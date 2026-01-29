一頭牛僅四碗！滿漢御品攜手故宮打造「帝王級牛肉麵」

深耕高端牛肉麵市場的「滿漢御品」，2026年持續以文化為核心，攜手國立故宮博物院推出限量聯名典藏禮盒，即日起至2026年2月1日，開放uniopen PRIMA會員搶先預購，後續亦將於其他通路接續開放限量販售，統一企業表示，期望透過精品化經營與文化共創，讓消費者在熟悉的通路場域中，也能遇見一碗真正值得珍藏的帝王級牛肉麵。

滿漢御品此次聯名設計，取材自清代宮廷製瓷巔峰之作—洋彩玲瓏轉旋瓶。該文物以可轉旋結構與多層鏤空套疊工藝聞名，內瓶藏於外瓶之中，結構繁複而秩序嚴謹，被視為清宮工藝技術與美學修養的高度結晶，亦為故宮極為重視的重要典藏之一，並延續自2025年「大美不言」特展中作為核心展出文物，展現東方工藝在比例、層次與結構上的極致追求。

承襲宮廷飲食對細節與層次的極致講究，滿漢御品始終以「帝王御膳」的標準來對待每一碗牛肉麵。品牌嚴選澳洲草飼牛僅約1%的特選前腱肉，一頭牛僅能製作四碗，以近乎御用食材的珍稀比例，確立其帝王級定位；全程採片片手工切肉，保留大廚對厚薄、紋理與熟成狀態的精準掌握，使肉質在長時間燉煮後，仍能呈現肉汁豐盈、入口即化的細膩層次。

湯頭則以𤆵燒工法結合法式高湯技法，層層提煉出金黃濃郁、溫潤深厚的底蘊風味，猶如御膳房慢火細熬的精華所在；搭配品牌專利麵體，完整承接湯汁精髓，再佐以手作配料——獨門酸菜、秘製辣醬與豐富青蔬的精緻配置，讓每一口皆呈現前、中、後段分明的味覺節奏。

也正因如此，滿漢御品自品牌誕生以來，始終專為極少數真正懂得享受美食、也懂得享受人生的生活品味家而生。品牌所追求的，並非短暫的市場熱度，而是能夠理解文化深度、工藝價值與味覺層次的族群，讓牛肉麵從日常餐食中抽離，昇華為值得期待、亦值得珍藏的帝王級御饌體驗。