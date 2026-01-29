快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

華航豪華經濟艙全「心」升級 規格直逼商務艙打造尊榮飛行體驗

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航豪華經濟艙免費託運行李額度為 2 件，每件 28 公斤，規格優於國內航空業者。該艙等旅客也享有優先報到櫃台及優先通道登機禮遇，每一處都感受細緻服務，大幅提升飛行品質。記者黃仲明／攝影
華航豪華經濟艙免費託運行李額度為 2 件，每件 28 公斤，規格優於國內航空業者。該艙等旅客也享有優先報到櫃台及優先通道登機禮遇，每一處都感受細緻服務，大幅提升飛行品質。記者黃仲明／攝影

華航空秉持「華航品質，從心做起」的理念，全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇，展現華航深耕品牌價值的用心。

中華航空表示，全新白瓷質感豪華經濟艙餐具的設計概念，延續現代與東方美學融合風格，溫潤雅緻的色澤勾勒簡約而不凡的優雅風格，透過器皿容量與比例的細緻調整，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，整體搭配上色彩層次豐富的美味佳餚，為旅客提供兼具味蕾享受與視覺美感的高空盛宴。

華航指出，為了全面強化長途飛行的自在感受，除了餐具也同步升級多項機上用品與餐飲服務，其中獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機的規格直逼商務艙水準；餐飲部分也新增商務艙同款氣泡酒、無咖啡因花草茶，並提供多款網路預選獨享餐，讓飛行途中的每一處細節皆能感受升級的尊榮體驗。

為滿足中高端旅客對舒適與效率的重視，豪華經濟艙同步導入升級流程，設置優先報到櫃台、優先通道登機禮遇，更領先業界將豪華經濟艙免費託運行李額度調高至2件28公斤。搭乘777及A350機型的豪華經濟艙旅客，更可享有等同商務艙的免費機上Wi-Fi服務，無限瀏覽網頁與文字訊息功能，在空中也能即時掌握資訊。

華航致力為旅客打造優質舒適的飛行旅程的用心獲得國際肯定，2025年榮獲全球專業航空雜誌《PAX International》讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包」及「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」雙料殊榮，並獲《Onboard Hospitality》雜誌頒發「最佳機上特色餐或產品」肯定；今年亦將再度推出全新旅行包，值得期待。

此外，華航蟬聯9年獲國際航空乘客體驗協會《APEX》頒發「全球五星航空」最高榮譽，並同時摘下「最佳餐飲服務獎」與「最佳 Wi-Fi 獎」等三項大獎；也勇奪「2026 大中華地區最佳客艙服務獎」，展現追求卓越服務，深獲國際肯定的五星航空品牌實力。

華航2月1日起推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，為旅客帶來視覺與味覺交織的高空饗宴。圖／華航提供
華航2月1日起推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，為旅客帶來視覺與味覺交織的高空饗宴。圖／華航提供
華航豪華經濟艙全「心」升級機上用品與餐飲服務，打造貼近商務艙的飛行體驗，如獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，也提供多款網路預選獨享餐，全面打造自在的飛行體驗。圖／華航提供
華航豪華經濟艙全「心」升級機上用品與餐飲服務，打造貼近商務艙的飛行體驗，如獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，也提供多款網路預選獨享餐，全面打造自在的飛行體驗。圖／華航提供

華航

延伸閱讀

棒球／斥資上億元 花蓮縣立棒球場設施再升級

華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

華航班機驚傳「座位下撿到美工刀」 乘客被迫下機重新檢查

教部攜手華航、長榮 助力2500名青年海外圓夢

相關新聞

餐飲界再生農業先驅！陳碧琪獲2026亞洲50最佳餐廳「變革獎」肯定

長駐香港、致力於亞洲餐飲服務業推動再生農業的先驅陳碧琪（Peggy Chan） ，獲2026年度 「亞洲50最佳餐廳（A...

華航豪華經濟艙全「心」升級 規格直逼商務艙打造尊榮飛行體驗

中華航空秉持「華航品質，從心做起」的理念，全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2...

五大經典設計變身為絕美珠寶包款 寶格麗推出首個專屬晚宴包系列

精品品牌寶格麗（BVLGARI）於巴黎高訂周期間假法國國家圖書館 (Bibliothèque Nationale de ...

啤酒霜淇淋來了！金色三麥巧克力啤酒霜淇淋 全台限量供應中

啤酒霜淇淋來了！金色三麥全新推出的「巧克力啤酒霜淇淋」將精釀啤酒與濃郁可可、滑順鮮乳完美交織，打破傳統甜點的框架，即日起...

超萌「KINGJUN 新春好友派對 × 有市集」快閃台中 限量新春貼紙 小方巾免費帶回家

寒假與新春最強療癒勢力襲捲台中！由知名文創品牌有你共創數位旗下「有點市」發起的「KINGJUN 新春好友派對 × 有市集」，將於 1 月 29 日起在台中中友百貨B棟13樓文化大廳正式展開。本次活動不僅由超人氣原創角色「KINGJUN」領軍，邀請 7 位知名插畫家跨界聯手。最令粉絲驚喜的是，本次主視覺由 KINGJUN 親自操刀，將所有合作作者角色，以其標誌性的「繽紛異想世界」重新詮釋，打造出前所未見的聯名視覺饗宴。

路易莎跨界！推港點品牌「隱岳閣」亮相 吃到飽660元搶攻飯店客層

路易莎（2758）進軍港點市場，29日宣布成立全新品牌「隱岳閣」，與全台最大連鎖飯店的雀客國際酒店集團合作，將於1月31...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。