香奈兒文化基金揭曉 2026年度CHANEL Next Prize十位獲獎者

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Bárbara Sánchez-Kane。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Bárbara Sánchez-Kane。圖／香奈兒提供

香奈兒文化基金近日公布2026年度；也就是第三屆的CHANEL Next Prize得獎名單。本屆共有來自十個國家的十位創作者獲獎，涵蓋視覺藝術、表演、設計、音樂與電影等領域。每位得主可獲得10萬歐元無附帶條件的創作資金，並參與為期兩年的導師與國際人脈培育計畫。該計畫由品牌文化合作夥伴共同推動，其中包括倫敦皇家藝術學院（Royal College of Art）。

從品牌創辦人嘉柏麗香奈兒時期即開始，香奈兒便與前衛藝術保持密切連結，曾支持包括達利（Salvador Dalí）、尚考克多（Jean Cocteau）等藝術家。文化基金於2021年正式設立CHANEL Next Prize，每兩年頒發一次，今年迎來第三屆，持續聚焦於正在重新定義其創作領域、並對未來文化版圖產生深遠影響的當代創作者。

本屆獲獎的視覺藝術家包括Álvaro Urbano、金雅瑛、Emeka Ogboh與Pol Taburet。Urbano以高度寫實的植物雕塑建構沉浸式場域，透過自然意象探討身份與被遺忘的敘事；來自韓國的金雅瑛則運用影像、聲音與生成媒體，探討數位時代中身體與敘事的再製問題；Ogboh以延伸至聽覺、嗅覺與味覺的沉浸式裝置與藝術專案，回應全球化經驗與歷史議題；法國藝術家Taburet則貫穿加勒比文化與西方藝術史，創作介於現實與耖自然之間，近年於國際雙年展備受矚目。

橫跨雕塑、繪畫、行為與裝置領域的設計師及視覺藝術家Bárbara Sánchez-Kane以身體為核心概念，透過解構與重組日常物品與符號，為習見形式注入新的意涵。編舞家Andrea Peña將哥倫比亞祖先記憶與工業設計背景融入編舞實踐，打造具身體政治意涵的沉浸式舞台世界；來自葡萄牙的Marco da Silva Ferreira則融合街舞、俱樂部文化與即興創作和社交舞蹈，透過身體動作探索文化傳承的理念，作品曾入圍多項國際重要舞蹈獎項。

爵士小號手與作曲家Ambrose Akinmusire橫跨爵士與當代古典音樂，被視為同代最具代表性的音樂家之一；藝術家兼作曲家潘岱靜則遊走於當代藝術、實驗音樂與電影之間，擅長將建築空間轉化為感官經驗。印度編劇兼導演Payal Kapadia以模糊紀錄片與虛構、記憶與夢境之間的獨特敘事風格，成為近年國際影壇備受關注的新銳聲音。

CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Emeka Ogboh。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Emeka Ogboh。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Marco da Silva Ferreira。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Marco da Silva Ferreira。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Ambrose Akinmusire。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Ambrose Akinmusire。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Andrea Peña。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Andrea Peña。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者潘岱靜。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者潘岱靜。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Payal Kapadia。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Payal Kapadia。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者金雅瑛。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者金雅瑛。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Pol Taburet。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Pol Taburet。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Álvaro Urbano。圖／香奈兒提供
CHANEL Next Prize 2026年度獲獎者Álvaro Urbano。圖／香奈兒提供

