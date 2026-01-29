快訊

五大經典設計變身為絕美珠寶包款 寶格麗推出首個專屬晚宴包系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗韓國品牌大使金智媛演繹BVLGARI ICONS Minaudière系列Divas' Dream晚宴包。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛演繹BVLGARI ICONS Minaudière系列Divas' Dream晚宴包。圖／寶格麗提供

精品品牌寶格麗（BVLGARI）於巴黎高訂周期間假法國國家圖書館 (Bibliothèque Nationale de France) 舉辦BVLGARI ICONS Minaudière晚宴包發布晚宴，透過這座承載人類文明記憶與思想脈絡的場域，表達這個限量發行系列的核心精神「文化隨行Carrying Culture」。共有約140位時尚名流嘉賓共襄盛舉，共同揭曉由5位當代傑出女性演出的晚宴包形象影片。

由皮革與配件創意總監Mary Katrantzou創作發想的BVLGARI ICONS Minaudière晚宴包系列，運用珠寶工藝將寶格麗五大經典標誌設計Monete、Serpenti、Tubogas、Divas' Dream及BVLGARI BVLGARI轉化為晚宴包。這是寶格麗品牌史上首度推出專屬的晚宴包系列，設計靈感源自品牌典藏的晚宴包；每款包共推出晚宴包和迷你晚宴包兩種尺寸。

Monete包款以全新尺寸復刻古羅馬錢幣，外圍鑲嵌琺瑯；Tubogas包款以純金屬勾勒環繞蜥蜴蛋的蜿蜒蛇身；Divas‘ Dream包以珠寶鑲嵌工藝重現羅馬卡拉卡拉浴場中的馬賽克圖紋；現代風格的BVLGARI BVLGARI為一款手工鑲嵌珍珠母貝的圓柱形晚宴包；品牌最具代表性的Serpenti則聚焦別具辨識度的蛇首。

寶格麗也是首次以失傳的上蠟工藝能精準重現雕塑型態，再結合琺瑯、密鑲工法，配上紫水晶、虎眼石、珍珠母貝、孔雀石等多彩寶石製作。每一只別緻包款皆搭配精緻鍊帶，包口則鑲嵌蛋型切割寶石。

在首發活動中，包款內珍藏由五位當代女性典範親自撰寫的迷你書冊，將包包昇華為為了承載思想、記憶與文化的載體。包括奈及利亞作家Chimamanda Ngozi Adichie撰寫的「文化累積手札」；加拿大超模Linda Evangelista撰寫的「經典傳承手札」；寶格麗韓國品牌大使金智媛撰寫的「培養內心寧靜」；義大利演員Isabella Rossellini 撰寫的「傾聽自然之聲」，南非建築師Sumayya Vally撰寫的「尋找回家之路」。五部作品皆為獨一無二的原創之作，由寶格麗為本限定系列獨家出版。

分別象徵寶格麗五大經典的這五位女性也分別演出了她們所對應的系列包款影片；影片由美國攝影師Ethan James掌鏡、創意總監 Ferdinando Verderi操刀打造。

BVLGARI ICONS Minaudière系列BVLGARI BVLGARI晚宴包。圖／寶格麗提供
義大利演員Isabella Rossellini演繹BVLGARI ICONS Minaudière系列Monete晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列Monete晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列Tubogas晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière展出現場。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列Divas' Dream晚宴包。圖／寶格麗提供
奈及利亞作家Chimamanda Ngozi Adichie演繹BVLGARI ICONS Minaudière系列BVLGARI BVLGARI晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列BVLGARI BVLGARI晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列Serpenti晚宴包。圖／寶格麗提供
寶格麗於法國國家圖書館舉辦BVLGARI ICONS Minaudière晚宴包系列發佈晚宴。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列Monete晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列Divas' Dream晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列Serpenti晚宴包。圖／寶格麗提供
加拿大超模Linda Evangelista演繹BVLGARI ICONS Minaudière系列Serpenti晚宴包。圖／寶格麗提供
南非建築師Sumayya Vally演繹BVLGARI ICONS Minaudière系列Tubogas晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ICONS Minaudière系列Tubogas晚宴包。圖／寶格麗提供
