花蓮年貨大街2月11日開賣 還可抽韓國來回機票、iPhone 17

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮年貨大街將從2月11日起一連5天在日出大道登場，方便民眾採買。圖／花蓮縣政府提供
花蓮年貨大街將從2月11日起一連5天在日出大道登場，方便民眾採買。圖／花蓮縣政府提供

年節將近家家戶戶採辦年貨，花蓮年貨大街2月11日至15日，一連5天在花蓮日出大道登場，規畫四大主題區，方便採買，消費滿250元就可獲得摸彩券與遊戲券，有機會抽中花蓮到韓國來回機票、iPhone 17等大獎。

2026花蓮年貨大街設在日出大道的重慶路至南京街段，集結在地蔬食、農特產、年節應景好物等攤位，活動期間每天下午5時至10時開賣。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說，今年規畫「人氣商家慶新春」、「五穀豐登備新春」、「百寶萬貨迎新春」及「恭逢伴禮賀新春」四大主題區，方便民眾買好買滿，一口氣備齊年節所需。活動期間會發送限量折價券紅包，消費滿250元就有機會參加抽獎，每天都有花蓮韓國來回機票、飯店住券、年菜組等好禮。15日還加碼 iPhone 17、Switch遊樂器及無線藍牙喇叭等大獎，辦年貨還可以拚手氣。

縣府表示，迎接新春馬年，年貨大街以旋轉木馬為設計元素，串聯太平洋燈會及城市空間藝術節，讓日出大道不只是年貨大街，也融入藝術氛圍，適合親子來走逛，並規畫手作體驗與親子藝文共融繪畫比賽，大人選購年貨時，孩子也可以盡情發揮創意，即日起受理報名，可上縣府農業處臉書粉絲專頁洽詢。

花蓮年貨大街將從2月11日起一連5天在日出大道登場，方便民眾採買。圖／花蓮縣政府提供
花蓮年貨大街將從2月11日起一連5天在日出大道登場，方便民眾採買。圖／花蓮縣政府提供

年貨大街 花蓮

