擇不過度賣關子，而是將多條人物線索清楚鋪陳，一字排開，用明快的節奏推進故事，使觀眾不易失去耐心，同時也能清楚掌握角色定位。

圖／取自 車庫娛樂

整部片敘事容易進入狀況，劇情安排不顯沉悶，反而帶有些許輕鬆感...縱使屬爽片取向、血腥場面不少，也不會讓人感到不適，反而成為節奏上的調劑。

劇情結構上，電影設計了數次反轉，而角色之間的關係也從姊弟間輕鬆自然的互動，逐漸轉化為帶有親情溫度的情感層次；大量篇幅交代案件脈絡的同時，仍顧及人物之間的情感連結，讓故事不只是單純的犯罪懸疑，而多了一層人性的厚度。

此外，導演柯汶利以社會事件為靈感，試圖透過影像形式傳遞對正義與價值觀的反思，使作品不僅停留在娛樂層面，也具備一定的社會寓意，可說是面面俱到。

在映後座談中，柯汶利導演也提到，片中刻意以「影子」呈現受害者遇害的過程，而兇手被殺害時才直接拍出畫面，正是希望傳達「惡有惡報」的象徵意義。

圖／取自 車庫娛樂

張鈞甯亦表示，希望未來能參與更多對社會具有正面影響的作品，這樣的理念，也能在本片中透過導演與演員的表現清楚感受到。

《匿殺》節奏很順，氣氛其實不會太壓迫。雖是兇殺題材，但緊張、動作跟懸疑的比例抓得剛剛好，不會走向過度恐怖的路線，就算本來有點怕這類型，其實也不用太擔心，喜歡快節奏跟爽片的朋友應該都會喜歡的電影。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。