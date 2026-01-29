快訊

這年味超可愛！7-ELEVEN推OPEN!家族「柿柿如意盒玩公仔、福氣跑馬燈籠」 還有免費LINE貼圖

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接開春金馬年，7-ELEVEN推出應景的OPEN春聯、盒玩公仔、紅包袋、禮盒等多款商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN深耕自有IP角色經營，其中經典角色OPEN陪伴粉絲逾20年。迎接開春金馬年，7-ELEVEN除了推出應景的OPEN春聯、盒玩公仔，更有16款免費LINE貼圖開放下載，到門市購買商品、禮盒搭配全店限時消費優惠還可再享滿額立折優惠；ibon則攜手近40間宮廟打造全台最大、最齊全的線上點燈預約服務。

7-ELEVEN自2020年起首度推出「OPEN!家族系列貼圖」，至今已開發10次主題貼圖、累計破千萬下載人次體驗，今年再度推出「2026 OPEN!家族賀新年」LINE貼圖，包含OPEN!家族成員OPEN、時尚代表雪鈴兔波波、LOCK、小竹輪、條碼貓、PLEASE美眉等共16款，自2月3日11:00起至3月4日開放免費下載，角色成員全部換上Q版馬年造型頭套，並搭配設計「財源滾滾」、「金馬開運」、「大吉大利」等祝賀語錄，預計共陪伴民眾180天。

年節腳步近，將住家除舊佈新讓來年可以「馬」上迎好運，7-ELEVEN祭出5款超萌OPEN!系列商品，包含「OPEN!馬年金箔紅包袋」、「OPEN!馬年春聯組（每套5張）」、「OPEN!馬年絨毛玩偶」以及「OPEN!柿柿如意公仔」，延續盒玩驚喜抽熱潮，門市限量販售全部6款隨機公仔，OPEN!家族角色化身可愛柿子，每個柿子貼上「福滿吉祥好運」小春聯，祝賀金馬年「柿柿如意」，數量有限售完為止。另有元宵節應景的「OPEN!福氣跑馬燈籠」，馬年限定DIY手提燈籠還可以拉著跑，可望成為元宵燈節最酷燈籠。

OPEN!家族人氣角色全面進駐ibon，推出多款實用又充滿收藏價值的列印商品，包含春聯（每張15元）、春聯小貼紙（每張30元）、紅包袋（每張15元）、圖框明信片（每張15元）等，前往全台設有ibon機台的門市即可隨印隨取。

此外，7-ELEVEN更祭出全店採買好康優惠，自2月4日至2月8日推出「金馬開運Buy好年」活動，購買指定類別商品滿222元立折20元，滿額還可再送眾多好禮。7-ELEVEN更攜手4大知名宮廟推出3款隨取卡以及1款情人節隨取卡，面額1,111元加碼50元購物金及50點OPENPOINT點數，最高合計回饋9%，售完為止。

7-ELEVEN自2022年起推出ibon線上點燈服務，至今已吸引逾千人使用，即日起擴大與全台近40間人氣宮廟合作，消費者可24小時隨時隨地上ibon售票系統，依個人需求預約光明燈、太歲燈、財寶燈、月老姻緣、補財庫、祈福法會等多元開運服務，連毛小孩專屬的寵物平安燈也預約得到。預約點燈服務最低400元起，預約後將提供序號請消費者至專用兌換網址完成登記，系統將自動通知廟方、廟方將依序進行點燈儀式，指定宮廟預約點燈服務還有機會獲得限量祈福開運小物。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

OPEN!家族2026年16款全新免費LINE貼圖，自2月3日11:00起至3月4日開放免費下載。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族2026年16款全新免費LINE貼圖，自2月3日11:00起至3月4日開放免費下載。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月4日起至2月8日止推出「金馬開運Buy好年」消費優惠活動，購買指定類別商品滿222元立折20元；另攜手4大知名宮廟推出3款隨取卡以及1款情人節隨取卡，面額1,111元加碼50元購物金及50點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限量推出「OPEN!柿柿如意公仔」，可整組預購，一次擁有全套6款公仔。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限量推出「OPEN!柿柿如意公仔」，共有6款公仔隨機出貨，OPEN!家族角色帶來新年祈願，柿子貼上「福滿吉祥好運」小春聯。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!福氣跑馬燈籠」售價79元。圖／7-ELEVEN提供
迎接開春金馬年，7-ELEVEN推出應景的OPEN春聯、盒玩公仔、紅包袋、禮盒等多款商品。圖／7-ELEVEN提供
新年祈福點燈免排隊、免奔波，透過全台ibon售票系統即可輕鬆預約。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!福氣跑馬燈籠」售價79元。圖／7-ELEVEN提供
