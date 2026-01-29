啤酒霜淇淋來了！金色三麥巧克力啤酒霜淇淋 全台限量供應中

快訊

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
金色三麥「巧克力啤酒霜淇淋」於金色三麥餐廳全台各門市限量上市。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
啤酒霜淇淋來了！金色三麥全新推出的「巧克力啤酒霜淇淋」將精釀啤酒與濃郁可可、滑順鮮乳完美交織，打破傳統甜點的框架，即日起在全台金色三麥餐廳限量供應，要讓饕客在甜蜜與微醺之間，尋得最恰到好處的味覺平衡。

這款「巧克力啤酒霜淇淋」在研發上展現了極致的層次感，特別選用品牌自豪的精釀啤酒入料，並搭配鮮乳坊高品質鮮乳。入口瞬間，首先迎接舌尖的是可可的高雅香氣，隨後緩緩浮現啤酒天然的麥芽甜味與層次。整體風味不甜不膩，尾韻圓潤而輕盈，精準捕捉了現代人「想吃甜、又不想負擔太重」的時代品味，售價150元。

金色三麥表示，這款新品不僅是口味的創新，更是一份關於生活儀式感的提案。無論是上班族下班後的舒壓時光，或是三五好友聚餐後的完美終章，這支微醺霜淇淋，都希望能成為大人世界裡的壓力出口。在享受豐富風味的同時，更因啤酒的加入，讓品嚐體驗多了一份輕鬆與自由，讓每一口都成為對辛勞生活的溫柔犒賞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥「巧克力啤酒霜淇淋」售價150元。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
