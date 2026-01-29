華航豪華經濟艙全「心」升級 規格直逼商務艙打造尊榮飛行體驗

中華航空秉持「華航品質，從心做起」的理念，全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇，展現華航深耕品牌價值的用心。

中華航空表示，全新白瓷質感豪華經濟艙餐具的設計概念，延續現代與東方美學融合風格，溫潤雅緻的色澤勾勒簡約而不凡的優雅風格，透過器皿容量與比例的細緻調整，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，整體搭配上色彩層次豐富的美味佳餚，為旅客提供兼具味蕾享受與視覺美感的高空盛宴。

華航指出，為了全面強化長途飛行的自在感受，除了餐具也同步升級多項機上用品與餐飲服務，其中獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機的規格直逼商務艙水準；餐飲部分也新增商務艙同款氣泡酒、無咖啡因花草茶，並提供多款網路預選獨享餐，讓飛行途中的每一處細節皆能感受升級的尊榮體驗。

為滿足中高端旅客對舒適與效率的重視，豪華經濟艙同步導入升級流程，設置優先報到櫃台、優先通道登機禮遇，更領先業界將豪華經濟艙免費託運行李額度調高至2件28公斤。搭乘777及A350機型的豪華經濟艙旅客，更可享有等同商務艙的免費機上Wi-Fi服務，無限瀏覽網頁與文字訊息功能，在空中也能即時掌握資訊。

華航致力為旅客打造優質舒適的飛行旅程的用心獲得國際肯定，2025年榮獲全球專業航空雜誌《PAX International》讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包」及「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」雙料殊榮，並獲《Onboard Hospitality》雜誌頒發「最佳機上特色餐或產品」肯定；今年亦將再度推出全新旅行包，值得期待。

此外，華航蟬聯9年獲國際航空乘客體驗協會《APEX》頒發「全球五星航空」最高榮譽，並同時摘下「最佳餐飲服務獎」與「最佳 Wi-Fi 獎」等三項大獎；也勇奪「2026 大中華地區最佳客艙服務獎」，展現追求卓越服務，深獲國際肯定的五星航空品牌實力。