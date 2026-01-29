快訊

黃仁勳來了！專機午間1:05降落松山機場 兆元宴、輝達總部受關切

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

台南晶英新春住房 加「馬」送好禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
台南晶英酒店於初一至初三推出「馬年豐年 富貴連連」住房專案。照片／業者提供
台南晶英酒店於初一至初三推出「馬年豐年 富貴連連」住房專案。照片／業者提供

隨著農曆春節九天連假即將展開，古都台南不僅充滿濃厚年味，更因奇美博物館舉辦的國際特展而成為旅遊焦點，看準過年走春熱潮，台南晶英酒店於初一至初三推出「年豐年 富貴連連」住房專案，兩人成行每人最低5,650元起，入住專案即可將馬年限定伴手禮帶回家，官網訂房加購高鐵還享車票85折優惠。

春節期間飯店也規劃系列活動讓旅人沾喜氣迎新年，包含震撼人心的舞龍舞獅表演、春聯蓋章拓印DIY，走進大廳還有機會遇見高人氣的服務機器人發送招財金幣巧克力，為馬年開啟如意好兆頭。

台南晶英酒店坐落於市中心精華地段，擁有縮短交通時間、步行即可輕鬆探索舊城區的優勢，為旅程帶來更舒適從容的體驗，凡入住「馬年豐年 富貴連連」住房專案，每房可任選一項獨家贈禮，包含童趣軟萌的泰迪熊玩偶、展現府城傳統工藝的廣富號聯名束口帆布袋、結合台南各區特產的農會零食組以及能溫潤身心樂禾屋聯名養生茶包，多樣化的選擇滿足不同族群喜好。此外，住客至飯店一樓外賣中心選購手工麵包、年節造型甜點再享七折起優惠。

除了豐富的住房禮遇，台南晶英深受好評的導覽行程新春期間也不打烊，跟隨專業嚮導的步伐深入巷弄及歷史景點，感受府城獨有的特色風情。若想透過氣味喚醒感官，一樓「茶薈」特別推出開運香氛手作活動，由專業咖啡師引領解構香氣調性，親手調製專屬咖啡香水與療癒浮游花擴香瓶，讓香味也隨著新的一年煥然一新。

台南 晶英酒店

延伸閱讀

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

名字帶「馬」看過來！關西六福莊晚餐招待、黃金套房免費住

高雄「超人力霸王」開運小紅包來了！ 全市36處市場發放日期公布

Coupang酷澎迎新年「火箭速配」好禮報到　 WOW會員線上領「開運紅包」最高300元

相關新聞

可樂旅遊強攻歐洲河輪 獨家包船「世紀之星號」8月下水、10月底出團

搶攻高端旅遊市場，可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至1...

台南晶英新春住房 加「馬」送好禮

隨著農曆春節九天連假即將展開，古都台南不僅充滿濃厚年味，更因奇美博物館舉辦的國際特展而成為旅遊焦點，看準過年走春熱潮，台...

新竹 SOGO 祭最高12%回饋 搶攻歲末採購商機

農曆春節進入倒數階段，家家戶戶歲末汰舊換新、採購年貨需求日增，百貨商場湧入滿滿人潮。新竹SOGO即日起推出最高12%回饋...

巨城賀歲迎新春 推出馬年送禮多項好康

春節將至以及寒假報到，Big City遠東巨城購物中心推出新春活動串聯全館亮點，打造年節消費與休閒一次到位的購物體驗，同...

華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

中華航空今宣布全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，周日起更推出全新豪華經濟艙餐具...

即將封箱！「婚內失戀」舞台劇超強卡司4月登場 票券現正熱賣中

舞台劇「婚內失戀」改編自鄧惠文醫師的同名著作，從 2022 年起連續三年口碑爆棚、場場完售，並將於 2026 年 4 月在水源劇場加演回歸，迎來最終的「封箱演出」。本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司——吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花）——更推出備受矚目的「星光場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出，星味十足，令人期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。