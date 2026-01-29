香奈兒文化基金揭曉 2026年度CHANEL Next Prize十位獲獎者

香奈兒文化基金近日公布2026年度；也就是第三屆的CHANEL Next Prize得獎名單。本屆共有來自十個國家的十位創作者獲獎，涵蓋視覺藝術、表演、設計、音樂與電影等領域。每位得主可獲得10萬歐元無附帶條件的創作資金，並參與為期兩年的導師與國際人脈培育計畫。該計畫由品牌文化合作夥伴共同推動，其中包括倫敦皇家藝術學院（Royal College of Art）。

從品牌創辦人嘉柏麗香奈兒時期即開始，香奈兒便與前衛藝術保持密切連結，曾支持包括達利（Salvador Dalí）、尚考克多（Jean Cocteau）等藝術家。文化基金於2021年正式設立CHANEL Next Prize，每兩年頒發一次，今年迎來第三屆，持續聚焦於正在重新定義其創作領域、並對未來文化版圖產生深遠影響的當代創作者。

本屆獲獎的視覺藝術家包括Álvaro Urbano、金雅瑛、Emeka Ogboh與Pol Taburet。Urbano以高度寫實的植物雕塑建構沉浸式場域，透過自然意象探討身份與被遺忘的敘事；來自韓國的金雅瑛則運用影像、聲音與生成媒體，探討數位時代中身體與敘事的再製問題；Ogboh以延伸至聽覺、嗅覺與味覺的沉浸式裝置與藝術專案，回應全球化經驗與歷史議題；法國藝術家Taburet則貫穿加勒比文化與西方藝術史，創作介於現實與耖自然之間，近年於國際雙年展備受矚目。

橫跨雕塑、繪畫、行為與裝置領域的設計師及視覺藝術家Bárbara Sánchez-Kane以身體為核心概念，透過解構與重組日常物品與符號，為習見形式注入新的意涵。編舞家Andrea Peña將哥倫比亞祖先記憶與工業設計背景融入編舞實踐，打造具身體政治意涵的沉浸式舞台世界；來自葡萄牙的Marco da Silva Ferreira則融合街舞、俱樂部文化與即興創作和社交舞蹈，透過身體動作探索文化傳承的理念，作品曾入圍多項國際重要舞蹈獎項。