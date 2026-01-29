餐飲界再生農業先驅 陳碧琪獲2026亞洲50最佳餐廳「變革獎」肯定

長駐香港、致力於亞洲餐飲服務業推動再生農業的先驅陳碧琪（Peggy Chan） ，獲2026年度 「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」評選為「變革獎（Champions of Change Award）」得主。該獎項今年首度納入「亞洲50最佳餐廳」獎項系列，旨在表彰推動亞洲區餐飲及服務業積極變革及長期進步的傑出人物。

陳碧琪是零碳足食（亞洲） （Zero Foodprint Asia）現任執行董事。該組織動員餐廳與酒店直接資助及推動再生農業，鼓勵參與單位捐出 1%銷售額作為資助金，幫助亞洲各地的農場建立再生農業實踐，藉此修復土壤健康、提升生物多樣性及減低氣候變化的影響。

她在餐飲及服務業已累積逾20年豐富經驗，一直倡導植物性原型食物餐飲及永續糧食系統。陳碧琪曾創立具開創性的香港素食餐廳豆苗居（Grassroots Pantry）和Nectar，其後成立顧問公司Grassroots Initiatives Consultancy，協助餐飲服務企業提升永續發展實踐。

2020年時陳碧琪意識到，儘管亞洲許多餐廳希望減少對環境的影響，但鮮有餐廳能以真正改革農業系統的方式採購食材。她憑著作為美國非營利組織Zero Foodprint（成立於2015年）成員的經驗，與該組織的創辦人合作將此模式引入亞洲，並於2021年成立零碳足食（亞洲）（Zero Foodprint Asia），此舉為廚師與餐飲企業開闢了切實可行的途徑，讓他們能與農民攜手推動再生農業，修復土壤之餘、強化社群及建立更具韌性的糧食系統。

「多年來，我體會到糧食系統的變革，並非一朝一夕或單憑一人之力所能實現，而是需要透過集體且持續的承諾耐心構建。」陳碧琪表示：「我很榮幸能獲頒此項殊榮，對我來說是莫大的肯定，而這份肯定亦同樣屬於與我並肩合作的廣大農民和合作夥伴社群。我希望這能激勵更多人加入這場集體旅程。」

「亞洲50最佳餐廳」發言人表示：「『變革獎』旨在表彰對款待業的未來產生深遠影響的傑出人士。我們很榮幸將首屆獎項頒予陳碧琪女士。作為服務業可持續農耕的真正倡導者，她為推動糧食與社會的長期進步作出了不懈努力和寶貴貢獻，獲此殊榮實至名歸。」