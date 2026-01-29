超萌「KINGJUN 新春好友派對 × 有市集」快閃台中 限量新春貼紙 小方巾免費帶回家

快訊

KINGJUN 新春好友派對 × 有市集 於台中中友百貨公司開幕。圖／有你共創數位提供
寒假與新春最強療癒勢力襲捲台中！由知名文創品牌有你共創數位旗下「有點市」發起的「KINGJUN 新春好友派對 × 有市集」，將於 1 月 29 日起在台中中友百貨B棟13樓文化大廳正式展開。本次活動不僅由超人氣原創角色「KINGJUN」領軍，邀請 7 位知名插畫家跨界聯手。最令粉絲驚喜的是，本次主視覺由 KINGJUN 親自操刀，將所有合作作者角色，以其標誌性的「繽紛異想世界」重新詮釋，打造出前所未見的聯名視覺饗宴。

KINGJUN 化超萌原創角色向你拜早年。圖／有你共創數位提供
本次快閃活動主打「KINGJUN 與他的好朋友們」，邀請包括「伸縮自如的雞與鴨」、「瘋狂眼珠」、「EggyBear 蛋塔熊妹」、「布朗尼」、「咻咻熊 xiuxiubear」、「LANPARMAN」以及「恐龍的房間」共同參與。最大看點在於主視覺設計，KINGJUN 發揮獨特的想像力，將這 7 位風格迥異的角色全部「KINGJUN化」，賦予其充滿繽紛色彩與奇幻線條的全新樣貌。本站快閃店也特別運用KINGJUN繪製圖像來進行設計，為快閃店帶來滿滿的奇幻視覺，邀請粉絲們前往快閃店現場朝聖。

精美滿額贈商品限量送。圖／有你共創數位提供
為了慶祝活動開跑，「有點市」祭出多重寵粉驚喜。活動期間凡消費滿 $899 元，即可獲得「KINGJUN 新年限定透明貼紙」；消費滿 $1,999 元更可獲贈「KINGJUN 新年限定小方巾」。此外，只要追蹤「KINGJUN 官方 IG」並加入「有點市 LINE 好友」，不限金額消費即可領取KINGJUN 新春好友派對活動主視覺限定明信片一張。所有活動贈品皆數量有限，送完為止。

療癒人心的八大原創角色商品。圖／有你共創數位提供
本次快閃店邀請大家逛好逛滿之外，活動最受矚目亮點莫過於 1 月底至 2 月初熱烈登場的「插畫家簽繪活動」。自 1 月 31 日起，KINGJUN、伸縮自如的雞與鴨、蛋塔熊妹、布朗尼及恐龍的房間創作者將親臨快閃店現場與大家見面。粉絲只需於活動當日在快閃店內消費該創作者之周邊商品（不限商品金額），即可領取簽繪號碼牌(限量50名)，獲得與心愛插畫家近距離互動的珍貴機會。

快閃店奇幻視覺等你來打卡。圖／有你共創數位提供
「KINGJUN 新春好友派對 × 有市集」自 1 月 29 日至 3 月 1 日於台中中友百貨公司 B 棟 13 樓文化大廳登場，更多活動資訊請搜尋「有點市」官方粉絲團

【活動快訊】

活動名稱： KINGJUN 新春好友派對 × 有市集

活動日期： 2026/01/29（四） - 2026/03/01（日）

活動地點： 台中中友百貨公司 B 棟 13 樓 文化大廳

營業時間： 週日至週四 11：00~21：30 ｜週五、週六及例假日前一天 11：00～22：00

【簽繪活動】

01/31(六) 13:00-14:30｜KINGJUN

02/01(日) 14:00-15:30｜伸縮自如的雞與鴨/黑白鵝

02/01(日) 16:00-17:30｜蛋塔熊妹 + 布朗尼

02/07(六) 14:00-15:30｜恐龍的房間

(每場限量 50 名，當日購買該 IP 商品不限金額即可兌換號碼牌)

