快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

聽新聞
0:00 / 0:00

一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」。統一／提供
一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」。統一／提供

深耕高端牛肉麵市場的「滿漢御品」，2026年持續以文化為核心，攜手國立故宮博物院推出限量聯名典藏禮盒，即日起至2026年2月1日，開放uniopen PRIMA會員搶先預購，後續亦將於其他通路接續開放限量販售，統一企業表示，期望透過精品化經營與文化共創，讓消費者在熟悉的通路場域中，也能遇見一碗真正值得珍藏的帝王級牛肉麵。

滿漢御品此次聯名設計，取材自清代宮廷製瓷巔峰之作—洋彩玲瓏轉旋瓶。該文物以可轉旋結構與多層鏤空套疊工藝聞名，內瓶藏於外瓶之中，結構繁複而秩序嚴謹，被視為清宮工藝技術與美學修養的高度結晶，亦為故宮極為重視的重要典藏之一，並延續自2025年「大美不言」特展中作為核心展出文物，展現東方工藝在比例、層次與結構上的極致追求。

承襲宮廷飲食對細節與層次的極致講究，滿漢御品始終以「帝王御膳」的標準來對待每一碗牛肉麵。品牌嚴選澳洲草飼牛僅約1%的特選前腱肉，一頭牛僅能製作四碗，以近乎御用食材的珍稀比例，確立其帝王級定位；全程採片片手工切肉，保留大廚對厚薄、紋理與熟成狀態的精準掌握，使肉質在長時間燉煮後，仍能呈現肉汁豐盈、入口即化的細膩層次。

湯頭則以𤆵燒工法結合法式高湯技法，層層提煉出金黃濃郁、溫潤深厚的底蘊風味，猶如御膳房慢火細熬的精華所在；搭配品牌專利麵體，完整承接湯汁精髓，再佐以手作配料——獨門酸菜、秘製辣醬與豐富青蔬的精緻配置，讓每一口皆呈現前、中、後段分明的味覺節奏。

也正因如此，滿漢御品自品牌誕生以來，始終專為極少數真正懂得享受美食、也懂得享受人生的生活品味家而生。品牌所追求的，並非短暫的市場熱度，而是能夠理解文化深度、工藝價值與味覺層次的族群，讓牛肉麵從日常餐食中抽離，昇華為值得期待、亦值得珍藏的帝王級御饌體驗。

作為牛肉麵精品品牌，滿漢御品不僅展現泡麵工藝所能抵達的極致高度，更以「帝王級牛肉麵」之姿，持續拓展飲食文化的想像邊界，並透過與關鍵通路的深度合作，回應高端消費族群對品質與體驗的期待。

一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」。統一／提供
一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」。統一／提供

牛肉麵 工藝 文化

延伸閱讀

影／〈翠玉白菜〉訪歐歸國 故宮宣布將推臺捷回饋展

故宮「酸菜白肉鍋」身世揭曉 翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

故宮證實翠玉白菜已經回來了 肉形石正在宜蘭「出差」

蘇東坡《寒食帖》裡有茄子？跟著專家輕鬆解密故宮文物

相關新聞

一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」

深耕高端牛肉麵市場的「滿漢御品」，2026年持續以文化為核心，攜手國立故宮博物院推出限量聯名典藏禮盒，即日起至2026年...

香奈兒文化基金揭曉 2026年度CHANEL Next Prize十位獲獎者

香奈兒文化基金近日公布2026年度；也就是第三屆的CHANEL Next Prize得獎名單。本屆共有來自十個國家的十位...

這年味超可愛！7-ELEVEN推OPEN!家族「柿柿如意盒玩公仔、福氣跑馬燈籠」 還有免費LINE貼圖

7-ELEVEN深耕自有IP角色經營，其中經典角色OPEN陪伴粉絲逾20年。迎接開春金馬年，7-ELEVEN除了推出應景...

花蓮年貨大街2月11日開賣 還可抽韓國來回機票、iPhone 17

年節將近家家戶戶採辦年貨，花蓮年貨大街2月11日至15日，一連5天在花蓮日出大道登場，規畫四大主題區，方便採買，消費滿2...

餐飲界再生農業先驅 陳碧琪獲2026亞洲50最佳餐廳「變革獎」肯定

長駐香港、致力於亞洲餐飲服務業推動再生農業的先驅陳碧琪（Peggy Chan） ，獲2026年度 「亞洲50最佳餐廳（A...

華航豪華經濟艙全「心」升級 規格直逼商務艙打造尊榮飛行體驗

中華航空秉持「華航品質，從心做起」的理念，全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。