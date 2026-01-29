「遊獵羊灣」聯袂職人名店「菇神」 定義米其林級山林食旅

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「遊獵羊灣」與同受米其林必比登肯定的職人名店「菇神」展開深度戰略結盟。業者提供
台灣頂級野奢旅宿品牌「遊獵」再創跨界指標。旗下座落於南投溪頭、榮獲《米其林指南》推薦的「遊獵羊灣」，正式宣布與同受米其林必比登肯定的職人名店「菇神」展開深度戰略結盟。

「遊獵羊灣」創辦人陳舜智表示，這場雙米其林的強強聯手，不僅是品牌價值的高度共鳴，更是由立穩營造以深厚建築底蘊為根基，為高端旅人構築出的「山林一日三饗」沉浸式奢華場域。

「遊獵羊灣」成功躍上國際米其林指南，其核心基石源自母公司立穩營造數十年累積的硬實力。也是立穩營造董事長的陳舜智，將「椅子在哪，生活就在哪」的哲學，深度導入建築語彙，從複雜的山坡地工程到精緻的侘寂美學工藝，每一處空間皆是對「關係品質」與「場域私密性」的極致追求。

陳舜智表示，遊獵不只是旅宿，它是立穩營造對於未來居住型態的具象化體現。立穩以營造業的嚴謹，構築出這座私密且尊榮的「高質量聚會所」；而米其林的推薦，則是對這份建築工藝與野奢氛圍最高的認可。

此次合作的核心，在於地域共好與感官疊加。作為米其林指南推薦旅宿，「遊獵羊灣」不僅提供絕對靜謐的晨曦與夜晚，其旅宿主廚團隊更以對標米其林的精湛手藝，策劃專屬早、晚宴，確保每一口滋味皆符合米其林指南對品質的嚴苛要求。

而米其林必比登推薦餐廳「菇神」，則以職人靈魂守護這片大地的午間風味，共同架構出旅宿加餐廳的「米其林食旅地圖」，讓旅人在對的時間、對的場域，享用全天候不間斷的米其林風味。

為了確保旅程的流暢與尊榮感，雙方共同定義了款待節奏，讓每一餐都落在最適切的空間：

晚宴（於遊獵羊灣享用）：入夜後，在火爐聚會所與星空下，享用私藏野奢晚宴，回歸純粹的社交與私密。

早餐（於遊獵羊灣享用）：在晨霧繚繞的私人山灣中，感受來自大地食材的餽贈，為旅程揭開序幕。

菇神午宴（移席菇神餐廳）：享用米其林必比登肯定的「原木香菇火鍋」與山野料理，感受土地的鮮甜層次。

「遊獵羊灣」座落於南投溪頭，榮獲《米其林指南》推薦。業者提供
米其林 建築 工藝

