巨城賀歲迎新春 推出馬年送禮多項好康

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠東巨城即日起至2月23日4F「武松殿」推出2026年新春禮盒，結合經典肉鬆餅與肉鬆鳳梨酥，寓意富貴吉祥，送禮自用皆宜。業者／提供
遠東巨城即日起至2月23日4F「武松殿」推出2026年新春禮盒，結合經典肉鬆餅與肉鬆鳳梨酥，寓意富貴吉祥，送禮自用皆宜。業者／提供

春節將至以及寒假報到，Big City遠東巨城購物中心推出新春活動串聯全館亮點，打造年節消費與休閒一次到位的購物體驗，同時搭配「BIG回饋258%」檔期優惠，讓顧客在熱鬧歡聚的節慶氛圍中，盡享高CP值購物樂趣，輕鬆迎接嶄新的一年。

Big City遠東巨城購物中心以穩健成長的經營實力，於2025年全年業績再創新猷，達新台幣180億元（含遠東SOGO百貨新竹店），展現強勁吸客力。

巨城針對歲末迎新汰舊需求，特別結合多項好康優惠活動，電視娛樂升級首選B1「集雅社」65型 Neo QLED QN90F 4K Samsung Vision AI智慧顯示器下殺8折、1F「SONY CENTER」BRAVIA 5 65吋 MINI LED顯示器，在家沉浸享受劇院級視覺效果。家事方面同樣講求效率與品質，B1「集雅社」LG四方洗蒸氣洗碗機，現在萬元價差、5F「未來實驗室」Midizon衛浴殺菌除濕機專為浴室空間設計，祭出超值5折，2026年輕鬆升級居家生活，從細節開始全面煥新。

另有多間人氣美食快閃品牌，從甜點、伴手禮到創意小食，一次滿足走春與送禮需求，即日起至2月23日「橫山銘製三明治專賣店」以柔軟有彈性的吐司，搭配濃厚卡士達與新鮮水果、「武松殿」則帶來人氣肉鬆餅禮盒，鹹香豬肉鬆結合傳統核桃酥，酥脆不膩，成為長輩與親友最愛的經典年味、快閃至3月1日波士頓派專賣店「根號拾」，每日新鮮手作的厚實蛋糕體、台灣新創風味豆花品牌「無味定律」，曾獲《500碗》肯定，甜鹹交織的創意風味顛覆傳統印象，2月2日至3月1日送禮首選的經典品牌「一之鄉」也來了，蜂蜜蛋糕Q彈細緻、香甜不膩的口感，多款限定美味齊聚、質感伴手禮品牌「WA!COOKIES」將於2月6日於3月1日登場，全台最酥曲奇，濃郁奶香層層綻放。

以藝術與歡樂交織賀歲氣息，感受滿滿祝福與熱鬧能量，1月31日、2月7日與2月14日於1F室內廣場舉辦「開運滿額贈春聯」，單日單筆滿2,000元即可兌換手寫春聯乙份，特邀三位書法名家現場揮毫，為新年寫下專屬祝福。2月1日、7日、8日及15日連續三個周末，1F噴水池廣場熱鬧登場「藝力全開 馬上開SHOW」，由歷屆街頭藝術節得獎者輪番演出，展現爆發力十足、風格多元的街頭魅力。大年初一2月17日10:30「初一祥獅獻瑞 馬躍新春」，邀請台灣知名醒獅團高樁躍動、獅鼓齊鳴，並發送588份紅包，寓意好運發發發。

因應消費熱潮，端出誠意十足的館內優惠，買越多賺越多，2月7日至2月16日重磅推出「BIG回饋258%」，累計滿5,000元回饋2%、20,000元回饋5%、50,000元回饋8%，層層加碼、越買越有感；即日起「全館滿仟贈百」，即時驚喜超有感；加碼推出抽獎活動，當日單筆滿888元就有機會抽中1,888元電子抵用券；「點點折抵加碼抽」凡使用HAPPY GO點數折抵50元以上，即可參加超人氣3C商品抽獎，聰明消費也能抽好禮。此外，單日單筆滿1,288元即可兌換「賀年紅包袋」乙份，喜氣設計為新春祝福再添儀式感。

遠東巨城「集雅社」65型 Neo QLED QN90F 4K Samsung Vision AI智慧顯示器，特價5.99萬元。業者／提供
遠東巨城在 1月31日、2月7日、2月14日舉辦「開運滿額贈春聯」活動於1樓室內廣場登場，單筆消費滿2,000元即可兌換書法名家現場揮毫的手寫春聯。業者／提供
